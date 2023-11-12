WP назвала координатора атак на «Северные потоки». Это арестованный в Киеве полковник ВСУ

Украинский военный Роман Червинский координировал атаку на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», утверждает The Washington Post в расследовании. По данным WP, именно он управлял командой из шести человек, которые арендовали яхту и, используя специальное оборудование для глубоководного погружения, заложили взрывчатку. Червинский свою причастность полностью отрицает. Что о нем известно — в материале «Газеты.Ru».

Полковник, бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский сыграл ключевую роль в атаках на газопроводы системы «Северный поток» осенью 2022 года, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских и европейских чиновников и другие источники.

«Высокопоставленный украинский военный офицер, имеющий глубокие связи со спецслужбами страны, сыграл центральную роль во взрыве газопровода «Северный поток» в 2022 году», — сообщило издание.

По информации WP, Червинский занимался логистикой и управлял командой из шести человек, которые арендовали яхту на подставные имена и заложили взрывные устройства на газопроводах. При этом сам полковник не разрабатывал план операции, а действовал по приказу более высокопоставленных лиц. WP утверждает, что Червинский подчинялся генерал-майору Виктору Ганущаку, который общался с главкомом ВСУ Валерием Залужным напрямую.

«Роль этого офицера [в операции] являет собой самое прямое на сегодняшний день доказательство причастности руководства вооруженных сил и служб безопасности Украины к скандальному акту саботажа», — пишет газета.

Червинский отрицает свою причастность к диверсиям на трубопроводах. «Все предположения о моей причастности к атаке на «Северный поток» распространяются российской пропагандой без каких-либо на то оснований», — говорится в комментарии, который полковник передал The Washington Post через своего адвоката.

Представители украинского правительства отказались комментировать версию о причастности гражданина Украины к ЧП. Источники WP утверждают, что президент страны Владимир Зеленский не знал об операции. Об этом также сообщалось в документах из «утечки Пентагона».

Кто такой Червинский

С начала военной операции России на Украине в феврале 2022 года Червинский служил в подразделении Сил специальных операций ВСУ, сообщают источники издания.

Червинский хорошо подходил для выполнения тайной миссии, призванной скрыть ответственность Украины, отмечает газета. Он занимал руководящие должности в военной разведке страны, а также в Службе безопасности Украины, и лично был близок к главам силовых ведомств.

В 2020 году Червинский курировал план по «заманиванию» бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию с целью перевозки их на Украину для предъявления обвинений, пишет The Washington Post. Военный также заявил, что «спланировал и реализовал» покушения на пророссийских чиновников на Украине.

В настоящее время Червинский содержится в тюрьме в Киеве. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении властью в результате заговора с целью заставить российского летчика сбежать на Украину в июле 2022 года.

Власти Украины утверждают, что Червинский действовал без согласования с правительством и, пытаясь завербовать российского военного, выдал координаты украинского аэродрома. Результатом провалившейся операции стал ракетный удар по аэродрому Канатово, при котором пострадали 17 человек. 24 июля 2022 года Минобороны РФ сообщало об ударе высокоточным оружием большой дальности по авиационной технике ВВС Украины, которая находилась на аэродроме Канатово.

Червинский уверяет, что не несет ответственности за ракетную атаку и действовал в точности в соответствии с указаниями. Свой арест он называет «политическим возмездием» за критику президента Украины и его администрации.

Подрыв «Северных потоков»

26 сентября 2022 года на российском газопроводе, расположенном на дне Балтийского моря, зафиксировали утечку. Выяснилось, что в результате серии взрывов были полностью разрушены две нитки «Северного потока — 1» и одна нитка «Северного потока — 2». После обследования места происшествия специалисты пришли к выводу, что была совершена диверсия.

Кремль назвал произошедшее актом международного терроризма. В ходе официальных расследований датских, норвежских и немецких властей виновных до сих пор установить не удалось. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил западные страны в том, что те по-разному подходят к расследованиям подрыва «Северных потоков» и к повреждению газопровода Balticconnector, предварительные выводы о котором были опубликованы спустя десять дней.

О причастности главкома ВСУ Залужного к подрыву «Севпотоков» еще летом 2023-го писал журнал Politico.