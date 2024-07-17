«Я соткан из компромиссов»: умер скандальный экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров

Андрей Шмаров во время встречи с редакцией газеты «Ведомости», 2020 год

В Москве умер бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров. Он упал дома, после чего попал в больницу с инсультом и сломанными ребрами, несколько недель врачи пытались его спасти. Шмаров известен из-за конфликта с журналистами «Ведомостей», которые обвиняли его в цензуре», а также как бывший партнер известного блогера Лены Миро.

Бывший главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров умер на 70-м году жизни, передали Telegram-каналы Mash и SHOT.

Журналист 1 июля упал у себя дома и сломал ребра. По одним сведениям, он сам вызвал себе скорую. По другой — несколько часов пролежал на полу, пока его с признаками инсульта не обнаружил опекун.

В итоге Шмарова госпитализировали в московскую больницу, диагноз подтвердился. Больше двух недель врачи пытались его спасти, 14 июля подключили к ИВЛ. Мужчина скончался, не приходя в сознание, 16 июля в 18:40.

Смерть подтвердил гендиректор «Бизнес ньюс медиа», издающей «Ведомости», Михаил Нелюбин:

«Да, это правда, мы уже связались с родственниками. Но деталей пока не знаем. Он болел в последнее время, в больнице лежал — это все, что я знаю».

«Газете.Ru» эту информацию подтвердил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Союз журналистов выразил свои соболезнования родным и коллегами умершего. Бывший акционер «Ведомостей», глава Global Bridge Group Иван Еремин назвал покойного талантливым журналистом и ярким человеком:

«Его уход — это, конечно, большая потеря для близких и для отечественного медиасообщества в целом».

Информации о похоронах и месте прощания пока нет.

Конфликт с коллективом «Ведомостей»

Некоторые СМИ называют Шмарова «скандально известным». У него был конфликт с редакцией «Ведомостей», куда журналист пришел на место главреда в 2020 году из-за смены собственника. Коллектив газеты после этого обвинил мужчину в цензуре и искажении редакционной политики: по словам сотрудников, он не пропускал или исправлял негативные заметки о «Роснефти», требовал не публиковать опросы «Левада-центра» и не критиковать обнуление президентских сроков Владимира Путина. В знак протеста из «Ведомостей» в итоге уволились все заместители главреда.

Сам Шмаров пояснял сотрудникам, что его «сюда уполномоченным поставили», чтобы издание не закрылось. Также он говорил, что не дает свободно публиковать материалы, которые грозят потенциальными исками, но отказывался называть это цензурой.

«Я, на минуточку, за людей отвечаю... Они лишатся зарплаты и источника средств к существованию. У меня не догматическое отношение к людям. К текстам [отношение] могу обсуждать, а вот к рабочим местам в нынешние времена нет», — сказал главред на одной из планерок.

При этом он считал себя либеральным журналистом и отмечал, что «весь соткан из компромиссов», но ни одно СМИ не может быть независимым от собственного руководства, а в желании собственника редактировать некоторые статьи «нет ничего такого».

«Мой вектор развития газеты заключается в том, чтобы сделать ее более деловой и экономической», — говорил Шмаров.

В мая 2021 года он покинул пост главреда газеты.

Столичный эстет

Шмаров родился 3 мая 1955 года в Москве в семье интеллигенции. Закончил экономический факультет МГУ, получил звание кандидата экономических наук. Около 15 лет работал научным сотрудником НИИ Госплана СССР.

В 1992 году стал научным сотрудником и заместителем главреда газеты «Коммерсантъ». Через несколько лет основал и возглавил журнал «Эксперт». После был гендиректором «Сноба» (2007-2012 годы), ведущим на радио «Комсомольская правда». В 2013-2014 годах занимал пост главного редактора просветительского интернет-канала «Проект 42». «Ведомостями» Шмаров руководил более года.

Также мужчина известен тем, что встречался со скандальной блогером эпохи расцвета сайта Live Journal Леной Миро (умерла в апреле в возрасте 42 лет из-за ДТП). Между ними была большая разница в возрасте. По некоторым сведениям, Шмаров помогал писать ей тексты. Во многих публикациях Миро язвительно критиковала российских звезд.

«Лена никогда не стеснялась отношений со мной, хоть это были циклические, изнашивающие, жертвенные отношения, априори обреченные на разрыв. Я — дистиллированный эстет, москвич в пятом поколении (чем несомненно горжусь), Лена — привозной вьетнамский поросенок породы пьетрен, радостно визжавший от столицы», — однажды описал эти отношения Шмаров.

Тогда же он признался, что «лечил» женщину пощечинами. Позже утверждал, что не бьет женщин, но в то же время говорил, что не понимает термина «сексуальное домогательство».