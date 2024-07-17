«Не мог ждать»: Порошенко внес залог в 9 млн за пытавшегося угнать самолет РФ экс-командира ВСУ Возможный координатор подрыва «Северных потоков» Червинский освобожден под залог

На Украине из СИЗО вышел бывший разведчик Роман Червинский. Мужчина находился под арестом после неудачной попытки угнать российский самолет, из-за которой ВС РФ смогли ударить по аэродрому в Канатово. Западные СМИ также считают экс-офицера координатором взрывов на «Северных потоках», хотя он сам настаивает на своей непричастности к инциденту. Залог за Червинского в размере 9 млн гривен внес бывший президент Украины Петр Порошенко.

Экс-офицера Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского, которого западные СМИ называли координатором подрыва «Северных потоков», выпустили из следственного изолятора под залог. Об этом сообщило издание «Зеркало недели». Залог в размере 9 млн гривен (более $219 тыс.) внес бывший президент Украины Петр Порошенко.

По словам одного из адвокатов подсудимого Константина Глобы, судебное заседание 15 июля, на котором рассматривался вопрос об изменении меры пресечения экс-офицеру, продолжалось семь часов. 27 депутатов Рады и еще 51 человек были готовы взять Червинского на поруки. В прошлом суд несколько раз отклонял ходатайства защиты о его выходе под залог и оставлял мужчину под арестом.

Следующее заседание по делу бывшего офицера в Кировоградском районном суде намечено на 24 июля и пройдет в закрытом режиме.

Попытка угнать самолет РФ

В апреле 2023 года сотрудники правоохранительных органов Украины арестовали Червинского по обвинению в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что в 2022 году мужчина попытался завербовать российского летчика, убеждая его угнать самолет и переправить его в республику. При этом мужчина действовал без согласия украинских спецслужб. Военнослужащий сам вел переговоры с летчиком РФ и даже перевел ему около $4 тыс. Впоследствии выяснилось, что Червинский общался с сотрудниками ФСБ.

В день, когда Червинский с сослуживцами собирались встречать самолет на аэродроме Канатово, РФ нанесла по нему ракетный удар. В результате утечки данных 17 украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, один командир погиб, два истребителя оказались уничтожены, а взлетная полоса — повреждена. Сейчас Червинскому грозит до 12 лет лишения свободы.

После объявления суммы залога, который надо было внести до 4 августа, адвокат обвиняемого Андрей Иосипов сообщил, что его подзащитный не готов «здесь и сейчас» внести такие деньги, но даже определение суммы стало важным шагом.

«Не мог ждать, поэтому весь залог в размере 9 миллионов гривен за свободу Романа Червинского внесен еще утром. Надеюсь, что после года издевательств и бесчисленного количества судебных заседаний — он сегодня будет на свободе», — написал Порошенко в своем Telegram-канале 16 июля.

Координатор атак на «Севпотоки»?

The Washington Post и Der Spiegel провели совместное расследование, в ходе которого выяснили, что центральную роль в атаках на «Северные потоки» играл Червинский. По дынным изданий, он отвечал за логистику. В его распоряжении была команда из шести человек, которая установила взрывчатку на трубопроводы. При этом Червинский не полностью спланировал операцию, а только исполнял приказы высокопоставленных чиновников. Сам мужчина свою причастность к этому делу отрицает.

По мнению директора по экономическому направлению Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, публикация западных СМИ нацелена на то, чтобы выставить кого-то ответственным за диверсию:

«Сейчас это выглядит больше как внутриполитические украинские или даже при взаимодействии с западными партнерами попытки найти формального виновного. Есть и много других сопутствующих факторов, которые делают поиск этой фигуры сейчас удобным».

По данным Der Spiegel, Червинский много лет работал на Службу безопасности Украины, после чего устроился в Главное управление разведки минобороны страны. В 2020 году он якобы курировал план по «заманиванию» бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. По словам самого Червинского, он также «планировал и осуществлял» операции по убийству «лидеров пророссийских сепаратистов» и по «похищению свидетеля» крушения самолета рейса MH17 в Донбассе.