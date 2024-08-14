Не только Долина. В деле курьера, забравшей деньги певицы, нашлась новая жертва ТАСС: Лариса Долина сама перевела мошенникам большую часть денег

Мошенники, которые обманули народную артистку РФ Ларису Долину, четыре месяца убеждали ее отдать им деньги. При этом большую часть средств певица перевела им самостоятельно, другую же — передала через курьера. Анжелу Цырульникову, которая забрала у Долиной деньги, уже арестовали. По данным ТАСС, мошенники обещали ей процент от украденных средств. Кроме этого, сейчас Цырульникову проверяют на причастность к другим хищениям. В одном она уже призналась.

Мошенники, жертвой которых стала народная артистка РФ Лариса Долина, на протяжении четырех месяцев уговаривали певицу перевести им деньги. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«С апреля по июль 2024 года телефонные аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, ввели пострадавшую в заблуждение и под предлогом сохранения денежных средств уговорили перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и денежные средства от продажи квартиры в центре Москвы, отчужденной по указанию мошенников», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ущерб от действий мошенников составил более 200 млн руб. Прокуратура не раскрыла личности потерпевшей, однако источник РИА Новости уточнил, что речь идет о Ларисе Долиной.

ТАСС передавал, что, по данным следствия, большую часть средств народная артистка перевела самостоятельно. Источник пояснил, что певица ходила в банки и зачисляла свои накопления на счета, которые ей указывали.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Она также подтвердила, что на квартиру Долиной в данный момент наложен арест.

Кредит с помощью нейросетей

Кроме этого, представитель певицы Сергей Пудовкин рассказал, что мошенники с помощью нейросетей сгенерировали изображение и обратились от имени Ларисы Долиной в микрокредитную организацию.

«Конечно, Лариса Александровна не нуждается ни в микро-, ни в макрокредитах. Это фейк. Конечно, мы будем юридически и административно с этим разбираться», — заявил Пудовкин.

При этом он не уточнил, удалось ли мошенникам взять кредит.

Ранее, когда появилась информация, что Долина якобы пытается заложить свою дачу ради 50 млн руб. для оплаты своего юбилейного тура, представитель певицы уже сообщал, что она несколько дней получала запросы от микрофинансовых институтов по предоставлению кредитов.

«Конечно, официально таких запросов не было: нет оснований для подобных обращений. Это мошенники, которые пользуются знаменитым именем, чтобы получить доступ к финансовым ресурсам», — сообщил Пудовкин в разговоре kp.ru.

Он рассказал, что Долина не пыталась взять кредит под залог дачи. По словам представителя певицы, это также было мошенничеством.

Курьер помогла обмануть еще одну москвичку

Женщину, которая забрала у Долиной деньги и передала их мошенникам, уже арестовали вечером 13 августа. Ей оказалась 53-летняя тренер по пилатесу и стретчингу Анжела Цырульникова. Женщине предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Если ее признают виновной, Цырульниковой может грозить до 10 лет лишения свободы.

Кроме этого, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что она может быть причастна и к другим хищениями. По словам собеседника агентства, сейчас следователи изучают содержимое телефона Цырульниковой и ее переписки в соцсетях, а также допрашивают свидетелей.

По данным Telegram-канала 112, женщина ранее участвовала в другом эпизоде мошенничества по похожей схеме. Тогда жертвой мошенников стала 60-летняя Галина К. Москвичке позвонили «сотрудники ФСБ» и убедили передать им 2,7 млн руб. Женщина приехала в центр Москвы и отдала деньги Цырульниковой.

После этого Галина написала заявление в полицию. Telegram-канал сообщил, что Анжела Цырульникова уже дала признательные показания по этому делу.

Муж арестованной женщины рассказал SHOT, что последнее время Цырульникова вела себя странно. По словам Юрия, они прожили вместе 20 лет, но недавно его супруга «психанула», собрала вещи, забрала детей и уехала на съемную квартиру в Беляево. После этого они практически не общались.

Мужчина отметил, что его жена — хороший человек и никогда не занималась подобным. Более того, никаких связей с Украиной у нее нет.

Ранее о том, что обманувшие Долину мошенники находятся на Украине, сообщало ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства также рассказал, что преступники пообещали выступившей курьером Цырульниковой часть от суммы, которую им передала певица. Получила ли курьер деньги или нет, сейчас устанавливают следователи.