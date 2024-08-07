«Я не борюсь с женщинами». Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной Артемий Лебедев принес извинения Мизулиной за слова о ней в интервью Дудю

Артемий Лебедев извинился перед директором Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, которую в интервью Юрию Дудю* обвинил в «инфотерроризме». Дизайнер заявил, что он никогда не оскорбляет людей напрямую и не борется с женщинами. При этом он подчеркнул, что будет продолжать бороться с общественной деятельностью главы ЛБИ. Извиниться за скандальное интервью Лебедева также призвала сопредседатель комитет «Матери Беслана», который он обвинил в спекуляции на теракте 2004 года, однако на это он пока никак не отреагировал.

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной за свои высказывания о ней в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). В нем дизайнер назвал деятельность Лиги и самой Мизулиной «инфотерроризмом». Извинения Лебедев принес в своем обзоре новостей, выпуск доступен в соцсети «ВКонтакте».

«Когда мы обсуждали [Екатерину] Мизулину в беседе с Юрием Дудем, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю.

Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать, я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — заявил дизайнер.

Лебедев также отметил, что у Мизулиной есть безусловное право подать на него в суд за его слова. При этом блогер подчеркнул, что никаким образом не собирается вмешиваться в этот процесс и полностью полагается на российскую систему правосудия. По словам Лебедева, он уверен, что суд вынесет справедливое решение.

Однако дизайнер подчеркнул, что у него есть набор претензий к общественной деятельности Екатерины Мизулиной.

«Я никогда не скрывал своих взглядов и продолжаю их придерживаться <...> Буду продолжать бороться с вашей общественной деятельностью, потому что у меня есть своя общественная деятельность и своя позиция, а у вас есть своя. И это хорошо, что у нас разные взгляды», — сказал Лебедев.

Ранее Мизулина сообщила, что Лига безопасного интернета подает иск в суд о защите чести и достоинства в отношении Лебедева и Дудя. Она отметила, что ЛБИ потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей, а эти средства впоследствии будут направлены на помощь семьям участников СВО.

Также глава ЛБИ призвала матерей и жителей Беслана присоединиться к иску Лиги — в том же интервью Лебедев обвинил организации, созданные после теракта 2004 года, в «спекуляции на трагедии» и попытке «получить как можно больше политических пирогов».

Кроме того, Мизулиной не понравились высказывая Лебедева о монументе «Родина-мать зовет!», после чего она обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с вопросом, считает ли он, что памятник — это «хрень, которую нельзя снести».

Слова о Беслане

После слов Лебедева о Беслане в СК и Генпрокуратуру РФ также обратилось международное общественное движение «Высший Совет осетин». В организации посчитали, что высказывания дизайнера оскорбили чувства не только жителей Беслана, но и всего многонационального народа Северной Осетии. За это «Высший Совет осетин» призвал лишить Лебедева госнаград и привлечь к ответственности.

Глава республики Сергей Меняйло заявил, что за глумление над памятью замученных в Беслане детей дизайнеру и всем, кто высказывается подобным образом, «отмороженные головы просто бы отрывать». Президент Южной Осетии Алан Гаглоев при этом посоветовал Лебедеву «не только не приезжать в Осетию, но также избегать встреч с патриотами своего Отечества», так как за слова придется отвечать.

Сопредседатель комитета «Матери Беслана» — одной из организаций, которые блогер обвинил в «спекуляции» — Рита Сидакова в беседе с Daily Storm также призвала Лебедева извиниться.

«Я очень расстроилась из-за его слов. Не спала почти всю ночь. Что творилось в Беслане — Лебедев, наверное, в самых страшных фильмах и снах не видел. Люди поддержали теплотой и любовью нас. А такие, как Лебедев, они морально добивают. Знаете, как душевные раны болят! И он эти раны бередит нам! В нем нет ни капли эмпатии. Он не человек! <…> вот кто такой Лебедев? Он успешный бизнесмен, читала, что получает госзаказы. Понимаете, у него крылья растут, он многодетный папа. Говорил Дудю, что хочет, чтобы умер раньше своих детей. А нам легко было? С его стороны это [заявления о «Матерях Беслана»] бесчеловечный поступок. Он не наследник высокообразованных родителей. И со злом надо бороться всем миром», — сказала Сидакова.

На эти призывы Артемий Лебедев на данный момент никак не отреагировал.