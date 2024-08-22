«Она жила в каких-то розовых очках»: на Маврикии мужчина убил россиянку из ревности Африканская полиция сообщила об убийстве пропавшей молодой россиянки

На небольшом африканском острове Маврикий погибла молодая преподавательница из Челябинска. Она бросила работу и уехала путешествовать, как мечтала с детства. В соцсетях писала, что «начала новую жизнь». На острове девушка знакомилась через приложения с местными мужчинами, один из которых в итоге жестоко ее убил. Парень предложил покататься на машине, после чего зарезал ее и закопал труп, но в итоге попался полиции.

На острове Маврикий нашли мертвой 29-летнюю россиянку Залию Шамигулову, которую зарезал местный житель. Об этом пишет региональная газета Le Defi Plus.

«Полиция организовала поиск после того, как подозреваемый признался, что закопал тело пропавшей женщины, нанеся ей несколько ножевых ранений», — отмечает издание.

В убийстве сознался 29-летний программист Пурявирсингх Сундур, гражданин Маврикия. Он познакомился с девушкой в интернете и был последним человеком, с которым ее видели. Шамигулова 17 августа села в машину мужчины и пропала, перестав выходить на связь.

Труп девушки доставили в морг для вскрытия. В поисках Шамигуловой участвовали полицейские городов Флик-ан-Флак и Вакоас, включая отдел по расследованию тяжких преступлений. Все обстоятельства смерти жертвы пока не ясны, расследование продолжается.

Хотела начать новую жизнь

Погибшая прилетела на остров в начале лета с подругой. В соцсетях Шамигулова писала, что перегорела на работе и решила путешествовать. Зимой побывала в Кейптауне, а потом переехала на Маврикий «греться».

«Моя новая жизнь... Знакомлюсь с местной культурой и начала учить французский (здесь многие на нем говорят)», — отмечала девушка.

По словам матери Шамигуловой, в конце августа она должна была вернуться в Россию, так как у Залии заканчивалась виза. Однако 17 августа девушка пропала. Перед этим рассказав матери по телефону, что будет гулять по острову со знакомым парнем.

«У нее там были друзья из местных, и она с одним из них собиралась поехать на какую-то часть острова... До сих пор ее нет. У нас такое ощущение, что с этим связан тот парень, с которым они собирались [погулять]», — говорила родственница журналистам.

Другие близкие уточняли, что на острове у девушки появился молодой человек — тоже приезжий.

«Говорила, что влюбилась — встретила его там, но он не местный, просто приезжает туда тусить... Она влюбилась, строила планы с ним», — описывали знакомые Залии.

Судя по имеющейся информации, Шамигулова знакомилась с местными мужчинами на сайтах знакомств. Во время поисков допросили как минимум двоих в возрасте 24 и 31 года, которые рассказали, что познакомились с россиянкой в соответствующих приложениях, но не причастны к ее исчезновению. Остановила ли девушка свой выбор на убийце-компьютерщике, точно не ясно, так как некоторые близкие говорили, что она уехала в машине «друга», а не своего молодого человека.

Зарезал из-за измены

Подозреваемый предложил отвезти Шамигулову в город Кюрпип и 17 августа забрал на машине из ее дома во Флик-ан-Флак (популярное курортное место) в 10:30 по местному времени. Своей подруге Елене, которая тоже была на острове, Залия пообещала вернуться через пару часов. После пропажи Елена забила тревогу, написала заявление в полицию и сообщила брату Залии. От матери исчезновение дочери до последнего старались скрыть.

«Маме сейчас очень тяжело, она в ужасном состоянии. Плачет: «Я жить не буду, я жить не хочу, мне незачем жить в этом мире»... Маме говорили, что у Залии телефон сломался: «Она отремонтирует и позвонит», «Она в понедельник позвонит», «Она во вторник позвонит». И когда уже стало понятно, что нет звонка, маме сказали, что Залия пропала», — рассказала тетя пропавшей.

Семья также обратилась в российское посольство. Однако, со слов тети, там не помогли.

«Нам сказали: «Напишите на электронный адрес, и, если что-то будет, мы вас наберем». Все на этом. Все!» — подчеркнула родственница.

Само посольство 21 августа заявило, что «оперативно связалось» с полицией, как только поступило сообщение о пропаже россиянки. Силовики передали консулу, что начали поиски и разослали ориентировки.

Момент, как россиянка садится в машину, попал на камеры видеонаблюдения, это позволило полиции вычислить владельца авто. Его задержали, но на первом допросе Сундур утверждал, что высадил девушку и больше не видел ее. Эта версия не подтвердилась — в месте, где Залия якобы вышла из машины, тоже есть камеры, но россиянка не попала на них. Программиста задержали вновь, и он во всем сознался.

«На допросе он заявил, что якобы давно знал россиянку и даже собирался на ней жениться. Мужчина уверяет, что узнал об измене девушки и во время ссоры зарезал ее», — поясняет Telegram-канал Shot.

«Она жила в розовых очках»

Семья погибшей признается, что видела оскорбительные комментарии в интернете о том, что Шамигулова — типичная россиянка, поехавшая за границу «ради мужиков». Родственники говорят, что у девушки были другие приоритеты, она с детства мечтала путешествовать, ради этого учила языки.

Родилась Залия в башкирском городе Учалы, переехала в Челябинск ради университета. Успешно закончила обучение, получила степень магистра. Была факелоносцем сочинской Олимпиады в Челябинске, занималась волонтерством на соревнованиях, сама преподавала студентам в сфере HR.

«Она у нас девочка очень умная, серьезная. Отец инженер-энергетик, мать всю жизнь проработала учительницей английского. В школу пошла в пять лет, окончила на золотую медаль», — отмечает тетя.

Во время последних путешествий Шамигулова писала в интернете, что весной все бросила, уехала из России и довольна жизнью.

«Пожила без расписания и профессиональной роли. Гугл-календарь наконец-то стал похож на нормальный человеческий, а не на календарь человека-машины, которому не требуется даже перерыв на чай», — делилась она.

По словам близких, девушка никогда бы не сделала необдуманных поступков. В то же время они признаются, что она была очень доверчивой.

«Она жила в каких-то розовых очках. Она всегда думала, что людей надо любить, что все друг другу должны помогать. Позитивная, жизнерадостная», — описывает тетя.