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Волочкова ответила жителям «трущоб» на обвинения в безвкусице убранства Долиной

Балерина Волочкова поддержала ставшую жертвой мошенников Долину

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volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Балерина Анастасия Волочкова призвала в беседе с Life оставаться людьми на фоне судебных разбирательств с квартирой певицы Ларисы Долиной.

Волочкову возмутило то, что люди «сидят и из своих трущоб» осуждают убранство квартир звезд. Танцовщица передала респект Долиной за все, что она делала и делает для России.

«Нужно мериться, ребята, в этой жизни не размерами квартир, не размахом их убранства. Мои мужчины меряются размерами букетов белых роз, яхтами, самолетами и добропорядочностью», — отметила артистка.

13 августа Лариса Долина заявила, что ее «развели» мошенники. По словам певицы, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

Следствие уже установило, добавила она, что мошенники находятся на территории Украины. Они, говорит звезда, выложили в соцсетях якобы от нее «обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды».

Других комментариев Долина давать не стала и попросила журналистов не беспокоить ее.

Ранее дело с аферой вокруг квартиры Долиной стало уголовным.

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