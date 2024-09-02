Пассажиры устроили драку: более 150 туристов застряли во Внуково почти на сутки без воды и еды АТОР заявила о веерных задержках рейсов Turkish Airlines между Москвой и Турцией

Больше 150 российских туристов около суток не могут улететь из Москвы в Анталью. С аналогичными проблемами столкнулись россияне в Турции, а также в Санкт-Петербурге. Туристы утверждают, что представитель перевозчика грубит им, отвечая на вопросы. По словам пассажиров, им пришлось «выбивать» из авиаперевозчика базовую компенсацию за перенос рейса — еду и воду. В АТОР сообщили, что сложности с полетами возникли из-за веерной задержки рейсов Turkish Airlines.

В столичном Внуково застряли российские туристы, пытавшиеся вылететь в Турцию. Ассоциация туроператоров России выяснила, что причина в веерной задержке рейсов турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines. Проблема длится с выходных.

Рейс ТК3955 Москва — Анталья должен был вылететь еще 1 сентября, но посадку несколько раз откладывали. Пассажирам пообещали, что самолет улетит 2 сентября в 14:00, однако, судя по данным онлайн-табло, рейс вновь перенесли. На этот раз на 18:15.

Отложены вылеты в Стамбул, Бодрум, Анталию и Даламан. Кроме этого, в Анталию и Даламан не получается улететь из Санкт-Петербурга. Аналогичные проблемы и с возвращением в Россию рейсами Turkish Airlines.

«Задержка рейса [TK3994 Анталья — Москва] была вызвана временными ограничениями в московских аэропортах утром в воскресенье. В течение этого периода, пока самолеты оставались в режиме ожидания, происходили перенаправления рейсов в другие аэропорты с увеличением времени... Ситуация скоро вернется в нормальный режим», — рассказал РИА Новости представитель Turkish Airlines еще 1 сентября, но проблема не решилась.

Сутки ожидания

Telegram-канал SHOT пишет, что более 150 российских туристов почти сутки сидят в московском аэропорту без еды и воды. Представители перевозчика их игнорируют.

По словам туристов, они должны были вылететь 1 сентября в 15:50, но рейс перенесли на 2 сентября на 06:00 без объяснения причин. Затем рейс перенесли еще раз на 14:00. Среди ожидающих есть семьи с детьми. По данным SHOT, один из рейсов задержали на двое суток. Во время посадки пассажиры устроили драку с представителем аэропорта.

Еще 150 человек ждали почти сутки перелета в Москву из Турции, некоторые из них опоздали на стыковочные рейсы. Причину переноса вылета им не объяснили.

Пассажиры говорят, что купили путевки у туроператора Pegas Touristik, но компания не отвечает на звонки и сообщения. Люди были вынуждены добиваться еды и воды, хотя это положено правилами. Туристы утверждают, что представитель перевозчика грубит им, отвечая на вопросы.

«Мы до сих пор не улетели, массовые задержки, отмены рейсов именно «туркишей». <…> Никто ничего не говорит, просто нет никого от авиакомпании. Гоняют по разным гейтам», — рассказала Татьяна изданию 360.ru.

По словам женщины, туроператор не может решить вопрос. Сотрудники заявили, что этим должна заниматься авиакомпания. При это Татьяна утверждает, что должна была улететь на чартерном рейсе, ответственность за которые лежит на туроператоре.

«Со стороны туроператора просто беспредел. <…> Полный информационный вакуум», — добавила туристка.

Права пассажиров

RT связался с ассоциацией «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», где рассказали, что никаких жалоб им не поступало. Специалисты отметили, что пассажирам с детьми до семи лет при любой задержке должны предоставить комнату матери и ребенка. Туристы, чей рейс задержали на два часа и более, имеют право на два телефонных звонка или электронных сообщения. Также им должны дать прохладительные напитки.

«При задержке рейса более четырех часов перевозчик обязан обеспечить всех горячим питанием. Питание авиакомпания должна предоставлять каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь в ночное. В случае задержки рейса на восемь часов и более в дневное время (шесть и более в ночное) авиакомпания должна разместить своих пассажиров в гостинице. Также перевозчик обязан организовать трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно и хранение багажа в камере хранения», — рассказали в ассоциации.