Казанский имам дал советы по «побиванию» жены. И заявил, что это не избиение В ДУМ Татарстана заявили о недопустимости рукоприкладства в исламе

Казанский имам Тимур Камаев заявил, что при определенных обстоятельствах муж может «побивать» жену. Он посоветовал использовать для этого палочку для чистки зубов и призвал бить «только от локтя, маленькими ударами». При этом имам добавил, что «побивание» — это не избиение: последнее в исламе запрещено и за него грозит «наказание в Судный день». В управлении мусульман Татарстана заступились за Камаева, заявив, что он говорил «о недопустимости рукоприкладства», а в СПЧ подчеркнули, что «битье палочкой для зубов» — тоже насилие.

Имам-хатыб казанской мечети «Ирек» Тимур Камаев в эфире подкаста «Чай с хазратом» агентства «Татар-информ», заявил, что при определенных обстоятельствах муж может «побивать» жену. При этом он подчеркнул, что речь не идет об избиении.

Запись изначально была опубликована на сайте и Youtube-канале «Татар-информ». Затем из-за широкого общественного резонанса сначала удалили, потом снова опубликовали, потом снова удалили, сообщает 116.ru. В настоящее время видеоинтервью доступно на других ресурсах.

На записи Тимур Камаев рассказывает о том, как мужчины, согласно мусульманским нормам, должны вести себя с «женщинами, непокорности которых опасаются». По его словам, муж сначала должен увещевать женщину «красивым языком», потом не делить с ней «спальное ложе», и затем — «побивать».

«Если совсем есть крайности, что-то происходит, то есть, как в аяте указано, побивание. Но надо понимать, что побивание и избивание — это разные вещи», — говорит Камаев.

Он отдельно подчеркивает, что «побивание» не предполагает «травмирование» жены, нанесение ей увечий и синяков.

«Имеется в виду, что жена должна понять, что она делает что-то не так. Например, есть мисвак, палочка маленькая (щетка для чистки зубов. — «Газета.Ru»). И вот аккуратно жене пару раз ударить мисваком, когда рука работает только от локтя <...> маленькими ударами. Смысл в том, чтобы не нанести увечье человеку, не оставить синяки, а аккуратно дать понять: остановись, ты делаешь неправильно», — сказал Камаев, показав руками удары.

При этом имам добавил, что избиение жены — это нарушение прав супруги, оно запрещено в исламе и за него последует «наказание в Судный день». В случае, если такое происходит, имам порекомендовал обратиться к хазрату (уважаемому религиозному деятелю в исламе) или к казыю (шариатскому судье).

Авторы говорят об искажении смысла

После распространения ролика в Telegram-каналах и СМИ «Татар-информ» заявило, что видео тиражируют «с вырванным из контекста мнением имама о рукоприкладстве в семье». По заявлению редакции, Камаев, напротив, «разрушает миф о том, что согласно шариату, мужу дозволено бить свою жену».

«В видео он несколько раз заявляет: «избивать жену нельзя ни в коем случае». Однако тиражируется только вырванная из контекста часть видео с подписью: «Бить так, чтобы не оставлять следов. Имам казанской мечети рассказал, как «правильно» издеваться над женой». Обращаем внимание, что распространяемые цитата и контекст не соответствуют тому, о чем говорил имам. В интервью он подчеркивает, что рукоприкладство — грех в исламе, зло, за которое последует наказание, а женщин, оказавшихся жертвами семейного насилия, он призывает не замалчивать проблему, а обращаться за помощью к хазратам и в полицию», — говорится в сообщении «Татар-информ».

Редакция также заявила, что всегда придерживается «принципа сохранения межконфессионального согласия в обществе и укрепления духовных ценностей народов России, а методы манипуляции общественным сознанием и целенаправленное искажение действительности в целях разжигания межнациональных конфликтов считает недостойными профессиональных СМИ».

Мусульмане поддержали имама

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана также посоветовали посмотреть полную версию ролика.

«В нем говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо — грех в исламе, и что женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию», — говорится в сообщении управления.

Замглавы ДУМ России Дамир Мухетдинов объяснил «Газете.Ru», что слово «побивать» нужно понимать в значении «разрывать связь».

«Мы согласны с трактовкой крупнейшего отечественного арабиста, профессора Саида Кямилева, который уже много лет назад аргументированно доказал, что слово, интерпретируемое как «побивайте», следует понимать в совершенно ином значении — как «разрывайте связь», — пояснил Мухетдинов.

Замглавы ДУМ считает, что ислам «отверг большую часть дискриминационных положений, царивших в Средневековье в отношении женщин».

«К сожалению, до сих пор в мире распространено предубеждение, и в первую очередь среди самих мусульман, о том, что ислам разрешает или даже поощряет такого рода «воспитательные меры» по отношению к жене. В случае с татарстанским имамом, он, очевидно, апеллирует к таким установкам обывателя и уточняет, что аят не следует понимать буквально, и в тактичной манере стремится предотвратить рукоприкладство», — разъяснил «Газете.Ru» Мухетдинов.

«Если можно палочкой, почему нельзя топором?»

В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) высказывания имама раскритиковали. По мнению члена СПЧ Евы Меркачевой, некоторые могут трактовать такие заявления как «сигнал к тому, что дозволено».

«Представьте, какое количество людей, у которых есть агрессия, воспримут это как сигнал к тому, что дозволено. Он сказал про палочки для зубов, а кто-то скажет: «Если можно палочки, почему нельзя сделать это топором или лопатой?» И потом, когда их задержат, они на суде могут приводить эту самую цитату.

Мне интересно, каким образом потом будут реагировать все те лидеры общественного мнения, которые не учли подобных факторов, не учли, что кто-то трактует это по-другому. А самое главное, что делать потом с теми «несчастными» трагедиями, жертвами «несчастных» случаев, которые могут произойти», — сказала Меркачева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Она подчеркнула, что «битье палкой обычной или палочкой для зубов» в любом случае насилие, а оно недопустимо. Член СПЧ призвала не забывать о понятиях Конституции и о законах РФ, «которые подчеркивают, что человек — главная ценность», а также напомнила, что мужчине, применившему насилие к жене, в России может грозить уголовная и административная ответственность.