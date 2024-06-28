Разошлись по мнениях. Немецкие прокуроры запутались в доказательствах Расследование против Усманова во Франкфурте-на-Майне базируется на отвергнутых прокуратурой Кельна обвинениях

Документы, с которыми ознакомился bne IntelliNews, показывают, что немецкие прокуроры расходятся во мнениях относительно достоверности доказательств, использованных для обоснования уголовного расследования в отношении находящегося под санкциями миллиардера Алишера Усманова в Германии. Наиболее авторитетная в стране прокуратура Кельна отвергла обвинения в отмывании денег после тщательного рассмотрения заявлений, сделанных гражданином России Андреем Ивановым, в то время как прокуратура Франкфурта решила начать расследование на основании тех же утверждений.

Напомним, в 2023 г немецкие суды несколько раз выносили решения о том, что доказательства, использованные для начала расследований против Усманова и его адвокатов, а также выдачи ордеров на обыск в объектах, которые следствие связывает с миллиардером, были слишком шаткими, чтобы оправдать эти действия.

На тех же аргументах

Согласно эксклюзивным документам, полученным bne IntelliNews, прокуратура Кельна в августе 2022 года отклонила жалобу с требованием провести расследование в отношении Усманова на том основании, что «офшорные структуры», аффилированные с миллиардером, якобы «причастны к отмыванию денег...».

По данным издания, кельнская прокуратура не нашла доказательств политических или экономических преступлений, которые могли бы преследоваться в Германии, и отклонила жалобу после тщательного рассмотрения, по меньшей мере, тремя высокопоставленными прокурорами из разных подразделений, говорится в документах.

Но неожиданно тезисы этой жалобы стали частью широко раздутого расследования по отмыванию денег против Усманова, начатого прокуратурой Франкфурта позднее в том же 2022 году.

Позор для следствия

С тех пор расследование во Франкфурте столкнулось с проблемами, включая аннулирование ордеров на обыск, которые местный суд счел незаконным. Как сообщали тогда немецкие СМИ, суд был возмущен качеством доказательств прокуратуры, а Süddeutsche Zeitung назвала решение суда «позором для следствия».

В прошлом году прокуратура Франкфурта-на-Майне провела обыск в штаб-квартире футбольного клуба «Бавария Мюнхен» в рамках расследования дела Усманова, который широко освещался в средствах массовой информации. В следующем году они без лишнего шума вернули изъятые материалы, скромно дав клубу понять, что «все чисто».

В марте 2024 года после жалоб, поданных двумя людьми, одним из которых, как полагают, является сам Усманов, прокуратура Франкфурта-на-Майне начала расследование в отношении двух высокопоставленных прокуроров, которые ведут дело миллиардера, им могут быть предъявлены обвинения в воспрепятствовании правосудию и преследовании невиновных лиц.

Параллельно с этими разоблачениями авторы жалоб на Усманова сами стали предметом расследования.

Старые «друзья»

Как оказалось, жалоба в немецкую прокуратуру, которую в Кельне признали необоснованной и неприменимой к праву ФРГ, была подана Андреем Ивановым, лидером группы бывших миноритарных акционеров Лебединского горнообогатительного комбината (ЛГОК), который был консолидирован Металлоинвестом в 2007 году. Как сообщает bne IntelliNews, бывшие акционеры ЛГОКа уже 15 лет проводят кампанию, которую можно охарактеризовать как «вымогательство», в попытках получить дополнительную компенсацию после принудительного выкупа акций комбината, который, по их утверждению, был несправедливым, хотя сторонние наблюдатели в то время посчитали предложенные условия значительно превышающими рыночные цены.

После того, как почти два десятка судов постановило, что выкуп был произведен по правилам, группа хранила молчание почти десять лет. Как уже рассказывала «Газета.Ru», спор вновь разгорелся в 2021 году, когда появились слухи о том, что «Металлоинвест» планирует провести IPO. Однако снова в суд они не пошли, а начали клеветническую кампанию в СМИ. Также активисты рассылали письма с угрозами непосредственно представителям компании. Их кампания против «Металлоинвеста» ужесточилась после того, как в 2023 году США и Великобритания ввели санкции против этой и ряда других российских металлургических компаний.

По данным источников bne IntelliNews, представители группы Иванова направляли жалобы в государственные органы Германии, Великобритании, Швейцарии и других стран с требованием начать уголовное расследование в отношении акционеров «Металлоинвеста» по обвинению в налоговом мошенничестве.

Прокуратура Кельна серьезно изучила материалы Иванова, пишет bne Intelllinews, и не нашла абсолютно никаких оснований для возбуждения уголовного дела. «Уголовное законодательство Германии неприменимо к обстоятельствам описанного вами дела, что, следовательно, делает невозможным судебное преследование со стороны властей Германии», — говорилось в письме Иванову на официальном бланке прокуратуры Кельна.

Не по правилам

В своей жалобе в прокуратуру Кельна Иванов заявлял, что «Металлоинвест» совершил «крупномасштабное мошенничество», осуществив принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров ЛГОКа в 2007 году при в корне ошибочной оценке их стоимости — такова была суть исков миноритариев в российские суды, все из которых были отклонены. Однако, как ранее показало расследование bne IntelliNews, акции миноритариев были выкуплены по цене, на момент сделки превышавшей независимую оценку более чем на 50%.

Заявления Иванова также содержали многочисленные утверждения о якобы политических связях Усманова, схожие с теми, что были признаны необоснованными и клеветническими судом Гамбурга в 2023-2024 годах.

Как рассказывала «Газета.Ru», ряд претензий, содержащихся в заявлении Иванова немецким прокурорам, появился в анонимной онлайн-петиции в поддержку бывших миноритариев, которая спустя неделю была удалена платформой Change.org, поскольку «она противоречит их руководящим принципам и правилам сообщества».

Примечательно, что и жалоба Иванова, и петиция содержали ложные утверждения о том, что Усманов якобы имеет британский, кипрский и швейцарский паспорта, в то время как общеизвестно, что миллиардер является гражданином РФ и Узбекистана, пишет bne Intellinews.

Вторичная переработка

Прокуратура Кельна не нашла ни каких-либо реальных доказательств того, что Усманов совершил политическое преступление, ни оснований для возбуждения уголовного дела по подозрению в отмывании денег или мошенничестве. Однако, по словам источников bne IntelliNews, материалы Иванова с заявлениями, аналогичными тем, которые были отклонены прокуратурой Кельна, стали частью материалов расследования, которое в настоящее время ведется против миллиардера прокуратурой Франкфурта.

Прокуратура Франкфурта использовала эти заявления, чтобы возбудить дело против Усманова по подозрению в нарушении статьи 261 («Отмывание денег») Уголовного кодекса Германии, той самой статьи, которую их коллеги в Кельне назвали неприменимой к данному делу. bne Intellinews также стало известно, что было предпринято множество безуспешных попыток интернационализировать расследования во Франкфурте с привлечением правоохранительных органов ЕС и других стран. По словам источников издания, эти усилия франкфуртских чиновников указывают на то, что их расследованию не хватает доказательной базы.

«Сотрудники прокуратуры Кельна отличаются высокой компетенцией в своей области. Этим делом занимались опытные профессионалы, в том числе старшие прокуроры, которых привлекают к расследованиям, связанным со сложной трансграничной схемой уклонения от уплаты налогов, известной как Cum-Ex», — комментирует старший прокурор в отставке Хайко Мантоййфель. По его словам, ответ кельнских чиновников подчеркивает шаткость доказательств в расследовании, ведущемся против Усманова прокуратурой Франкфурта.