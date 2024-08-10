«Притворяются священниками, врачами и военкорами»: как выглядят диверсанты в регионах России Гладков: порядка десяти человек остаются в селе Пороз Белгородской области

На фоне продолжающихся боев в Курской области активно действуют диверсанты. Они могут переодеваться в российских военных, журналистов, гражданских и даже священников. Вдобавок противник использует для маскировки машины скорой помощи. Кроме того, ДРГ провели очередной «медийный» рейд в приграничные села. На этот раз маленькая группа украинцев заехала в белгородское приграничье, чтобы записать видео с флагами на фоне сельского клуба, а после быстро ретироваться.

В Белгородскую область могли проникнуть украинские диверсанты, которые притворяются священниками, передает Telegram-канал Baza.

Соответствующие ориентировки на лазутчиков разослали полицейским региона.

«По данным источников, ориентировку получили сотрудники отделов всех районов области. Как указано в документе, диверсанты могут представляться священнослужителями», — пишет канал.

В Курской области украинцы также переодеваются в российских военных, предупреждает российский военкор Юрий Котенок. Кроме того, некоторые бойцы передвигаются на машинах скорой помощи.

«За время вторжения действовали и переодевшись в нашу форму, и в гражданской одежде, и даже используя машины скорой помощи, как говорят очевидцы», — указал Котенок.

Вражеские разведчики также прикидываются журналистами. Они проверяют, где находятся российские укрепления.

«Вот взяли липового корреспондента ВГТРК — диверсант с картой, где указаны расположения и блокпосты, с оружием действовал под Курском. Тем не менее, его вычислили и взяли. Да, таких может быть гораздо больше и нужно быть готовыми к их вылазкам», — пишет Котенок.

Он добавил, что украинцы пытаются пробраться к Курской АЭС в Курчатове, но максимально близко один из их отрядов смог подойти «на 18,5 км от города». Там его обнаружили и встретили огнем, заставили отступить и частично уничтожили. После этого защиту на том направлении усилили.

«Щупальца ДРГ пытаются «сканировать» область... [Но] ареал распространения бандеровщины под Курском неумолимо сужается, несмотря на непрекращающиеся атаки наших заслонов и опорных пунктов», — резюмирует военкор.

Сейчас в Брянской, Курской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО) в связи с «повышением уровня диверсионно-террористических угроз» со стороны Украины. В приграничных регионах диверсантов, в частности, ищет Росгвардия.

Заскочили, записали селфи, удрали

Утром 10 августа в Telegram распространилось видео военных с украинскими знаками отличия из белгородского села Пороз (официально о проникновении ВСУ в этот регион не сообщалось). Населенный пункт находится в Грайворонском округе, практически примыкая к российско-украинской границе. На записи пятеро мужчин держат флаги Украины и Грузии на фоне местного сельского клуба. Один из них утверждал, что в Пороз зашел 252-ой батальон ВСУ.

Украинцы не захватили село, а только сняли там видео и вернулись на свою территорию, поясняет Котенок. Была информация, что они могли захватить заложников, но это не подтвердилось, добавил корреспондент.

«Одна из таких групп численностью до отделения на бронемашине подскочила в село Пороз Грайворонского городского округа, которое прямо на границе, записала короткое видео с флагами у здания сельского клуба от имени «252 батальона» и быстро удрала на сопредельную территорию. В селфи приняли участие грузинские наемники«, — описал журналист.

ДРГ смогла заехать в село под прикрытием артиллерийского огня, уточняет Telegram-канал с военными сводками «Zаписки Vетерана». По словам жителей Пороза, в селе вражеских солдат никто не видел, заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Поступает противоречивая информация: с одной стороны, мы все видели ролик, который снят на фоне сельского Дома культуры, с другой стороны, жители, которые только что выехали, говорят, что противника не видели и стрельбы не слышали», — отметил губернатор.

Въезд в село закрыт в рамках объявленного в области режима КТО. Гладков встретился с местными властями. По последним данным, в Порозе остаются около десяти жителей.

«Для того чтобы точно понимать ситуацию, нужно, чтобы в ней разобрались представители наших силовых структур... Надеюсь, что до конца дня ситуация по Порозу нормализуется», — резюмировал губернатор.

Украинские диверсанты постоянно ищут бреши на российской границе, чтобы «пометить территорию» и сделать информационные вбросы, предостерегает Коц. В этом и прошлом году «медийные» рейды в оба региона проводили Русский добровольческий корпус (признан в РФ террористической организацией) и Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) (ЛРС), но быстро несли потери и отступали. Попутно диверсантов поймали на фейках. ЛРС выложил видео, якобы, из курского приграничного села Теткино, подписав его «привет из освобожденной части Теткино». Один из военных на записи объяснял, что «название села там подальше чуть, попозже продвинемся». Однако выяснилось, что на самом деле ролик записали по соседству, но с другой стороны границы, в украинской Рыжевке.

Этой весной ВСУ также пытались захватить белгородское село Козинка. Они высадились у границы с двух вертолетов и смогли зайти в несколько домов на окраине, успели вырыть окопы. Их атаковали из артиллерии и авиации, окружили минными полями и в итоге выбили за границу. Самой Козинке при этом «сильно досталось», как признавал Гладков.