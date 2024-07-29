Поезд сошел с рельсов в Волгоградской области. Онлайн

15:11

КАМАЗ, который столкнулся с поездом в Волгоградской области, выехал на переезд на скорости 70 км/ч, несмотря на красный свет, сообщил источник SHOT. Асламбек Усматов, который сидел за рулём, надеялся проскочить, но избежать столкновения не удалось.

По данным Telegram-канала, Усматова разыскивают приставы из-за просроченных платежей по микрозаймам, а грузовик, на котором он работал, был в аресте. Вместе с женой Асламбек воспитывает двое детей. Его отец — глава местного фермерского хозяйства.