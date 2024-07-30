Вагоны пассажирского поезда «Казань-Адлер», сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области, 29 июля 2024 года

«Не наркоман, не пьяница». Кто управлял КамАЗом, столкнувшимся с поездом Казань — Адлер? МВД подтвердило выезд КамАЗа на красный свет на ж/д переезде под Волгоградом

Асламбек Усматов, водитель КамАЗа, в который врезался пассажирский поезд в Волгоградской области, остается в реанимации в тяжелом состоянии. Он получил множественные переломы ребер, перелом черепа и сильное сотрясение мозга. Грузовик, которым управлял Усматов, в результате удара с поездом разорвало пополам. В РЖД заявили, что Усматов проехал на ж/д переезд на красный свет. При этом, по словам близких водителя, он «абсолютно спокойный» и семейный человек, который в момент аварии был трезв.

Асламбек Усматов, водитель КамАЗа, с которым столкнулся пассажирский поезд Казань — Адлер в Волгоградской области, остается в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Он доставлен санавиацией в больницу скорой помощи №25 Волгограда, состояние без изменений — тяжелое, находится реанимации», — сказал собеседник агентства.

Накануне Shot сообщал, что Усматова ввели в состояние искусственной комы.

«По нашим данным, у Асламбека Усматова множественные переломы ребер, перелом черепа и сильное сотрясение мозга. Прямо сейчас с ним работают нейрохирурги, Усматов в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении Shot.

Однако, как писал накануне Telegram-канал «Осторожно, новости», сразу после аварии водитель был в сознании.

«Средне-средне [оцениваю свое состояние]. В больнице сейчас, да. Нет, пока не могу [говорить]», — такой комментарий сам Усматов дал Telegram-каналу.

После аварии в соцсетях распространились записи, как участники жуткого ДТП достают Усматова из кабины КамАЗа, которую оторвало в результате столкновения.

Также сообщалось, что водитель сразу после ДТП был направлен на медосвидельствование, на котором установят, употреблял ли он алкоголь или другие запрещенные вещества перед тем, как сесть за руль.

Ехал на красный

В ГУ МВД России по Волгоградской области считают, что Асламбек Усматов выехал на переезде на красный свет светофора. Такую же позицию высказали в РЖД.

Так это или нет, будет ясно в результате расследования уголовного дела, возбужденного по статье о «нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена» (ст. 263 УК РФ).

Дело передали во 2-й отдел по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в Ростове-на-Дону.

«Не наркоман, не пьяница»

Асламбеку Усматову 43 года.

«Он семейный человек. Не наркоман, не пьяница. Абсолютно спокойный, адекватный человек», — рассказала Shot Тамара, жена водителя.

Женщина пожаловалась на угрозы, которые стали поступать в адрес семьи, в том числе 10-летней дочки и 17-летнего сына.

«Не представляете, сколько грязи на меня вылито, на моих детей вылито. Мы столько выслушали», — рассказала Тамара.

Отец водителя Данильбек Усматов утверждает, что его сын во время управления автомобилем был трезв.

«Никакой вероятности, что он мог быть пьяным за рулем, нет. Я понимаю, что сейчас могут разное выдумывать. Это полностью исключено. Компетентные органы во всем разберутся», — заявил 72-летний Данильбек Усматов ИА «Регнум».

Столкновение пассажирского поезда №491 Казань – Адлер с грузовиком произошло днем 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области. С рельсов сошли девять вагонов поезда, семь опрокинулись. 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей, около 140 человек получили ссадины и ушибы. В момент инцидента в поезде находились 956 пассажиров.