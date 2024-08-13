Обезглавил инвалида, совратил подростка. Экс-лидер «Молодой гвардии» Сатки ушел на СВО

Экс-председатель саткинского отделения организации «Молодая гвардия Единой России» Сергей Трифанов, убивший инвалида и отрубивший ему голову, уехал воевать на Украину. В зону СВО отправился и его подельник Вячеслав Галявов. Оба они не стали дожидаться приговора суда, в настоящее время уголовное дело в их отношении приостановлено. Верховный суд сегодня предложил приостанавливать дела участников СВО на стадии суда.

Экс-председатель отделения организации «Молодая гвардия Единой России» в городе Сатки Челябинской области Сергей Трифанов ушел служить в зону СВО, не дождавшись вынесения приговора. По данным URA.RU, вместе с ним на фронт отправился его сообщник Вячеслав Галявов.

Трифанова и Галявова обвиняют в жестоком убийстве с последующим обезглавливанием мужчины. Первому также предъявлены обвинения в сексуальных отношениях с несовершеннолетней.

«Подсудимые подписали контракт с Минобороны РФ и отправились на СВО. В настоящее время уголовное дело в их отношении приостановлено», — рассказал URA.RU источник.

В пресс-службе СК России по региону пока никак не комментировали произошедшее.

Жестокое преступление

Трифанова и Галявова задержали в августе 2022 года. Изначально им предъявили обвинения по п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем»), но позже дело переквалифицировали на п. «в» ч. 2 ст. 162 («Разбой»), ч. 4 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).

По версии следствия, сообщники заманили мужчину с инвалидностью в безлюдное место, где избили его. После они привезли его в квартиру, где продолжили избивать, требуя предоставить пароли от банковских карт. Сняв со счетов жертвы около 400 тысяч рублей, преступники забили ее до смерти.

Тело убитого инвалида друзья решили сжечь, но из-за дождя не смогли развести костер и просто спрятали его в лесу. Спустя пару дней они вернулись на место и отрубили уже мертвому мужчине голову.

Расследование по делу длилось менее года, прошлым летом материалы поступили в Саткинский горсуд. В апреле 2024-го судья вернул дело на дополнительное расследование, посчитав, что в действиях Трифанова и Галявова усматривается более тяжкий состав преступления.

В июле прошлого года Трифанова также обвинили в том, что он вступал в интимные отношения с несовершеннолетней за деньги. «Помимо обвинения в разбое, убийстве и похищении человека, Трифанову вменяют секс с несовершеннолетней. По версии следствия, преступление было совершено еще в момент, когда он руководил клининговой компанией. Его подчиненная за деньги согласилась вступить с ним в интимную связь», — рассказал источник URA.RU.

Зэки на СВО

В зону СВО после заключения контракта с Минобороны отправились еще ряд фигурантов громких дел. Так, досрочно вышли из колоний участники банды Цапков Вячеслав Рябцев (Буба) и Андрей Быков (Бык), осужденные ранее на двадцать лет лишения свободы.

В зоне СВО также служит Юрий Гриценко, известный как «зеленоградский Чикатило». В 2022 году он был осужден на 22 года лишения свободы за 14 нападений на женщин и грабежи в Зеленоградском лесопарке.

Совсем недавно на СВО вернулся бывший Герой России Ирек Магасумов, приговоренный к 11 годам колонии за убийство 18-летней девушки в Луганске. Мужчина убил жертву в состоянии алкогольного опьянения за то, что она «общалась с ним недостаточно уважительно». Инцидент произошел спустя неделю после того, как он получил звезду Героя в Кремле из рук лично президента Владимира Путина за мужество, проявленное в ходе боев в «Лисичанском котле». Суд оставил Магасумова подполковником, а также не стал лишать его трех орденов Мужества.

В марте 2024 года был помилован и освобожден из колонии Темирлан Эскерханов, осужденный за убийство политика Бориса Немцова. Он заключил контракт с Минобороны и теперь служит в одном из штурмовых подразделений в зоне СВО. По словам источника ТАСС, контракт Эскерханова действует один год.

Остальные участники убийства Немцова не изъявили желания заключать контракт с Минобороны и остаются в колонии.

Еще до суда

Верховный суд Российской Федерации 13 августа предложил дополнить механизм освобождения участников специальной военной операции от уголовной ответственности, предлагается приостанавливать уголовные дела уже на стадии суда.

«Предлагается установить возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу либо заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ», — отметили в Верховном суде.

Сейчас уголовные дела можно приостановить на стадии предварительного расследования. Суд предложил применять этот механизм уже на этапе судебного производства, когда уголовное дело уже направлено в суд и находится в суде первой или апелляционной инстанции.

Ранее бывшие заключенные активно принимали участие в военных действиях на Украине в составе ЧВК «Вагнер». О вербовке заключенных российских колоний для участия в СВО стало известно в середине 2022 года. Основатель компании Евгений Пригожин ранее заявлял, что из завербованных им погиб каждый пятый.

В июне Госдума приняла законы, которые подтверждают право осужденных и заключенных заключать военные контракты только с Минобороны, но не с частными военными компаниями.