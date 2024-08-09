Бойцы «ЧВК Вагнер» прибыли в Курскую область. Что происходит в регионе на четвертые сутки боев? SHOT: бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои с ВСУ в Курской области

В Курскую область для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Президент Путин поручил обеспечить помощь населению. Бои продолжаются четвертые сутки.

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прибыли в Курскую область и вступили в бои против украинских вооруженных сил под Суджей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Общее число войск, отправленных в район боевых действий, не уточняется. По данным канала, в боевых действиях также принимают участие батальоны добровольческого корпуса Минобороны.

Переброска «вагнеровцев»

О том, что в Курскую область направлены бойцы ЧВК «Вагнер», накануне также сообщал военный корреспондент Егор Гузенко, который публикуется под псевдонимом Тринадцатый.

В опубликованном им видео видно, как вооруженные и одетые в камуфляжные костюмы военные находятся в кузове грузовика. Утверждается, что это бойцы ЧВК «Вагнер». В своем обращении они заявляют, что направляются в Курскую область, комментируя прибытие фразой «с корабля на бал». Лица бойцов скрыты, и на записи можно увидеть лишь небольшую группу из примерно десяти человек.

В подписи к видео военкор Тринадцатый отметил, что прибытие бойцов ЧВК представляет собой обнадеживающую новость для россиян, и пообещал предоставить более детальную информацию в последующих публикациях. Он подчеркнул, что бойцы возвращаются в Россию, что означает, что их перебрасывают из зарубежных миссий. Недавно бойцы ЧВК «Вагнер» участвовали в конфликтах в Африке, в частности, сражались против туарегов в Мали. В результате этих боев ЧВК понесла потери, которые составили несколько десятков человек.

Автор Telegram-канала Condottiero, близкий к ЧВК «Вагнер», также подтвердил прибытие бойцов в Курскую область. «По подразделениям наших «добровольцев» Аид, Вагнера, Пятнашка и другие, дана команда обменный фонд не создавать. Ну вы поняли», — написал он.

В Курскую область прибыли и бойцы «Ахмата»

В ночь на 8 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов опубликовал видео, в котором сообщил о прибытии в Курскую область бойцов спецназа.

По его словам, ситуация в регионе не критическая и «ничего сверхъестественного не произошло». Алаудинов опроверг слухи о том, что украинские военные готовятся к жесткой обороне уже занятых населенных пунктов: они вошли в эти населенные пункты, поскольку у российских сил в этих районах не было достаточных средств, сил и ресурсов для удержания. Командир «Ахмата» пояснил, что единственной линией обороны была граница, и в начале ВСУ прошли между российскими опорными пунктами из-за больших расстояний, а затем смогли продвинуться на территорию, разместив там свою технику.

По мнению Алаудинова, ВСУ сосредоточили все свои ресурсы на атаке Курской области, и поэтому после того, как российские войска уничтожат эти ресурсы, украинской стороне больше нечем будет сопротивляться. «Как только мы уничтожим эти ресурсы, я больше чем уверен, что дальше уже им нечего будет нам противопоставить. А фронт уже посыпался», — отметил он.

Четвертый день боев

Наступление украинской армии в Курской области продолжается четвертые сутки. Вторжение украинских подразделений в Курскую область началось в ночь на 6 августа. Сначала регион подвергся атакам беспилотников: по данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, было сбито 26 дронов самолетного типа. Затем последовал обстрел Суджи и прилегающих районов. Утром поступили первые сообщения о прорыве украинских вооруженных групп и о боевых действиях в приграничных зонах. Алексей Смирнов оперативно отреагировал на события, сообщив, что бойцы пограничной службы ФСБ и Вооруженных сил России смогли предотвратить прорыв границы.

7 августа президент Владимир Путин провел встречу с членами правительства, на которой было рассмотрено и положение в Курской области. По завершении этого совещания он организовал встречу с руководством силовых структур. На ней присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.

По его итогам Путин дал поручения. Президент указал на необходимость оказания срочной помощи жителям Курской области и поручил соответствующим ведомствам немедленно заняться этим вопросом. Координация действий возложена на первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Сегодня, 8 августа, в Минобороны сообщили, что российские войска пресекают попытки прорыва ВСУ вглубь Курской области.

«В течение суток активными действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками, подразделениями усиления и подошедшими резервами, ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии продвижения противника не допущено», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Тем временем в приграничных районах Курской области круглосуточно продолжается эвакуация. Людей вывозят автобусами и поездами. Владимир Путин пообещал выплату компенсаций в размере 10 тыс. рублей каждому эвакуированному.

По информации Минздрава, по состоянию на утро 8 августа в больницах находятся 34 пострадавших, включая пятерых детей.

С вечера 7 августа в Курской области введен режим чрезвычайной ситуации. Вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел временно закрыты для пассажиров. Для удовлетворения возросшего спроса на пассажирские перевозки из Курска в Москву будет запущен дополнительный поезд. Кроме того, на маршруте «Ласточка» временно увеличено количество вагонов до 10.

В ночь на 8 августа также стало известно, что власти Курска ввели дополнительные меры безопасности в городе.

«Коммунальные и дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Правоохранительным органам помогать в обеспечении правопорядка будет народная дружина «РеZерв», — сообщил он.

Мэр добавил, что неравнодушные горожане могут принять участие в сборе помощи для пострадавших жителей Курской области.