Вступление России в НАТО, концерты Pink Floyd и СВО. О чем рассказал Медведев в большом интервью Медведев пригласил бывшего лидера Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО

Дмитрий Медведев дал большое интервью сайту «Аргументы и Факты». Зампред Совбеза обвинил Запад в стремлении изолировать Россию через конфликт на Украине, но при этом выразил сожаление о пропущенных возможностях сближения с Западом.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что уважает творчество бывшего лидера британской группы Pink Floyd Роджера Уотерса и ценит его понимание причин специальной военной операции. Он пригласил музыканта в Донбасс выступить с концертами перед российскими бойцами. О своем предложении Медведев рассказал в интервью Aif.ru.

В нем он также обсудил историю отношений России с Украиной и НАТО. Медведев выразил разочарование в политике НАТО и обвинил Запад в стремлении изолировать и ослабить Россию, используя Украину как орудие для достижения этой цели.

Зампред Совбеза подчеркнул, что Россия долго пыталась найти компромисс и действовала в рамках международного права, но столкнулась с непримиримой позицией Запада, который, по его мнению, нарушил обещания о нерасширении НАТО на Восток.

Почему не сработала дипломатия

По словам Медведева, Россия долго надеялась на мирное урегулирование конфликта на Украине, демонстрируя готовность к диалогу. Однако после прихода к власти в Киеве «неонацистов и усиления военного присутствия НАТО у границ» Россия ощутила угрозу и была вынуждена начать спецоперацию в рамках самообороны «в соответствии с Уставом ООН».

«Вопрос в том, не стоило ли начать операцию раньше? Тут нет однозначного ответа. С одной стороны, киевскому режиму можно было свернуть шею еще в нулевые, отстранив от власти продажных политиков и повесив на майдане наиболее одиозных нацистов. С другой стороны, такие конфликты требуют накопления экономической и военной мощи, поскольку очевидно, что и тогда вмешательство натовских стран было практически неизбежным, несмотря на все их заверения в дружбе и партнерстве с Россией», — сказал он.

Медведев раскритиковал политику США и их союзников, которые, по его словам, стремились лишь к сдерживанию России без предоставления обещанных гарантий безопасности и нейтралитета. Он также отметил, что Россия продолжает уважительно относиться к международным нормам и правилам, выступая за мирное урегулирование конфликтов и многополярный миропорядок.

О перспективах членства России в НАТО

Россия после распада Советского Союза находилась на пути сближения с Западом, и вступление в НАТО было одним из возможных сценариев развития событий, заявил Медведев.

«Речь шла о том, чтобы найти возможность уйти от разделения Европы на противостоящие друг другу военные блоки, преодолеть последствия холодной войны, найти общую идею как основу укрепления коллективной безопасности. Шанс тогда был упущен», — подчеркнул он.

Зампред Совбеза также отметил, что события в Югославии и бомбардировки Белграда стали окончательным разочарованием в иллюзиях о возможном сближении.

«Хотя, говоря по правде, я думаю, что нас, как преемника Союза ССР, и в 1990-е не приняли бы в альянс. Страшно, опасно: ведь великая, хотя и ослабевшая держава, огромная, но непредсказуемая страна... А вот если бы Россия рассыпалась эдак частей на семь-восемь, да еще и отказалась бы от ядерного оружия, вот тогда нас бы взяли с превеликим удовольствием», — добавил он.

По мнению Медведева, такой ход событий стал бы полным крахом России, «которого так хотели и хотят англосаксонские элиты».