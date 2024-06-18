В доме престарелых Красноярска пенсионеров привязывали к кроватям, били и морили голодом

Родственники пенсионеров из дома престарелых «Валентина» обвинили персонал учреждения в издевательствах над беспомощными пожилыми людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

О происходящем в доме престарелых рассказала родственница одной из пожилых женщин, ее мать после инсульта нуждалась в постоянном уходе. Длительное время женщине не разрешали посещать пенсионерку, ссылаясь на карантин в стенах учреждения, а потом расформировали дом престарелых, направив постояльцев в больницы.

Родственники пожилых людей выяснили, что тех не только избивали, но и оставляли голыми, привязывали к койкам и лишали еды. После проверки дома престарелых региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным Telegram-канала Readovka, заведение работало без соответствующей лицензии в течение пяти лет.

До этого сообщалось, что в Курганской областной психоневрологической больнице сотрудники издевались над пациентами. Сотрудники принуждали больных выполнять свои собственные служебные обязанности, заставляя их убираться в палатах, коридорах и туалетных комнатах. При этом некоторым пациентам запрещали посещать туалет и заставляли их справлять нужду на глазах у соседей в санитарный стул.

Ранее пожилой инвалид со сломанной ногой чуть не замерз, ожидая скорую помощь.