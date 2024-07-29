Поезд сошел с рельсов в Волгоградской области. Онлайн

❗️ По уточненной информации, в Волгоградской области с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь опрокинулись, сообщили в МЧС РФ.
КАМАЗ, который столкнулся с поездом в Волгоградской области, выехал на переезд на скорости 70 км/ч, несмотря на красный свет, сообщил источник SHOT. Асламбек Усматов, который сидел за рулём, надеялся проскочить, но избежать столкновения не удалось.
По данным Telegram-канала, Усматова разыскивают приставы из-за просроченных платежей по микрозаймам, а грузовик, на котором он работал, был в аресте. Вместе с женой Асламбек воспитывает двое детей. Его отец — глава местного фермерского хозяйства.
Одна из пассажирок поезда Казань — Адлер рассказала «Известиями», что КамАЗ, водитель которого стад виновником ЧП, сложился в кучу «как картонная коробка».
«Водитель самосвала живой. Но когда вышел, он сидел просто в кустах, сидел ревел. Сидел то есть около своей кабины, которая вся скомкана. Вот он сидел ревел», — сообщила девушка.
Вагон, в котором она ехала, был в хвосте состава и не пострадал. Пассажирам принесли воды, сейчас они ждут в поезде. Девушка также рассказала, что экстренные службы сработали очень быстро. Всех людей из пострадавших вагонов, по ее словам, уже вытащили через окна, они также смогла забрать своих вещи. Этих пассажиров уже увезли на автобусах.
Пострадавшие на месте схода с рельсов пассажирского состава «Казань-Адлер» в Котельниковском районе Волгоградской области, 29 июля 2024 годаАдминистрация Котельниковского района/РИА Новости
Власти Татарстана сообщили, что организованных детских групп из региона в сошедшем с рельсов поезде не было.
⚡️ Пассажирку, зажатую поездом, удалось достать, сообщил SHOT. По данным Telegram-канала, у женщины были заблокированы ноги, она в тяжёлом состоянии. Пострадавшую госпитализируют.
Пассажиры поезда рассказали SHOT, что при сходе больше всего пострадали второй и третий вагоны состава.
«Мы ехали во втором [вагоне] с пятью детьми. Почувствовали сильное торможение. Отец пошёл помогать доставать людей из вагонов. Сейчас люди сидят в своих вагонах, которые не опрокинулись, остальных продолжают эвакуировать», — рассказали очевидцы.
По их словам, некоторые люди также отказываются уезжать с места ЧП. Пассажиры ждут, когда экстренные службы смогут достать их вещи и документы из опрокинувшихся вагонов. Тех, кто все же решился уехать, разместили в тренажёрном зале гостиницы «Кристалл» в городе Котельниково.
По данным Baza, машинист сошедшего с рельсов поезда Казань — Адлер выжил при столкновении с грузовиком. Сейчас его допрашивают.
Госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, один ребенок и два проводника — РЖД
В РЖД создана «горячая линия» по вопросам, связанным с происшествием: 8-800-775-00-00, далее нажать 2.
❗️ «По предварительной информации, в результате ДТП и схода пассажирского поезда №481 Казань — Адлер госпитализировано 15 человек, в том числе 3 ребенка», — РЖД
20 пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в Котельниковскую ЦРБ после столкновения поезда с КАМАЗом в Волгоградской области, сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, раненых больше нет.
«Тел погибших пока не найдено», — также сообщает ресурс.
На место ЧП вызваны оперативные службы, медики, а также к месту следуют восстановительные поезда, готовятся к вылету два вертолета Ми-8 МЧС России. Об этом сообщили в МЧС РФ.
❗️ Пять человек, в том числе один ребенок, госпитализированы с места схода пассажирского поезда в Волгоградской области, сообщили в комитете здравоохранения региона.
❗️ Водитель «КамАЗа» грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом, сообщили в РЖД.
«Локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч», — говорится в сообщении РЖД.
⚡️ Сообщение о катастрофе от РЖД:
«Сегодня в 12:35 на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань - Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда».