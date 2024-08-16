«В Киеве внимательно наблюдают за мной». Телеведущий Саймс связал обыски в его доме с Украиной Ведущий Первого канала Саймс сообщил, что не был в США с 2022 года

ФБР провело обыски в американском поместье ведущего Первого канала Дмитрия Саймса. Политолог заявил, что уже несколько лет не был в США, его не уведомили о проведении проверки и не показали ордер. Представители ФБР не раскрыли причины проведения обыска, Саймс предположил, что произошедшее может быть связано с его высказываниями по украинскому конфликту на российском телевидении. Ранее ФБР обыскало дом другого гражданина США Скотта Риттера, он также часто появляется в программах на российских телеканалах.

В США агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыски в поместье Patria в штате Вирджиния, выяснило издание Rappahannock News. Дом принадлежит политологу и ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу.

Rappahannock News пишет, что обыски начались еще 13 августа. По словам очевидцев, в этот день в поместье прибыли многочисленные сотрудники правоохранительных органов и начали вывозить вещи. 15 августа они снова пришли с обыском.

«ФБР проводило санкционированную судом правоохранительную деятельность…» — заявила представитель ФБР Саманта Шеро, цитирует РИА Новости.

Шеро добавила, что сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование, однако никаких подробностей она не раскрыла.

Не видел ордера

Сайм рассказал Rappahannock News, что сотрудники ФСБ не уведомили его о проведении обыска. Более того, сейчас он находится за пределами США.

«Я не был официально уведомлен о каких-либо действиях. Я не видел ордера. Со мной не связывались правоохранительные органы», — сказал он.

Политолог отметил, что сначала хочет прояснить всю ситуацию, после чего уже будет предпринимать действия для защиты своих интересов. Однако он подтвердил, что на территории поместья действительно «ведется какая-то деятельность». Саймс отметил, что он озадачен и обеспокоен.

«У меня нет никакой информации от американских официальных лиц. Меня никто не оповещал о каких-то претензиях со стороны правоохранительных органов США», — сказал Саймс в беседе с RT.

Политолог рассказал, что об обысках ему рассказали соседи. Они заявили, что это напоминало «барбекю-пати».

«Была статья в украинской газете, которая подробно описывала, что я сказал в моей предыдущей программе, создается впечатление, что кто-то в Киеве очень внимательно наблюдал за тем, что я говорю на Первом канале. И статья, которая появилась в этой украинской газете, создает впечатление, что они четко связывали произошедшее с моими выступлениями на российском телевидении. Но это как бы впечатление, потому что, я повторяю, я никем, ни в какой мере, ни о каких моих проблемах не был официально и даже неофициально проинформирован», — рассказал Саймс о своих предположениях о причине обыска.

В разговоре с РИА Новости телеведущий заявил, что не был в США с 2022 года, поэтому «там нет и не могло быть ничего связанного с его нынешней жизнью и деятельностью».

Политолог приобрел поместье Patria вместе с супругой в июле 2021 года за $1,63 млн.

Тесные связи с Россией

Дмитрий Саймс родился в Москве в 1947 году. Его дважды отчисляли из МГУ по политическим мотивам, его даже поместили в следственный изолятор «Матросская Тишина» за участие в демонстрации. В возрасте 25 лет Саймс вместе с женой переехал в США. Там он начал работать в Центре стратегических и международных исследований.

Политолог был сотрудником нескольких престижных американских университетов, руководил отделом исследований СССР Центра по изучению стратегических и международных вопросов Джорджтаунского университета, а параллельно сотрудничал с радио «Свобода». Саймс стал неофициальным советником бывшего американского президента Ричарда Никсона по внешней политике. Они вместе ездили в Россию, страны СНГ, а также в Европу.

Имя Саймса упоминается в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в президентские выборы в США из-за подозрения в тесных связях с президентской кампанией и администрацией бывшего президента Дональда Трампа. При этом сотрудники правоохранительных органов не нашли сговора между Трампом и его окружением, связанным с Россией.

В 2018 году Саймс начал вести телепрограмму «Большая игра» на Первом канале, сейчас он также издает журнал The National Interest.

В 2023 году политолог стал модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума с участием российского лидера Владимира Путина.

Обыски у бывшего разведчика

В начале августа ФБР провела обыски в доме бывшего инспектора ООН по вооружениям в Ираке американца Скотта Риттера в Делмаре в связи с федеральным расследованием, выяснил телеканал WNYT. Незадолго до этого бывший разведчик морской пехоты США встретился с независимым кандидатом в президенты США Робертом Ф. Кеннеди — младшим в зале суда, где проходили слушания о включении его кандидатуры в бюллетень на выборах.

Риттер также часто появляется в программах на российских государственных телеканалах по теме украинского конфликта.