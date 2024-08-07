«Я не борюсь с женщинами». Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной за свои высказывания о ней в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). В нем дизайнер назвал деятельность Лиги и самой Мизулиной «инфотерроризмом». Извинения Лебедев принес в своем обзоре новостей, выпуск доступен в соцсети «ВКонтакте».
«Когда мы обсуждали [Екатерину] Мизулину в беседе с Юрием Дудем, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю.
Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать, я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — заявил дизайнер.
Лебедев также отметил, что у Мизулиной есть безусловное право подать на него в суд за его слова. При этом блогер подчеркнул, что никаким образом не собирается вмешиваться в этот процесс и полностью полагается на российскую систему правосудия. По словам Лебедева, он уверен, что суд вынесет справедливое решение.
Однако дизайнер подчеркнул, что у него есть набор претензий к общественной деятельности Екатерины Мизулиной.
«Я никогда не скрывал своих взглядов и продолжаю их придерживаться <...> Буду продолжать бороться с вашей общественной деятельностью, потому что у меня есть своя общественная деятельность и своя позиция, а у вас есть своя. И это хорошо, что у нас разные взгляды», — сказал Лебедев.
Ранее Мизулина сообщила, что Лига безопасного интернета подает иск в суд о защите чести и достоинства в отношении Лебедева и Дудя. Она отметила, что ЛБИ потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей, а эти средства впоследствии будут направлены на помощь семьям участников СВО.
Также глава ЛБИ призвала матерей и жителей Беслана присоединиться к иску Лиги — в том же интервью Лебедев обвинил организации, созданные после теракта 2004 года, в «спекуляции на трагедии» и попытке «получить как можно больше политических пирогов».
Кроме того, Мизулиной не понравились высказывая Лебедева о монументе «Родина-мать зовет!», после чего она обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с вопросом, считает ли он, что памятник — это «хрень, которую нельзя снести».
Слова о Беслане
После слов Лебедева о Беслане в СК и Генпрокуратуру РФ также обратилось международное общественное движение «Высший Совет осетин». В организации посчитали, что высказывания дизайнера оскорбили чувства не только жителей Беслана, но и всего многонационального народа Северной Осетии. За это «Высший Совет осетин» призвал лишить Лебедева госнаград и привлечь к ответственности.
Глава республики Сергей Меняйло заявил, что за глумление над памятью замученных в Беслане детей дизайнеру и всем, кто высказывается подобным образом, «отмороженные головы просто бы отрывать». Президент Южной Осетии Алан Гаглоев при этом посоветовал Лебедеву «не только не приезжать в Осетию, но также избегать встреч с патриотами своего Отечества», так как за слова придется отвечать.
Сопредседатель комитета «Матери Беслана» — одной из организаций, которые блогер обвинил в «спекуляции» — Рита Сидакова в беседе с Daily Storm также призвала Лебедева извиниться.
«Я очень расстроилась из-за его слов. Не спала почти всю ночь. Что творилось в Беслане — Лебедев, наверное, в самых страшных фильмах и снах не видел. Люди поддержали теплотой и любовью нас. А такие, как Лебедев, они морально добивают. Знаете, как душевные раны болят! И он эти раны бередит нам! В нем нет ни капли эмпатии. Он не человек! <…> вот кто такой Лебедев? Он успешный бизнесмен, читала, что получает госзаказы. Понимаете, у него крылья растут, он многодетный папа. Говорил Дудю, что хочет, чтобы умер раньше своих детей. А нам легко было? С его стороны это [заявления о «Матерях Беслана»] бесчеловечный поступок. Он не наследник высокообразованных родителей. И со злом надо бороться всем миром», — сказала Сидакова.
На эти призывы Артемий Лебедев на данный момент никак не отреагировал.