Лиц с двойным гражданством и иноагентов могут исключить из квалифколлегий судей

Россиянам с зарубежным гражданством или видом на жительство, а также иностранных агентам могут запретить состоять в квалификационных коллегиях судей. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму, выяснила «Газета.Ru».

Таким образом, членов квалификационных коллегий судей с двойным гражданством или статусом иноагента предложено лишать должностных полномочий.

Помимо того, проект также предусматривает досрочное сложение полномочий члена квалификационной коллегии судей в случае обнаружения у них вышеуказанных обстоятельств.

В начале апреля лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова объявил, что на рассмотрение Госдумы внесен законопроект о запрете участия в выборах любого уровня для лиц, признанных в России иностранными агентами. Так, иноагентам предлагается запретить выдвигаться и избираться в органы власти любого уровня — от федеральных и региональных до местного самоуправления. В случае принятия закона иноагенты не смогут участвовать в выборах президента РФ, депутатов Госдумы и региональных парламентов, депутатов Советов органов местного самоуправления.

Ранее Пугачевой предрекли статус иноагента после фильма Ксении Собчак.