Приковывали наручниками к кроватям. В Казани обнаружили незаконный дом престарелых

В Казани обнаружили нелегальный дом престарелых, где постояльцев держали в антисанитарных условиях. Учреждение функционировало в арендованном доме несколько лет, однако внимание полицейских привлекло недавно. Это произошло после того, как одна из пациенток пансионата скончалась и неустановленные лица присвоили ее имущество. Хозяйку дома престарелых уже задержали. Помимо оказания некачественных услуг, ее также подозревают в мошенничестве, халатности и фальсификации доказательств.

В Казани полицейские обнаружили нелегальный дом престарелых. Об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, нелегальное заведение в поселке Щербаковка функционировало уже несколько лет, но внимание силовиков пансионат привлек только недавно. Одна из его пациенток скончалась, после чего наследники обнаружили, что ее имуществом завладели неизвестные.

«Полиция и СК начали проверку, пришли в пансионат с обыском и обомлели — 22 пациента заведения находились в ужасном состоянии, некоторые были прикованы к кроватям наручниками, старики жили в полной антисанитарии. Их срочно вывезли в больницы Казани», — говорится в публикации.

Telegram-канал уточнил, что за время работы нелегального дома престарелых в нем умерли как минимум 20 человек. Одно из тел правоохранители обнаружили, когда проводили в пансионате обыски.

Трех сиделок, которые должны были ухаживать за пенсионерами, по данным 112, задержали.

Хозяин дома ничего не знал

Mash Iptash также выяснил, что нелегальный дом престарелых в Щербаковке открыла Чулпан Мифтахова. Для этого она арендовала в поселке частный дом. Правда, владельцу представилась не своим настоящим именем, а сказала, что ее зовут Ляйсан.

«Мужчина говорит, якобы ничего не знал об издевательствах. Местный участковый, со слов жителей, тоже утверждает, что все было тихо — ни одна проверка подозрений не вызвала», — написал Telegram-канал.

При этом соседи рассказали Mash Iptash, что с территории участка часто слышали нецензурную брать — на постояльцев пансионата кричали. Жители Щербаковки также отметили, что за пенсионерами не ухаживали. А после того как один из пациентов скончался, его тело не вывозили из комнаты два дня.

Пенсионеров не выпускали за территорию

Как рассказал «Газете.Ru» один из жителей поселка Щербаковка Ильнар, дом, который арендовали под пансионат, сдавал один из местных жителей. Сначала его арендовали посуточно в развлекательных целях, после чего в здании организовали реабилитационный центр для наркозависимых.

«Там много людей отдыхали и постоянно шумели, салюты пускали и музыка орала. Потом один сосед пришел, чтобы хозяину сказать, так не шумели и потише чтоб было. Они потом драку устроили. Затем поселили наркоманов в качестве реабилитации, потом снова пустовал, и вот затем пансионат сделали», — сообщил мужчина.

По словам Ильнара, о том, что в здании функционирует пансионат для пенсионеров, сам он узнал недавно.

«На той неделе у нас одна жительница сходила и новые вещи отдала этим пенсионерам, видимо, там их совсем не смотрели и относились халатно. Дом там небольшой, и как умещались 20 человек — это тоже загадка. Пенсионеры на улице не гуляли и, видимо, им не разрешали, чтобы они выходили за территорию дома», — добавил Ильнар.

Руководителя задержали

В следственном управлении СК РФ по Республике Татарстан подтвердили, что 3 сентября в пансионате провели обыски. В ходе мероприятий силовики обнаружили доказательства противоправной деятельности хозяйки заведения и иных лиц, в том числе многочисленные нарушения санитарных норм.

Руководительницу нелегального учреждения уже задержали. В ближайшее время ведомство планирует ходатайствовать о ее аресте.

В СК также заявили, что возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме этого, хозяйку и работников пансионата подозревают в халатности, мошенничестве и фальсификации доказательств.

По версии следствия, летом 2023 года неустановленные лица склонили 76-летнюю жительницу Казани, которая находилась в частном доме престарелых, подписать доверенности на право распоряжения ее имуществом и завладели недвижимостью на сумму более 100 млн руб. Когда суд рассматривал иск о признании сделок недействительными, злоумышленники предоставили фиктивную справку о том, что ранее пенсионерку осмотрел врач, который не выявил у нее психических расстройств.

В ведомстве также сообщили, что в рамках расследования дадут правовую оценку действиям должностных лиц отдела полиции «Авиастроительный», регионального минздрава, Роспотребнадзора и других ведомств, в полномочия которых входил контроль за работой пансионата.

Кроме этого, прокуратура Авиастроительного района Казани обратилась в суд с требованием закрыть частный дом престарелых.

«Один из лучших»

Однако не все жители Казани согласны с тем, что в пансионате были неблагоприятные условия. Родственница одной из пациенток Руфия в беседе с «Газетой.Ru» назвала этот дом престарелых одним из лучших в городе.

«У меня тетя месяц назад проходила полное медобследование. Люди там работали исключительно преданные своему делу, там были и развивающие игрушки для взрослых, для моторики и для развития. Мы официально подписывали договоры», — подчеркнула женщина.

По словам Руфии, персонал в заведении был «исключительно хороший и доброжелательный». Одна из сотрудниц по имени Ляйсан много делала для пациентов пансионата — в том числе организовывала для них праздники, которые, как отметила Руфия, «не у многих людей, даже живущих в семье, есть».

Женщина не уточнила, является ли Ляйсан, про которую она говорила, хозяйкой пансионата, или в доме престарелых работала сотрудница с таким же именем, каким при аренде дома представилась руководительница заведения.

«Неправда, что на улицу не выпускали. В период эпидемий просто не пускали посетителей — ограждали их от болезней», — уточнила женщина.

Руфия также добавила, что уже пять лет знает о пансионате. И, по ее словам, та информация, которую публикуют о доме престарелых СМИ, неверная.