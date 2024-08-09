«Переступил нормы человеческого сострадания». В Госдуме хотят наказать Лебедева

Депутат Госдумы Нина Останина обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Она считает, что его интервью Юрию Дудю* переполнено нецензурной бранью и оскорблениями. В нем Лебедев заявил, что организации, созданные после теракта в Беслане, «спекулируют на трагедии» и «пытаются получить как можно больше политических пирогов вместо того, чтобы просто взять и похоронить своих детей». Говоря такое, он «переступил все нормы человеческого сострадания», сказала Останина «Газете.Ru».

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку высказываний дизайнера и блогера Артемия Лебедева в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сама Останина сообщила в своем Telegram-канале.

«Комитет обращает внимание на то, что интервью переполнено нецензурной бранью и оскорблениями различных лиц и организаций»,

— говорится в обращении Останиной.

По ее мнению, такие высказывания «особенно циничны и недопустимы» на фоне «вероломного вторжения ВСУ в Курскую область», атак на населенные пункты Белгородской области и теракта в Crocus City Hall.

«Принимая во внимание указанные обстоятельства, просим Вас, уважаемый Игорь Викторович, поручить проверку по факту нарушения российского законодательства. В случае выявления нарушений законодательства просим Вас принять меры прокурорского реагирования», — написала глава комитета Госдумы по защите семьи.

В разговоре с «Газетой.Ru» Останина заявила, что Лебедев, по ее мнению, нарушил «нравственные и человеческие законы», говоря об общественных организациях, созданных после теракта в Беслане.

В интервью дизайнер заявил, что организации типа «Матери Беслана» и «Голос Беслана» «спекулируют на трагедии» и «пытаются получить как можно больше политических пирогов вместо того, чтобы просто взять и похоронить своих детей».

«Мне кажется, что он переступил все нормы человеческого сострадания, понимания того, что боль у людей со временем не проходит и никогда не пройдет, особенно материнские чувства к детям, которых они потеряли», — пояснила Нина Останина.

Депутат также заявила, что ее возмутил общий характер и тон интервью, который, по ее мнению, «свидетельствует о крайнем цинизме».

«Понятно, что он [Лебедев] не нарушил никакой юридический закон, — признает Останина. — Но есть законы нравственные и человеческие».

В Генпрокуратуру уже обращались

Ранее слова Лебедева побудили Международное общественное движение «Высший Совет осетин» обратиться в Генпрокуратуру и СК РФ с требованием лишить того госнаград и привлечь к ответственности. Высказывания дизайнера в организации назвали «грязными, кощунственными», подчеркнув, что они «оскорбили чувства не только жителей Беслана, потерявших в теракте родных и близких, но и всего многонационального народа республики».

«Этот блогер должен принести извинения народу Осетии», — заявили в «Высшем Совете осетин».

На слова Лебедева также отреагировали глава Северной Осетии — Алании Сергей Меняйло и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

«Когда отмороженные на всю голову люди говорят, что надо просто похоронить своих детей и жить дальше, у нормального человека к таким выродкам возникает только один вопрос: ты вообще понимаешь, что ты несешь?!» — написал в своем Telegram-канале Сергей Меняйло.

Разборка с Мизулиной

Также в интервью Дудю Лебедев назвал «инфотерроризмом» деятельность «Лиги безопасного интернета» и ее главы Екатерины Мизулиной.

«Я считаю, что ее деятельность вредна для России, она не помогает, а отпугивает людей <...> Я считаю, что государство должно с такими людьми бороться. Это же инфотерроризм», — высказал свою позицию Лебедев.

В ответ Мизулина заявила, что подаст иск о защите чести и достоинства, потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей, а средства пообещала направить на помощь семьям участников СВО.

«Дело в том, что когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем, разговор пошел в том русле, что могло создаться впечатление, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать. Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — сказал Лебедев в своем блоге.

Однако Екатерина Мизулина не приняла «так называемые извинения» Артемия Лебедева.

«Одно дело критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело — пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию», — написала она в своем Telegram-канале.