«Друг Путина» и главная фигура обмена: кто такой Вадим Красиков, которого не хотели отдавать России FT: Шольц освободил пожизненно осужденного в ФРГ Красикова ради Байдена

Пожизненно осужденный в Германии за убийство Вадим Красиков, вернувшийся Россию в рамках масштабного обмена заключенными, является сотрудником ФСБ, заявили в Кремле. В США назвали Красикова ключевой фигурой состоявшегося обмена, а The New York Times даже написала, что он — «друг» президента РФ Владимира Путина. Кто такой Вадим Красиков и почему канцлер Германии Олаф Шольц был против его выдачи России — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил связь россиянина, осужденного на пожизненный срок за убийство в 2019 году в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, с органами госбезопасности РФ.

«(Вадим) Красиков является сотрудником ФСБ», — заявил на брифинге для журналистов Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что Красиков служил в спецподразделении ФСБ РФ «Альфа».

«Когда он [Красиков] служил в «Альфе», то служил вместе с несколькими сотрудниками охраны президента. Естественно, они друг друга приветствовали вчера, когда увидели друг друга», — рассказал Песков.

В США уверены, что Красиков был для России главной фигурой состоявшегося обмена, и без него этот обмен не был бы возможен.

«В ходе переговоров [с российской стороной] мы пришли к выводу, что Красиков был ключевой фигурой», — заявил советник по нацбезопасности американского президента Джейк Салливан (цитата по The New York Times).

close Вернувшиеся после обмена россияне Анна Дульцева с дочкой и президент РФ Владимир Путин (на переднем плане слева направо) в аэропорту Внуково.



В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 - в Германию, трое - в США. Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.



Москва, Россия. 1 августа 2024 года. Президент РФ Владимир Путин ожидает в аэропорту Внуково прибытия граждан России, которые были освобождены в результате обмена.



Слева направо: директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников.



В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.



Москва, Россия. 1 августа 2024 года. Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена. В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 — в Германию, трое — в США. Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.



Москва, Россия. 1 августа 2024 года. Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена. В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 — в Германию, трое — в США. Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.



Москва, Россия. 1 августа 2024 года. Почетный караул во время встречи вернувшихся после обмена россиян в аэропорту Внуково.



1 августа в Анкаре состоялся обмен 26 заключенными, содержавшимися в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии). Десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправлены в Россию, 13 — в Германию, трое — в США. Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы с детьми, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок.



Москва, Россия. 1 августа 2024 года. Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Убийца на велосипеде: за что сидел Красиков

В декабре 2021 года берлинский суд приговорил Вадима Красикова к пожизненному заключению, признав виновным в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

По версии следствия, с которой согласился суд, 23 августа 2019 года около полудня Красиков подъехал на велосипеде в берлинском парке Kleiner Tiergarten к Хангошвили и несколько раз в него выстрелил на глазах у жены и детей. Хангошвили скончался на месте.

Нападавший снял парик, быстро переоделся, выбросил пистолет Glock и велосипед в реку Шпрее, пересел на мопед и попытался скрыться, но был схвачен полицией. При себе у него были документы на имя Вадима Соколова.

Немецкое правосудие называло фигуранта высокопоставленным офицером спецназа ФСБ «Вымпел». По версии суда, Красиков, который использовал документы на имя Вадима Соколова, действовал по заказу российских властей.

Биография и связь с президентом

Вадим Красиков родился 10 августа 1965 года в селе Кенестобе в Туркестанской области Казахстана. В 1980-е его семья переехала в Бурятию. Затем Красиков вместе с женой и двумя детьми переехал в Иркутск. С 2009 года он жил в Подмосковье.

В 2014 году полиция России объявила Красикова в розыск через Интерпол. Его подозревали в причастности к убийству предпринимателя Альберта Назарова из Нальчика, которого застрелили в Москве в ночь на 19 января 2013 года. В 2015 году ордер на розыск был отозван. Но фотография Вадима Красикова сохранилась в базе данных Интерпола.

Во время интервью Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин, не называя фамилии Красикова, сказал, что «сидит в одной стране, стране — союзнике Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита».

«Во время событий на Кавказе знаете, что он (по всей видимости, Хангошвили. — прим. ред.) делал? Не хочется говорить, но тем не менее скажу: он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. Что это за человек и человек ли это? Но нашелся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц», — сказал Путин.

The New York Times утверждает, что Красиков стал для Путина «символом верного солдата, исполняющего свой долг перед российским государством». По мнению источника газеты, его освобождение станет «сигналом всем ребятам, что мы вас не оставим».

Более того, Красиков «лично близок» Владимиру Путину, российский президент «считает его другом», об этом сообщали спецпредставителю Госдепартамента США и координатору американского Центра глобального взаимодействия Джеймсу Рубину, пишет The New York Times.

Почему Германия не хотела выдавать Красикова

Сделка по обмену стала возможна благодаря переговорам канцлера Германии Олафа Шольца и президента США Джо Байдена, пишет Financial Times.

«Ради вас я сделаю это», — так, по данным газеты, Шольц ответил Байдену.

Правительство Германии заявило, что решение освободить Красикова «далось нелегко».

«Интерес государства к исполнению приговора осужденного преступника был сопоставлен со свободой, физическим благополучием и — в некоторых случаях — жизнью невинных людей, заключенных в России, тех, кто неправомерно подвергся политическому преследованию», — заявили в правительстве ФРГ.

В Федеральной прокуратуре Германии «разочарованы» решением властей передать Красикова России, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В ведомстве это решение вызвало «минимальное» понимание: там считают, что по отношению к Владимиру Путину проявлена «чрезмерная уступчивость». Кроме того, решение не учитывает мнения родственников Хангошвили.

Одним из «ярых противников» обмена Красикова также была министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, написала газета Die Zeit. По ее мнению, неправильно договариваться с Россией, которая «делает захват заложников инструментом внешней политики». Бербок настаивала, что выдача Красикова, чьи действия признали «государственным терроризмом», пошлет неправильный сигнал.

«У нас никто не спрашивал по поводу обмена. То, что он произошел, показывает — мнение пострадавших властям Германии неважно», — заявила вдова Хангошвили Манана Циатиева.