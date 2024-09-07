Пытался разбогатеть, ночевал на пляже. Гибель россиянина в Таиланде сочли самоубийством Тагильчанин Орлов, чье тело нашли в канаве на Пхукете, мог совершить суицид

Тайская полиция рассматривает суицид среди возможных версий гибели 27-летнего россиянина Ильи Орлова, тело которого нашли в канаве на Пхукете со множественными синяками и порезами. Правоохранители считают, что травмы Орлов мог получить до смерти. Россиянин приехал в Таиланд вместе с женой и детьми, пытался заработать. Сообщалось, что Орлов якобы говорил, что если у него не получится добиться успеха, то он покончит жизнь самоубийством. Однако знакомые супругов, опрошенные «Газетой.Ru», не верят, что Орлов хотел совершить суицид и предлагал это сделать своей жене.

Версия гибели

Полиция не исключает версию самоубийства как одну из возможных причин гибели россиянина Ильи Орлова, чье тело нашли в канаве около пляжа Карон на Пхукете 3 сентября, сообщает Bangkok post.

При этом на теле мужчины обнаружили множественные раны: синяки вокруг глаз и уха, на кадыке и под подбородком, а на обеих руках — глубокие порезы до кости. Раны также зафиксировали на левой ноге. К моменту обнаружения молодой человек был мертв уже более 12 часов.

Как пишет Telegram-канал SHOT, в тайской полиции считают, что побои и синяки на лице он мог получить раньше — турист якобы увлекался наркотиками и мог контактировать с местными бандами.

По словам полицейских, незадолго до гибели 27-летний бизнесмен из Нижнего Тагила был замечен в городе. Запись с камер видеонаблюдения показывает, что он ходил по улицам в одних шортах и без обуви. В таком же виде было обнаружено его тело.

Добиться успеха

Как рассказали источники SHOT, незадолго до смерти Орлов жил у знакомого россиянина, который пустил его к себе. Во время обысков в комнате никаких следов борьбы не нашли.

Супруга погибшего рассказала, что муж был одержим идеей «все или ничего». По ее словам, он отчаянно пытался разбогатеть еще на родине, но потом решил начать новую жизнь в Таиланде и перевез туда всю свою семью прошедшей зимой. При этом бизнесмен как-то говорил близким, что если у него не получится добиться успеха, то он покончит жизнь самоубийством.

В итоге добиться финансовых успехов не вышло и на острове. В первое время они арендовали жилье на сбережения, а последние недели паре приходилось ночевать на пляжах и у случайных знакомых из-за отсутствия денег. Женщина брала заказы на маникюр, зарабатывая хоть какие-то деньги для выживания. Светлана утверждает, что супруг ранее говорил о самоубийстве и предлагал ей сделать это вместе. Та отказалась.

Тагильчанин в Таиланде

Тело 27-летнего Ильи Орлова из Нижнего Тагила, лежащее у статуи Пхая Нага в канаве на Пхукете, увидели прохожие и сообщили полиции. Россиянин лежал лицом вверх, в одних шортах, на теле погибшего было множество травм.

Ранее Channel 3 сообщал, что в полиции полагали, что у погибшего мог быть конфликт с местной бандой. Рядом с телом мужчины обнаружили сумку с нетронутыми банковскими картами и наличными деньгами, а также документами на русском языке, в числе которых оказались два паспорта. Один — на имя убитого, второй — на некую молодую россиянку, предположительно, «подругу погибшего». Ее ищут.

В разговоре «Газетой.Ru» жительница Нижнего Тагила Светлана охарактеризовала Орлова как улыбчивого и жизнелюбивого молодого человека. Орлов и Светлана работали в одной компании, где она была руководителем группы в call-центре. На одной из встреч он рассказывал, что открыл бизнес с другом. Светлана не верит, что Орлов хотел совершить самоубийство и предлагал это жене.

Еще один знакомый Орлова Илья охарактеризовал его как семейного и неконфликтного человека. По его словам, погибший некоторое время жил в Сочи, где «неплохо зарабатывал» риэлторскими услугами.