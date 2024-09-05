Пытали и выбросили тело у статуи божества: россиянин загадочно погиб в Таиланде Знакомые таинственно погибшего на Пхукете россиянина опровергли версию о суициде

Тело 27-летнего россиянина нашли в Таиланде со следами пыток: его обнаружили в придорожной канаве у статуи местного божества с глубокими порезами на руках, многочисленными синяками и другими ранами. При себе у него остались нетронутые деньги и документы. По одной из версий, мужчина отчаянно нуждался в средствах и связался с местными бандитами. Его жена утверждает, что в последнее время у молодого человека были суицидальные мысли, однако таиландская полиция и друзья погибшего отвергают эту версию.

В Таиланде на популярном туристическом острове Пхукет нашли тело 27-летнего россиянина, которого, вероятно, пытали перед смертью, сообщил местный телеканал Channel 3.

Тело обнаружили случайные прохожие и сообщили полиции. Россиянин лежал лицом вверх, в одних шортах, в придорожной канаве около статуи Пхая Нага (существо из индуизма и буддизма в виде змеи с человеческими торсом и головой, символ мудрости). На теле погибшего было множество травм.

«Серьезная рана на сгибе левой руки. На обеих руках длинные порезы практически до кости. Еще одна серьезная рана за правым ухом от удара твердым предметом. Можно считать, что его пытали перед смертью», — сообщил тайский канал.

Мужчину били по разным частям тела, подтвердил российский Telegram-канал SHOT. У жертвы остались синяки по всему лицу и в районе кадыка, а также около левого уха и на обеих руках, а также рана на одной ноге.

«Травмы наносились твердым предметом и ножом», — пишет SHOT.

Предположительно, россиянин скончался из-за глубоких порезов на руках. По оценке полиции, характер ран свидетельствует, что произошедшее не было самоубийством . Кроме того, на месте обнаружения тела не было крови, как и признаков борьбы.

«В полиции полагают, что у погибшего мог быть конфликт с бандой», — указывает Channel 3.

Россиянин скончался за 12-24 часа до обнаружения тела. По одной из версий, жертву убили в другом районе, а потом выбросили тело у дороги, чтобы замести следы. Назначено вскрытие, которое точно определит причину гибели.

Рядом с телом мужчины обнаружили сумку с нетронутыми банковскими картами и наличными деньгами, а также документами на русском языке, в числе которых оказались два паспорта. Один — на имя убитого, второй — на некую молодую россиянку, предположительно, «подругу погибшего». Сейчас ее ищут.

Полиция пыталась отследить преступников по камерам, однако в нужное время они оказались выключены. Сотрудники ближайших отелей по фото не опознали погибшего.

«Обстоятельства смерти странные»

Жертву звали Илья Орлов, он из Свердловской области, выяснил SHOT. Мужчина приехал в Таиланд 24 апреля 2024 года в составе группы туристов. У него осталась жена Светлана, тоже живущая в Таиланде. На допросе она заявила местным правоохранителям о серьезных психологических проблемах и суицидальных мыслях мужа.

Однако старые знакомые Орлова описали его «Газете.Ru» как жизнерадостного человека, готового поддержать других. А вот его жена, с их рассказа, сама говорила о самоубийстве и даже когда-то пыталась шантажировать этим мужчину.

«Илью я знала до 2019 года <...> Ответственный молодой человек, улыбчивый, жизнелюбивый. Жениться не торопился. В тот момент они со Светланой уже встречались, он хотел расстаться. Говорил об этом мне, спрашивал совета. Говорил о том, что ему ее жалко, он говорит о расставании, а она пугает тем, что совершит суицид. Но жизнь сложилась, что поженились и ребенка родили», — подчеркнула бывшая начальница Орлова Светлана.

Друг погибшего Илья заявил, что тот был «мотивированным» и «стремился на вершины», наставлял других и делился жизненными советами.

«Поэтому не верится, что Илья мог совершить самоубийство. Как говорят СМИ, мол, Илью могла убить местная банда, но тут тоже сомневаюсь, так как Илья был человек неконфликтный. На самом деле обстоятельства его смерти очень странные и непонятные», — сказал Илья «Газете.Ru».

Хотел начать новую жизнь

До Таиланда Орлов жил с семьей в Нижнем Тагиле, а также в Сочи, пробовал себя в бизнесе. Открывал компании разных направлений, от ремонта телефонов до утилизации отходов и торговли мебелью. Как пишет SHOT, в итоге у мужчины «ничего не выгорело», и в 2021 году он оказался банкротом.

«Когда уехал в Сочи, вроде бы занимался риелторскими услугами, как он говорил, зарабатывал на этом он очень даже неплохо. Но это было года два-три назад, поэтому мне неизвестно, действительно ли у него были финансовые проблемы», — уточнил друг погибшего Илья в беседе с «Газетой.Ru».

Этой зимой Орлов решил начать новую жизнь в Таиланде и переехал туда. С собой забрал всю семью, в том числе пожилую мать и жену. По данным Channel 3, с мужчиной также прибыли трое детей , которые «пропали без вести» — сейчас их ищут. При этом все опрошенные «Газетой.Ru» знакомые Орлова заявили, что знали только про его дочь, которая родилась как минимум четыре года назад.

«Бабушка с внучкой в последнее время жили в Паттайе, а родители искали себя на Пхукете», — пишет SHOT.

На Пхукете у пары закончились накопленные деньги. Им приходилось ночевать у случайных знакомых или на пляже, часто голодать. Жена Орлова периодически подрабатывала мастером маникюра. После смерти Орлова она обвинила его в том, что мужчина не пытался исправить их положение.

«По ее словам, по факту ничего не делал и только мечтал разбогатеть, а так как не получалось — начал угрожать покончить жизнь самоубийством <...> По одной из версий, россиянин мог связаться с тайскими гангстерами, чтобы заработать», — резюмирует SHOT.