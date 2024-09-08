Стал нацистом в 13 лет: Россия объявила в розыск двух известных членов РДК Сообщников актера из «Глухаря» по РДК объявили в международный розыск

Россия заочно арестовала и объявила в международный розыск двух участников РДК*, один из которых — глава штаба движения, а второй — известный националист. Оба были в составе диверсантов, которые напали на брянское приграничье весной 2023 года. Против них заведено дело о теракте. Еще одного участника брянского рейда ранее в России приговорили к пожизненному.

Россия объявила в международный розыск главу штаба «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Александра Галанова и участника движения Алексея Огурцова, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. РДК воюет на стороне Украины, признан в России экстремистским и запрещен, Галанов и Огурцов внесены в перечень экстремистов и террористов.

«Вынесено постановление о федеральном розыске. Они заочно арестованы столичным судом. Обвиняемые также объявлены в международный розыск», — уточнил источник ТАСС.

Против Галанова и Огурцова завели дело по статьям о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205), незаконном обороте оружия и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1). Вместе с российским актером Кириллом Канахиным (также внесен в перечень экстремистов и террористов) подозреваемые в марте 2023 года напали на Брянскую область , отмечает ТАСС. Самого Канахина ранее заочно приговорили к пожизненному сроку.

«2 марта 2023 года украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. По официальным данным, погибли два человека, пострадал мальчик 2012 года рождения», — указывает ТАСС.

В марте 2023-го несколько десятков членов РДК заехали в приграничные брянские села, попозировали на фоне фельдшерского пункта с почтой и вернулись на украинскую сторону. Губернатор области Александр Богомаз заявлял, что диверсанты во время рейда обстреляли движущийся автомобиль, убив мирного жителя и ранив ребенка. Газета «Коммерсантъ» уточняла, что они напали на джип, который отвозил детей в школу, а также застрелили местного жителя, пытавшегося оказать сопротивление.

Бывшие охранник и бизнесмен: что известно о подозреваемых из РДК

Огурцов родился в Рыбинске Ярославской области, сейчас ему около 30 лет. С детства занимался единоборствами, получил много травм, из-за чего не стал разрядником.

«Его отец работал начальником рыбинского СИЗО «Софийка» и требовал от сына строгой дисциплины», — писала «Лента.ру».

Сам Огурцов признавался, что отец «служил в органах в очень высоком звании» и у них были натянутые отношения. В целом общение мужчины с семьей не сложилось, по его словам, мать вместе с бабушкой поддерживали коммунизм и действующую власть России. Огурцов же уже в 13 лет увлекся национализмом .

После школы переехал в столицу, где подрабатывал охранником, инкассатором и сотрудником ЧОП в группе быстрого реагирования. Говорил, что ненавидел мигрантов и участвовал в националистических акциях. Среди националистов известен под кличками Освальд Лемох и Тиран . В 2014 году стал поддерживать ультраправых активистов украинского Майдана, отправлял им деньги. В 2018 году на Огурцова завели дело из-за его националистических высказываний в интернете, после чего мужчина бежал на Украину.

«Огурцов разговаривал как маргинал, голова которого загажена ультраправыми идеями. Он был женат на моей знакомой и бил ее несколько раз. У них был щенок стаффорда, девочка знакомая говорила, что Огурцов бил и собаку. После развода он стаффорда ей не отдал и пару недель спустя абсолютно здоровая собака умерла — видимо, выместил на ней злобу», — описывал Тирана его рыбинский сосед.

На Украине Огурцов решил воевать, но там к нему относились с подозрением из-за российского происхождения. В итоге, по его словам, доверия местных националистов удалось добиться, когда Огурцов прошел «16 км пешком» ради участия в акции против ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и феминизма. Участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе украинского националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), получил гражданство Украины. После начала СВО вступил в РДК.

Второй обвиняемый, Галанов — это, по всей видимости, начальник штаба РДК с позывным «Фортуна» . Должность и имя Галанова указали в российских правоохранительных органах, и они совпадают с именем и должностью «Фортуны». Кроме того, внешне «Фортуна» похож на одного из четырех участников РДК, которые позировали во время рейда в Брянской области. Тогда российские медиа опознали по фото личности всех диверсантов, кроме него.

close «SHOT»/YouTube' class="item-image" loading="lazy"> Александр Галанов «Фортуна» Телеграм-канал «SHOT»/YouTube

Несмотря на то, что «Фортуна» часто дает интервью, личной информации о нем меньше. Родом из Кемеровской области, по образованию программист, был директором «довольно крупной торговой сети». Переехал на Украину в 2017 году, женат на украинке. После переезда не общается с российскими знакомыми.

«С бывшими друзьями и родственниками с той стороны я не общаюсь. Не знаю, как они относятся к моей службе в РДК. Думаю, они в ужасе», — отмечал «Фортуна».

Говорил, что до СВО не принимал участия в военных действиях, а затем в 2022 году вместе с «партизанской ячейкой» воевал против российской армии в пригороде Киева.