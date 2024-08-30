«Родились в Нью-Йорке»: у детей судьи ВС Татарстана нашли американское гражданство Судья ВС Татарстана Юсупов назвал законным наличие гражданства США у своих детей

Против жены и сына судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова возбуждено уголовное дело за сокрытие информации о гражданстве США. По данным «ИА Регнум» и Mash, двое детей судьи родились в Соединенных Штатах, однако супруги «соврали, что это были домашние роды в Казани». Сам Юсупов заявил, что в деле «нет состава преступления», так как он никогда не скрывал наличие у детей американских паспортов.

В отношении супруги судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова Эльвиры и их сына Гаяза возбуждено уголовное дело за сокрытие информации о наличии гражданства США. Об этом сообщило «ИА Регнум» со ссылкой на источник.

По данным агентства, дети Ризвана и Эльвиры Юсуповых — дочь Наиля и сын Гаяз — родились в роддоме в Соединенных Штатах, документы на них были оформлены в американском консульстве, однако семья это скрывала. Юсуповы утверждали, что дети якобы родились во время домашних родов в Казани.

Информацию подтвердил Telegram-канал Mash.

«Соврали, что это были домашние роды в Казани. А чтобы дети получили гражданство — все сделали втихую через консульство в США», — говорится в сообщении канала.

По данным журналистов, за сокрытие информации Ризвану Юсупову грозит увольнение. Ждет ли какая-то ответственность старшую дочь Наилю, которая, по информации «ИА Регнум», проживает в Нидерландах, СМИ не сообщили.

Судья состава преступления не видит

Управление Следственного комитета России по Республике Татарстан о возбуждении уголовного дела не сообщало. Однако эту информацию «ИА Регнум» подтвердил сам Ризван Юсупов. Он заявил, что дело действительно возбуждено, однако состава преступления в нем «нет».

«Если вы откроете закон о гражданстве, то поймете, что никакого состава преступления нет. Посольство было уведомлено, что у детей есть гражданство США. Они были рождены в Нью-Йорке, имеют соответствующие свидетельства о рождении, которые были переведены на русский язык, на них был поставлен апостиль и они были предоставлены в консульское учреждение. Этим занималась моя супруга», — рассказал Юсупов.

По его словам, все необходимые меры при оформлении документов были приняты при обращении в консульство, дополнительных уведомлений законодательство не требует.

При этом разговоре с порталом «116.ru» Юсупов отказался давать дополнительные комментарии.

«С праздником вас (30 августа отмечается День республики Татарстан. – «Газета.Ru»). Еще раз с праздником вас, всего хорошего», — сказал судья.

Ответственность за неисполнение обязанности по уведомлению о наличии иностранного гражданства зафиксирована в статье 330.2 УК РФ. Она предусматривает штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.

Судья-культурист

Ризван Юсупов родился в 1966 году и получил юридическое образование пишет URA.RU.

По данным «116.ru», карьеру судьи Юсупов начал в 1993 году: сначала был помощником судьи Ленинского районного суда Казани, с 1996-го — судьей Авиастроительного районного суда республиканской столицы. В Верховном суде Татарстана работал с 2010 года, через пять лет после назначения был удостоен почетного звания «Заслуженный юрист Республики Татарстан».

«В 2014 году Ризван Юсупов произвел фурор на первом творческом конкурсе судей «Фемида в содружестве муз». Тогда он вышел на сцену с обнаженным торсом, продемонстрировал таланты культуриста. Судья рассказывал, что два-три раза в неделю посещает спортзал, следит за своей физической формой», — вспоминает kp.ru.