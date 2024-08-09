Путин подписал закон о доплате к пенсии. Кто ее получит? Путин подписал закон о доплате ₽1200 инвалидам I группы и пенсионерам от 80 лет

Путин подписал закон о повышении пенсии для россиян старше 80 лет, а также для инвалидов I группы, кроме инвалидов с детства. Эти категории граждан будут получать надбавку в 1200 рублей с 1 января 2025 года. Как уточнили в комитете Госдумы по труду и соцполитике, прежде эти выплаты ежемесячно получали безработные трудоспособные люди, ухаживающие за инвалидами и пожилыми. Теперь же деньги будут направляться непосредственно тем, за кем ухаживают.

Российский президент Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии нескольким категориям граждан страны. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Новый закон устанавливает ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией для россиян от 80 лет. Это же нововведение относится к инвалидам первой группы.

Исключение составят инвалиды первой группы с детства: к их пенсии уже применяется ежемесячная надбавка в связи уходом за ними родителем или опекуном.

Подчеркивается, что в случае, если гражданин получает две пенсии, надбавка будет применяться только к одной из них . Всего дополнительную поддержку получат около 730 тыс. семей. Нововведение вступит в силу 1 января 2025 года.

Перенаправили деньги

В июле комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку о ежемесячной индексируемой надбавке к пенсии.

«С 1 января 2025 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей. Никаких заявлений для этого писать не потребуется. Указанная выплата будет назначаться автоматически», — уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как пояснили в комитете Госдумы по труду и соцполитике, до вступления в силу этого закона дополнительные выплаты в размере 1200 рублей каждый месяц получали безработные трудоспособные люди, ухаживающие за инвалидами и пожилыми. Теперь же деньги будут направляться непосредственно 80-летним и людям старшего возраста, а также инвалидам.

«Сегодня эти деньги тоже выплачиваются, но они выплачиваются в том случае, если инвалид представит лицо, за ним ухаживающее», — пояснила депутат Светлана Бессараб.

По ее словам, благодаря новому закону количество получателей прибавки к пенсии может увеличиться в два раза. В настоящее время ее начисляют примерно 2,5 млн человек, уточнила Бессараб.

Изменения с связи с СВО

Также глава государства подписал закон, в соответствии с которым дети-инвалиды и инвалиды с детства I и II групп, потерявшие родителя-участника спецоперации на территории Украины, смогут получать двойную пенсию: по потере кормильца и социальную пенсию по инвалидности или страховую пенсию по инвалидности.

Закон распространяется на детей военнослужащих, которые потеряли родителя в период прохождения службы или вследствие военной травмы после увольнения, а также граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, которые не выжили вследствие увечья или заболевания, полученного в связи с исполнением обязанностей после окончания действия контракта.

В июле стало известно, что правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, по которому в страховой стаж граждан России для исчисления пенсии включат период работы на Украине с 1991 года до даты начала специальной военной операции.

В мае член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщала, что в Госдуме подготовили проект закона, согласно которому вдовы бойцов СВО будут получать пенсию по потере кормильца до достижения ребенком 23 лет. Сейчас такая пенсия выплачивается до достижения ребенком 18 лет. Поправка подготовлена по поручению президента России.