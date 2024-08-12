«Главная задача — выбить противника». Путин провел совещание по ситуации в приграничье Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной

Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных регионах с членами Совбеза, правительства и главами Белгородской, Брянской и Курской областей. По словам президента, целью атаки Киева на Курскую область было желание улучшить свои позиции на переговорах. Однако ни о каком урегулировании с людьми, которые наносят удары по мирным людям, не может быть и речи. Путин заявил, что главная задача в регионе сейчас — выбить ВСУ и поддержать местных жителей. О чем еще говорили на совещании — в материале «Газеты.Ru».

Зачем ВСУ атаковали Курскую область

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании по ситуации в приграничных регионах назвал нападение ВСУ на Курскую область попыткой Украины улучшить свои позиции на будущих переговорах. Однако вести контакты Москва в нынешних условиях не намерена.

«Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?», — сказал глава РФ.

Путин также подчеркнул, что атака Киева призвана снизить темпы наступления Вооруженных сил (ВС) РФ. При этом, несмотря на события в Курской области, ВСУ не удалось помешать продвижению российской армии. По словам президента, темпы наступления не только не снизились, а, наоборот, увеличились в полтора раза.

Третья, как отметил глава РФ, очевидная цель Украины — посеять рознь и раздоры в российским обществе, запугать людей, нанести удар по внутриполитической ситуации.

«Но и здесь ответ со стороны граждан России уже есть. Это единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии и увеличение, что очень важно, количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые героически с оружием в руках защищают Россию. Количество желающих заключить контракты с министерством обороны в последние дни увеличилось», — сообщил Путин.

По словам президента, Киев выполняет волю своих западных хозяев, воюя с Россией «руками украинцев». Тем самым украинское правительство не только совершая преступление против российского народа, но, по сути, встало на путь истребления собственных граждан. Путин отметил, что потери среди наиболее боеспособных частей и подразделений ВСУ драматически увеличиваются.

«Противник безусловно получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений будут достигнуты», — заключил он.

При этом Путин заявил: абсолютно очевидно то, что Киев и дальше будет предпринимать попытки дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах. И если в каких-то областях обстановка сейчас стабильная, это не значит, что завтра там будет спокойно.

Глава государства также подчеркнул, что оценка происходящему в Курской области «должна быть, безусловно, дана», но главная задача сейчас — выбить противника и обеспечить надежное прикрытие госграницы. ФБС и Росгвардия должны обеспечить режим контртеррористической операции (КТО) и эффективную борьбу с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) в Курской, Брянской и Белгородской областях. Перед гражданскими ведомствами в свою очередь стоить задача обеспечить силовые структуры всем необходимым.

«Ну и наконец все вместе с руководителями регионов соответствующих должны сосредоточить внимание на главной задаче, а это поддержка наших людей, которые нуждаются в помощи и защите», — добавил Путин.

О ситуации в Курской области

О том, что сейчас происходит в Курской области, на совещании с президентом РФ доложил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. Глубина проникновения ВСУ на территорию РФ составляет 12 км, ширина – 40 км.

По словам Смирнова, в этой зоне находятся 28 населенных пунктов. Там проживают порядка двух тысяч человек, о судьбе которых власти на данный момент ничего не знают.

С 6 августа, как отметил врио главы региона, кратно увеличились атаки украинской армии на территорию Курской области. Из 194 ракет и беспилотников было сбито 147. В результате ударов погибли 12 человек, 121 ранен, среди них — 10 детей.

Врио главы региона также сообщил, что ВСУ применили «снаряды с химическим оружием» в Беловском районе Курской области — под обстрел попала бригада «Россетей».

Смирнов назвал ситуацию в регионе сложной. По его словам, в Курской области нет четкой линии фронта, из-за чего осложняется определение местоположения проникших на территорию РФ бойцов украинской армии.

«Есть опасность того, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы», — заявил врио губернатора.

В связи с этим в регионе усилят патрули для защиты от мародеров со стороны ВСУ. Смирнов также отчитался, что в Курской области выкопали уже 40 км противотанкового рва из запланированных 46 км. Кроме этого, в регионе приступили к размещению 40 контрольно-пропускных постов, по заданию Минобороны РФ строятся 90 взводно-опорных пунктов.

Что касается эвакуации, то по словам врио главы Курской области, ей подлежат 180 тыс. человек. На данный момент из приграничных районов уже выехала 121 тыс. курян.

О ситуации в Белгородской и Брянской областях

В Белгородской области, как отметил глава региона Вячеслав Гладков, самая сложная ситуация на данный момент сложилась в Шебекинском округе. Порядка 50-70% жителей Шебекино уже покинули свои дома.

В целом ситуация в Белгородской области также ухудшилась, увеличилось количество обстрелов со стороны ВСУ. По словам Гладкова, в регионе растет и количество разрушений. Губернатор отметил, что с начала спецоперации пострадало свыше 30 тыс. домов и квартир. 25 тыс. удалось восстановить. Однако обстановка в приграничных районах не позволяет делать это активнее, так как украинская армия уничтожает ремонтную технику. Эта проблема затрагивает 115 тыс. жителей приграничья.

Губернатор Белгородской области также попросил президента РФ индексировать компенсационные выплаты для жителей региона, пострадавших в результате обстрелов. Кроме этого, Гладков также предложил ввести в регионе мораторий на выплату ипотеки и кредитов для жителей пострадавших районов, как это ранее сделали в Курской области. Владимир Путин поддержал эту инициативу.

Что касается ситуации в Брянской области, то, по словам главы региона Александра Богомаза, обстановка там сейчас стабильная, отселять жителей нет необходимости. Губернатор сообщил, что в области развёрнуто 1576 мест в пунктах временного с возможностью увеличения до более чем 32 тыс. мест.