Как создать новую систему долгосрочного ухода за пожилыми людьми

Улучшение качества и доступности медицинских услуг, расширение охвата профилактическими медосмотрами, мотивация к здоровому образу жизни, развитие спорта и множество других социально-экономических факторов привели к увеличению продолжительности жизни. Оно позволяет людям более полноценно и дольше наслаждаться жизнью. В то же время это приводит и к увеличению числа людей преклонного возраста, и к росту числа пожилых людей с когнитивными нарушениями.

Во многих странах уже действуют специальные страховые продукты, цель которых — обеспечить достойный уровень поддержки и медицинской помощи для людей с подобными заболеваниями. Пора внедрить эти практики и у нас.

Согласно новым расчетам Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в 2023 году составит 73,1 года (в 2022 году она была 72,73 года). К 2030 году показатель увеличится до 75,79 года, в 2037 году — до 78 лет, а к 2046 году показатель вырастет до 79,83 года. Это безусловно позитивная тенденция, и можно только радоваться улучшению демографических показателей в нашей стране.

Но вместе с этим происходит рост числа пожилого населения. Среди них в том числе растет и доля людей с когнитивными заболеваниями. По результатам исследований, когнитивные нарушения имеют от 20% людей 60–69 лет и более чем 40% — старше 85 лет. При этом к 2050 году число людей, страдающих, например, деменцией (одно из проявлений когнитивных нарушений) может кратно увеличиться.

Когнитивные нарушения у людей старше 65 лет выражаются в различных психических расстройствах. Их число еще увеличилось после пандемии коронавируса, который спровоцировал рост таких заболеваний, особенно у людей пожилого возраста.

Весьма вероятно, что рост таких заболеваний приведет и к увеличению спроса на услуги по долгосрочному уходу. В нашем обществе принято, что родственники заботятся о пожилых людях. Но как показывает практика и исследования, это не всегда хороший вариант. Такие пациенты требуют постоянного профессионального ухода. Близкие, которые ухаживают за ними, вынуждены уходить с работы и полностью посвящать жизнь родственнику. Очень часто это приводит к возникновению депрессии у самих ухаживающих.

Практически ни в одной стране мира государственная система не в состоянии обеспечить гражданам с когнитивными нарушениями комфортный уровень поддержки и медицинского ухода. Поэтому за рубежом уже давно развит такой продукт, как страхование на случай возникновения потребности в долговременном уходе. Есть разные механизмы действия такой страховки. В некоторых странах работает комбинированная система, когда работодатель отчисляется определенный процент (налог) на оплату страховки, а часть средств клиент вносит самостоятельно. В других государствах внедрена полностью частная модель, при которой люди сами оформляют себе полисы страхования долговременного ухода. Суть этих страховок одна и та же: в случае диагностирования когнитивных нарушений клиент получает за счет страховщика качественные медицинские услуги и проживание в медицинском центре.

В России такой страховки, как и самой инфраструктуры для людей с когнитивными нарушениями, пока нет. Есть лишь ее зачатки. Это или очень дорогие медицинские центры, или частные дома престарелых, которые порой работают даже без медицинской лицензии. Проживание там стоит недорого, но и качество и уровень услуг там никем не контролируется. Кроме этого, они подчас могут быть небезопасны, например, по причине недостаточного пожарного контроля.

Думаю, настала необходимость вывести на рынок страховой продукт сразу со стороны нескольких крупных страховых компаний. Механизм его действия предельно прост. Человек в возрасте от 50 лет, например, может оформить себе полис страхования долгосрочного ухода. Его стоимость в год может быть сравнима со стоимостью одного месяца пребывания в специализированном заведении в сегодняшних ценах, это примерно 50 тысяч рублей в год для Москвы. Много это или мало? Услуги частного медцентра сейчас стоят около 1 миллиона рублей в год: сюда входит как проживание, медикаменты, так и различные дополнительные услуги. Поэтому 50 тысяч рублей можно считать небольшой платой за уверенность в том, что в случае диагностирования когнитивных нарушений страховая компания будет оплачивать содержание и медицинские услуги на протяжении семи-десяти лет.

Кстати, формы такого ухода могут быть разные: это постоянное проживание в каком-нибудь специализированном учреждении, оплата услуг сиделки на дому, или иной сервис.

Вывести такой страховой продукт на рынок — это только первый шаг. В России пока что нет достаточной инфраструктуры для работы системы долговременного ухода, и ее необходимо создавать во всех регионах. Это значит, что надо построить еще сотни специализированных медицинских центров, установить в них современное оборудование, обучить персонал и т.д. Для реализации такого масштабного проекта требуются серьезные вложения, и страховщики могут участвовать в них наряду с государством. Важно, чтобы страховые компании могли инвестировать, например, часть резервов в создание таких учреждений. Это в свою очередь потребует внесения изменений в законодательство, поскольку сейчас страховые компании не могут инвестировать в подобные проекты.

Мы считаем, что таким образом можно и нужно создавать новую систему заботы о пожилых людях и строить сеть учреждений по долговременному уходу, конечно, с участием государства.