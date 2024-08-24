Жили в Таиланде 13 лет, хотели пожениться: что известно о россиянах, погибших из-за оползня на Пхукете Генконсульство: установлены личности россиян, погибших на Пхукете из-за оползня

В Таиланде погибли 38-летний Евгений Батурин и 36-летняя Екатерина Забавская из Владивостока. Они переехали на Пхукет 13 лет назад, вели там бизнес и планировали пожениться. В ночь на 23 августа на острове из-за сильных ливней сошел оползень, в результате чего дом, где жили россияне, оказался разрушен. Спасатели нашли тела пары под завалами. Всего погибли как минимум 13 человек.

Генеральное консульство России в Пхукете сообщило, что личности погибших 23 августа в результате оползня россиян установлены.

«Их родственники оповещены, в ближайшее время будет решаться вопрос организации репатриации тел на родину», — говорится в сообщении.

Сотрудники генконсульства выразили соболезнования родным и близким погибших. Ранее дипломатов проинформировали, что таиландские правоохранительные органы нашли два тела под завалами разрушенного в результате оползня дома. Они предположили, что останки принадлежат проживавшим там россиянам: мужчине 1986 года рождения и женщине 1988 года рождения.

Сотрудники генконсульства сразу начали сотрудничать с местными властями.

Из Владивостока в Таиланд

Telegram-канал SHOT выяснил, что погибли 38-летний Евгений Батурин и его возлюбленная, 36-летняя Екатерина Забавская. Они родились во Владивостоке, а на Пхукет переехали 13 лет назад.

По предварительным данным, россияне спали в своем доме, когда мощный поток грязи и воды проломил стену и снес все на своем пути. Пара погибла на месте. Отец мужчины рассказал телеканалу «360», что оползень в Пхукете произошел ночью, когда все спали.

«Каждый находился у себя дома. Потом, когда грохот был сильный, первоначально вышел сосед, друг его, который недалеко жил. Увидел и пытался помочь. Но там помочь было нечем — большой селевой поток», — сказал он.

На фотографиях из разрушенного дома, опубликованных порталом Vladivostok1.ru, видно, что одной стены нет, а комната завалена грязью. Соседи пары рассказали, что у Батурина и Забавской был косметический бизнес, мужчина увлекался мотоциклами и организовывал морские прогулки.

«У него был экскурсионный бизнес, официально зарегистрированный. Назывался «Матрешка». Недавно он купил новый байк в автосалоне. Хороший был парень», — рассказал один из соседей.

По словам знакомых, пара собирались пожениться. Мать погибшего Светлана Батурина сказала РЕН ТВ, что в ближайшее время родственники прилетят в Таиланд на опознание, после этого тела можно будет перевезти в Россию.

Неожиданный разгул стихии

Оползень сошел с горного хребта Наккерд на Пхукете в ночь на 23 августа после сильного ливня, до этого на острове также шли дожди, сообщила газета Khaosod. Разгул стихии затронул четыре населенных пункта: более 250 построек пострадали, свыше 50 домов и четыре роскошные виллы были полностью разрушены.

По последним данным, погибли как минимум 13 человек, тела десятерых из них обнаружили 23 августа. На следующий день, 24-го, сотрудники экстренных служб нашли под руинами погибшую пару — они лежали в объятиях, сжимая в руках телефоны с фонариками — и тело пенсионерки, которая была прикована к постели и жила в комнате сдававшегося в аренду дома. Все жертвы оползня, кроме двух россиян и одной гражданки Таиланда, выходцы из Мьянмы. Тела переданы в морг для вскрытия.

В результате разгула стихии на Пхукете началось наводнение, что повлекло за собой проблемы с проточной водой, внезапные паводки и оползни. Администрация острова решила сначала разобраться с экстренными проблемами и устранить последствия ЧП, а затем изучить, как можно предотвратить подобные события в дальнейшем.

Khaosod пишет, что в одном из районов разрушение горного хребта и оползень могут быть связаны с неправильным строительством храма. Теперь эксперты разбираются с причинами произошедшего, так как в других районах бедствия подобного строительства не было.

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия. На них видно, что в провинции произошло наводнение. Часть зданий сильно разрушена, около них лежат сломанные деревья и клочки земли, везде грязная вода.

Местные власти уже связались с консульствами стран, чьими гражданами были погибшие. В местном бюджете предусмотрена компенсация семьям жертв и пострадавших.