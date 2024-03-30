ЕС закрыл небо для турецкой Southwind. Из-за этого российские туристы застряли в Египте Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью

Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для турецкой авиакомпании Southwind, ее посчитали связанной с Россией. После этого в Шарм-эль-Шейхе задержали рейс Air Cairo с российскими туристами — они смогли покинуть Египет только через 11 часов. По предположению источника АТОР, перевозчика могли признать аффилированным с Southwind.

Российские туристы, застрявшие в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за ограничений Европейского союза, смогли вылететь в Москву. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России в Telegram-канале.

Изначально рейс компании Air Cairo должен был вылететь в 17:30 мск 29 марта.

«Задержка составила 11 часов 14 минут, вылет состоялся в 04:27 местного времени (05:27 мск). Туристы ожидали вылета в отелях», — заявили в АТОР.

По данным сервиса Flightradar, из-за ограничений рейс выполнялся через Турцию, Грузию и Казахстан. В 11:20 мск самолет с российскими туристами приземлился в аэропорту Шереметьево.

Что произошло?

Вечером 29 марта АТОР сообщила, что Евросоюз ограничил компании Southwind, которая базируется в турецкой Анталье, полеты через Европу. В ЕС сочли, что авиаперевозчик связан с Россией.

Впервые об аффилированности Southwind с РФ заговорили в Финляндии. Власти страны пришли к выводу, что доля собственности и фактический контроль над авиакомпанией находятся в России, а не в Турции. В связи с этим Финляндия не дала авиаперевозчику разрешение на полеты между Анталией и Хельсинки.

Southwind также планировала выполнять рейсы в некоторые крупные города Германии и в Ираклион (Греция).

Однако 28 марта Брюссель заявил странам ЕС, что авиакомпании запрещено взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии с санкционным регламентом. Для перевозчика полностью закрыли воздушное пространство Евросоюза.

По некоторым данным, инициатором этого запрета мог быть Кипр.

На данный момент, как пишет «Вестник АТОР», Southwind продолжает выполнять рейсы, но с некоторыми изменениями. Самолеты авиакомпании уходят в восточном направлении, облетая Черное море и не заходя на территорию ЕС.

Застрявший рейс

29 марта пассажиры рейса SM903 из Шарм-эль-Шейха авиакомпании Air Cairo сообщили о задержке вылета, писала «Москва 24».

«Мы посидели где-то полтора часа в самолете, затем капитан корабля по громкой связи сказал: «Наш вылет отменяется полностью, потому что Евроконтроль запретил нам полет, может на день-два», — рассказал один из пассажиров.

По предположению источника «Вестника АТОР», авиаперевозчика также могли признать аффилированным с Southwind . На рейсе из Шарм-эль-Шейха находились туристы компаний Coral Travel и PEGAS Touristik.

«Всех туристов из аэропорта развезли в отели. То же делаем и в Москве. Туроператор PEGAS Touristik ждет информацию от авиакомпании о новом времени вылета/прилета. Туристы будут проинформированы незамедлительно!» — сообщили в компании.

Что будет дальше?

Еще 11 марта агентство ТАСС со ссылкой на АТОР сообщило, что несколько прямых рейсов Air Cairo из Россию в Египет будут заменены на перелеты через Анталью по техническим причинам. Посадка в Турции займет около часа, туристы при этом не будут выходить из самолета.

Обратно с египетских курортов туристы также будут возвращаться с технической посадкой в Анталье.

Речи об изменении полетной программы при этом не идет, сообщили в Pegas Touristik. Перелеты на Southwind через Турцию будут выполняться только до устранения неполадок со стороны египетского перевозчика.

Кроме этого, по данным АТОР, Pegas Touristik также пересадит своих клиентов на рейсы Azur Air в Шарм-эш-Шейх 30 и 31 марта, этими же рейсами полетят клиенты Coral Travel.

Вылет при этом состоится из аэропорта Внуково, а не из Шереметьево. Туристов, которые уже находятся в Шереметьево, автобусами доставят в нужный аэропорт.

Southwind отменила рейсы из Калининграда в Анталью

Из-за ограничений ЕС компания Southwind также отменила полетную программу из Калининграда в Анталью, сообщили в АТОР. В Pegas Touristik подтвердили, что рейсы из Храброво перевозчик пока выполнять не будет.

«Туристы могут выбрать между полным возвратом средств за туры и полетом через Москву или Санкт-Петербург», — добавил представитель туроператора.

Другие компании в рабочем порядке также проинформируют своих туристов о возможных вариантах полетов, сообщили в АТОР.