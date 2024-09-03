На Урале нашли тело пропавшей 11-летней школьницы. В ее убийстве подозревают бойца СВО В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы

В Нижнем Тагиле нашли тело 11-летней школьницы, которая пропала 31 августа. По данным СМИ, в ее убийстве подозревают 40-летнего мужчину по имени Владимир А., ранее судимого за изнасилование. Недавно он вернулся из зоны проведения спецоперации и поселился по соседству. В квартире, которую снимал мужчина, обнаружили следы крови и военную форму. В день пропажи девочки Владимир неожиданно решил вернуться на СВО и улетел в Москву. Именно это и привлекло внимание полицейских — мужчину уже задержали в столице.

В Нижнем Тагиле нашли мертвой 11-летнюю школьницу, которая пропала 31 августа. Об этом сообщается в официальном сообществе поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области во «ВКонтакте».

По данным Telegram-канала Ural Mash, тело девочки со следами удушья обнаружили в подвале дома на улице Юности, где она жила. Сделать это сразу после пропажи школьницы не удалось, потому что подвал был затоплен. Тело нашли только после того, как воду из помещения откачали.

Сейчас территория дома оцеплена, на месте работают следователи.

Девочка пропала 31 августа. Ее отец сразу обратился в полицию и рассказал правоохранителям, что она отпросилась у него погулять, но домой в назначенное время не вернулась. Ребенка искали почти четыре дня, в поисках участвовали полицейские и волонтеры. В первый день им удалось найти телефон школьницы, но это не помогло обнаружить ее саму.

По данным портала E1.RU, следователи после пропажи ребенка возбудили уголовное дело об убийстве. Они рассматривали три версии. Согласно первой, девочка потеряла телефон и боялась возвращаться домой. Второй версией был суицид. Также правоохранители не исключали, что ребенка могли убить.

Подозреваемый — боец СВО

Пока шли поиски, полицейские продолжали работать и в доме, где жила девочка. Они проверяли квартиры и опрашивали соседей. В один из дней, как сообщил местный житель, на место приехал оперативник.

«[Он] подходил к людям во дворе и спрашивал, кто в этот день пил алкоголь. Потом пошел разговаривать со всеми этими людьми, опрашивать жильцов дома. Узнал, что один из них неожиданно уехал на СВО в день пропажи [девочки] и что он раньше был судим за сексуальное насилие. Сразу же заподозрил его, стали по нему работать», — сообщил мужчина.

E1.Ru пишет, что так как уехавший мужчина снимал жилье, в доме его мало кто знал и первое время его квартиру не проверяли. Однако неожиданный отъезд на спецоперацию привлек внимание силовиков.

Они отсмотрели записи с камер и увидели, что мужчина вынес из квартиры большой мусорный пакет и направился в сторону подвала.

Подозреваемого в убийстве ребенка уже задержали. Им оказался 40-летний Владимир А., который недавно вернулся из зоны проведения спецоперации и поселился по соседству.

В день пропажи школьницы мужчина улетел в Москву, в аэропорт Кольцово его отвез сосед, уточнил Ural Mash. В столице его и нашли правоохранители. При этом, как сообщает E1.RU, в квартире, где он проживал в Нижнем Тагиле, обнаружили следы крови и военную форму.

Соседи охарактеризовали Владимира как приветливого и вежливого мужчину. По словам одной из местных жительниц, все дети его любили, звали дядей Вовой.

«Он вообще нормальный был. К моей дочке очень тянулся, говорил: «Лерочка, какая ты у меня красивая, я так тебя люблю», обнимал ее, постоянно сладости приносил», — рассказала E1.RU соседка Алена.

Ural Mash также сообщил, что за день до исчезновения погибшей школьницы мужчина общался с ее отцом — звал в гости поесть мяса. 31 августа, по данным Telegram-канала, девочка не сама пошла гулять — именно Владимир выманил ее из квартиры.

Сидел за изнасилование

Также выяснилось, что мужчина уже был судим и на спецоперацию отправился из колонии. Соседи Владимира сообщили, что были в курсе его судимости, однако им мужчина говорил, что сидел за воровство.

2 сентября, по словам Алены, на допросе им сообщили, что Владимира признали виновным в изнасиловании. Тамара, которая была свидетельницей по этому делу, рассказала «Газете.Ru» подробности преступления.

«Это было несколько лет назад, в 2020 году, подруга под утро пошла в магазин и долго не возвращалась. Я ей звонила, телефон был недоступен. Через несколько часов она пришла и рассказала историю о том, как зашла в подъезд, и мужчина сзади попросил придержать ему дверь», — рассказала женщина.

По словам Тамары, в доме не было лифта, и ее подруга вместе с Владимиром начала подниматься по лестнице. Между первым и вторым этажом мужчина прижал девушку к стене и заставил пойти с ним в его квартиру, угрожая ножом.

«Он был пьян, дома были разбросаны бутылки, несколько часов он издевался над девушкой, затем уснул. Девушка пыталась всячески найти выход из этой злосчастной квартиры, нашла его документы, так мы и узнали, что это Владимир. Его посадили, если не ошибаюсь, лет на восемь», — добавила свидетельница.

Тамара отметила, что об отправке мужчины на спецоперацию она узнала только 3 сентября из новостей. Женщина подчеркнула, что узнала Владимира по фотографии, опубликованной СМИ, даже несмотря на то, что его глаза на снимке были замазаны.