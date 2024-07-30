Спасатели завершили работы на месте схода поезда Казань — Адлер. Что известно о пострадавших? МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте схода поезда Казань — Адлер

Поисково-спасательные работы на месте крушения поезда в Волгоградской области завершены. Пассажиры были эвакуированы и направлены в пункты временного размещения. В результате аварии пострадали около 140 человек, 52 человека нуждаются в серьезной медицинской помощи. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Поисково-спасательные работы на месте схода поезда в результате ДТП в Волгоградской области завершены, сообщается в Telegram-канале МЧС.

«Спасатели МЧС России вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельниково. Там вещи передадут владельцам, и они смогут продолжить свой путь», — сказано в сообщении ведомства.

На месте происшествия работали 324 специалиста и 109 единиц техники. Пассажиров эвакуировали в пункты временного размещения, после чего организовали их дальнейшую транспортировку автобусами до станции Глубокое. Оттуда они отправятся в Адлер на следующем поезде.

Авария и пострадавшие

Авария на участке Гремячая — Котельниково произошла 29 июля в 12:35 мск. Пассажирский поезд №491, следовавший из Казани в Адлер, столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Согласно данным РЖД, водитель грузовика грубо нарушил правила дорожного движения, проехав на переезд при работающей сигнализации, когда поезд уже приближался. В результате столкновения с рельсов сошли девять вагонов, из которых семь перевернулись на бок. Кабина самосвала отлетела в кювет.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновение было неизбежным. Поезд двигался со скоростью 65 км/ч. В поезде находились 803 пассажира, из которых около 140 получили легкие травмы, такие как ссадины и ушибы. По последним данным, серьезная медицинская помощь понадобилась 52 людям. Из них 21 находится в Котельниковской центральной больнице, включая 10 детей. Три пациента в тяжелом состоянии: двое в больнице Волгограда, один — в ведомственном учреждении. Еще 28 человек наблюдаются амбулаторно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности дорожного движения»). По данным ведомства, железнодорожный переезд, на который выехал «КамАЗ», был нерегулируемым. Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

Что известно о водителе «КамАЗа»

Водитель «КамАЗа», 43-летний Асламбек Усматов, выжил. Он объяснил, что не успел остановить грузовик и в результате оказался на пути поезда. В свою очередь представители РЖД подчеркивали, что участок железной дороги в районе переезда имеет отличную видимость, и поезд можно было увидеть на расстоянии более одного километра.

В данный момент Усматов находится в сознании и получает медицинскую помощь. В интернете публиковали фотографии, на которых он изображен окровавленным и сидящим на коленях рядом с местом аварии, окруженный обломками кабины его грузовика.

По данным Telegram-канала SHOT, Усматова разыскивают судебные приставы из-за просроченных платежей по микрозаймам. Грузовик, на котором он работал, также находился под арестом. У водителя «КамАЗа» двое детей, а его отец возглавляет местное фермерское хозяйство.