«Боюсь проснуться и быть в камере»: освобожденные в ходе обмена РФ и Запада рассказали о заключении WP: обмен заключенными между Россией и Западом заставил Киев насторожиться

Несмотря на существующие противоречия, в ходе сложных и «деликатных» переговоров Россия и Запад смогли договориться о масштабном обмене заключенными. Они пока не могут поверить в произошедшее и делятся подробностями о том, как их мучали в тюрьмах, не давая общаться с родственниками, нормально спать и питаться. На этом фоне некоторые в Киеве опасаются, что и для украинского конфликта Москва и Вашингтон могут найти решение в обход республики.

Деликатный вопрос и его последствия

1 августа в турецкой Анкаре произошел масштабный обмен заключенными. Россия передала Западу 16 человек, в том числе журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морпеха Пола Уилана, журналистку Алсу Курмашеву и политических деятелей Владимира Кару-Мурзу, Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом), Андрея Пивоварова. В обмен РФ получила десять человек, в том числе двоих детей.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что решение обменять Вадима Соколова (Красикова), которого пожизненно осудили в Германии за убийство Зелимхана Хангошвили, на заключенных в России не было легким.

«Бербок назвала обмен заключенными между Россией, Белоруссией и несколькими западными странами «крайне деликатной дилеммой», — говорится в материале Tagesschau.

По ее словам, этот вопрос вызывает эмоции и порождает дискуссии. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкая канцелярия превосходно провела переговоры. Он рад, что «невинно заключенные» смогли обрести свободу. Берлин пообещал оказать им необходимую медицинскую помощь.

На этом фоне Washington Post написала о появившемся у Киева беспокойстве по поводу того, что РФ и Запад смогли договориться вопреки разногласиям, при этом Украина в переговорах не участвовала.

Официальные лица Украины не стали комментировать обмен. При этом, согласно WP, в Киеве есть опасения, что между Москвой и Вашингтоном начнутся переговоры по поводу украинского конфликта, в которых не будет участвовать республика. Но их разделяют не все: так, высокопоставленный чиновник сообщил газете о сомнениях в том, что ради РФ Запад пойдет на уступки в том, что касается поддержки Украины:

«Переговоры ведутся постоянно, даже в худшие моменты. И слава богу, что они ведутся. Было бы хуже, если бы они не велись, а правительства просто перешли к ядерным ударам».

«Здесь сидеть всю жизнь?»

Вернувшийся в результате обмена между РФ и западными странами россиянин Роман Селезнев сообщил в эфире Первого канала, что его дважды чуть не убили в американской тюрьме.

Чем известен Селезенев 40-летний программист Роман Селезенев — сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева — десять лет провел в американской тюрьме по обвинению в совершении киберпреступлений на территории США. В 2016 году суд признал его виновным и приговорил к 27 годам лишения свободы.



По версии следствия, с 2009 по 2011 годы Селезнев занимался хакерством. Используя псевдонимы nCuX, Bulba и Track2, он якобы установил на терминалы оплаты вредоносное оборудование, что позволило ему красть данные карт, также он якобы распространял украденные номера. Ущерб оценили $170 млн. В 2014 году Селезнева задержали на Мальдивах, после чего передали США.

Еще до задержания у мужчины были проблемы со здоровьем, так как он получил ранение во время теракта в Марракеше. Его адвокат Игорь Литвак заявил РБК, что Селезнев болен, а в американской тюрьме не получал необходимое лечение.

«Я до сих пор не верю, что я дома. Всегда боюсь проснуться в одно мгновение и быть опять в камере. Службы ФСБ меня вытащили. Наш президент, Владимир Владимирович. У меня поддержка, конечно, огромная была — папа поддерживал, семья, из посольства часто приезжали. Я так понял, что страна русских не бросает», — сказал Селезнев.

Он добавил, что все десять лет заключения знал, что «русские его не забудут». По его словам, в США его перевозили из штата в штат: сначала он отбывал наказание в тюрьме Атланты, а затем в Северной Каролине. Селезнев утверждает, что он побывал в тюрьмах почти во всех штатах:

«Обращались очень плохо. Меня изначально посадили в карцер — в изолятор. Я думал, что такая у них тюрьма. Здесь сидеть всю жизнь?»

Селезнев заявил, что его похитили во время отдыха на Мальдивах, поскольку международные нормы и законы самих островов якобы запрещают подобную передачу подозреваемых. Тюрьму в Атланте он называл ужасной, так как многие заключенные носили там ножи и постоянно их использовали для нападений. По словам Селезнева, его несколько раз пытались убить. Кроме этого, он был единственным заключенным, которого обязали отмечаться у надзирателя каждые два часа, что мешало ему нормально спать.

«Я не мог спать, меня будили каждые два часа, включали свет, как прожектор: он днем и ночью на тебя светит. Сажали в какие-то очень плохие камеры, питание тоже ужасное», — заключил Селезнев.

«Психологические пытки бывают хуже физических»

В немецком городе Бонн освобожденные в результате обмена Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) и Андрей Пивоваров дали пресс-конференцию. Кара-Мурза и Яшин заявили, что их вывезли из России незаконно, поскольку они отказались писать прошение о помиловании. Более того, у них даже нет загранпаспортов.

«Я с первого дня заключения говорил не включать меня в обменные списки. <...> За несколько дней до обмена начальник колонии пришел и предложил подписать прошение о помиловании. Я отказался. На следующий день приехало начальство управления, которое меня пыталось уговорить. Я отказался. Я сказал, что не буду никогда просить помилования у человека, которого считаю врагом своей страны», — пояснил Яшин.

По его словам, за день до обмена он написал заявление на имя начальника Лефортовской тюрьмы, в котором потребовал не высылать его из России.

Кара-Мурза рассказал, что провел в одиночном заключении десять месяцев. По его словам, когда люди слышат о пытках заключенных, представляют себе пытки физические, однако морально-психологические пытки бывают хуже них.

«Я провел в тюрьме два года и четыре месяца. За это время я один раз поговорил с женой и два — со своими тремя детьми», — поделился Кара-Мурза.

Он также отметил, что таким заключенным, как он, нельзя посещать церковь, хотя он, например, православный христианин. Яшин упомянул, что немецкие врачи обнаружили у освобожденных недостаток витамина D из-за нехватки солнечного света во время заключения.