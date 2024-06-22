На женатого красноярского депутата завели дело за избиение сожительницы. Его не могут найти Избитая депутатом Новаком женщина сдала тест ДНК, чтобы подтвердить его отцовство

Жительница Красноярска Инна Яковлева заявила, что ее избил и угрожал убить сожитель и отец двух ее детей ― местный депутат от КПРФ Андрей Новак. По ее словам, их общих детей Новак пообещал «сгноить в детском доме». Так мужчина отреагировал на желание женщины подать на алименты. Журналистам он заявил, что с женщиной не знаком, и называл все провокацией. В региональном отделении КПРФ поддержали версию Новака и рассказали, что у депутата есть законная жена Юлия. Инна пошла в полицию, на депутата завели уголовное дело, но он пропал.

На вице-спикера красноярского заксобрания Андрея Новака завели уголовное дело за то, что он избил бывшую жену и угрожал ее убить. Об этом сообщило краевое управление Следственного комитета.

«Подозреваемый.... в ходе конфликта с сожительницей нанес ей несколько ударов руками и ногами в область головы и тела. При этом мужчина высказал в адрес потерпевшей угрозу убийством, которую она в связи со сложившейся обстановкой восприняла реально», ― говорится в сообщении СК.

Инцидент произошел ночью 14 июня в Красноярске. От рук Новака пострадала 47-летняя Инна Яковлева ― бывшая глава краевой федерации шахмат. В тот же день она подала заявление в полицию. Кроме того, потерпевшая связалась со знакомым журналистом. Женщина прислала аудиозапись, на которой плачет и просит огласки:

«Пожалуйста, спаси меня. Привлеки максимум внимания. Отец моих детей сегодня хотел меня убить... Угрожал, что убьет меня, а детей сгноит в детском доме, если я подам на алименты. За то, что я разоблачила его в лживости и измене».

Яковлева отправила в СМИ фото со следами побоев на своем лице, а также снимок Новака в патрульной машине.

В полиции Яковлева рассказала, что депутат и раньше, в 2022 году, бил ее руками и ногами по голове и телу. За медицинской помощью она тогда не обратилась.

Дело возбуждено по статье истязание (ч. 1 ст. 1 ст. 117 УК) и угроза убийством (ч. 1 ст. 1 ст. 119 УК). Яковлева уточнила «Газете.Ru», что сегодня, 22 июня вместе с детьми давала показания в Следственном комитете. У нее взяли тест ДНК. Ранее вице-спикер отрицал и любую связь с Инной, и то, что двое ее младших детей ― от него.

«Я чувствую себя на самом деле скверно. Такое ощущение, как будто меня убили, а я умереть забыла. Вся эта история очень нехорошая, и мне реально тяжело. Психологически даже больше, наверное, чем физически», ― поделилась женщина.

Она добавила, что Новак пропал, не отвечает на телефон. «Его не могут найти... Его адвокат сказал, что он готов приехать в понедельник», ― уточнила Яковлева.

«Никаких бывших жен у него нет»

Сам 49-летний депутат после огласки в СМИ 14 июня заявил журналистам, что вообще не знает пострадавшую.

«У меня есть супруга. Ее зовут Юлия Георгиевна. Ту ситуацию, которая вышла в средствах массовой информации, я считаю провокацией», — сказал Новак.

Свое фото в патрульной машине вице-спикер назвал подделкой. Его жена встала на сторону мужчины и отметила, что не знакома с потерпевшей.

«Я думаю, что подвох стоит искать в другом месте, все-таки Андрей Петрович занимает высокий пост, и кому это интересно. Ну будем выяснять и разбираться в этой ситуации. Мы дома с супругом, у нас все в порядке», ― сообщила жена Юлия.

Региональное отделение партии Новака (КПРФ) также назвало историю «стопроцентной провокацией». В партии добавили, что у депутата «никаких бывших жен нет, всю жизнь была одна и та же». Пресс-служба фракции передала «Газете.Ru», что «темы для разговора пока нет».

Однако старшая дочь Инны Яковлевой Людмила подтвердила «Газете.Ru», что ее мать жила с Новаком. Она родила от него двух детей.

«Андрей Новак мой отчим. Лжет, я знаю Андрея более 15 лет. Более двух лет он проживает совместно с моей мамой и двумя их детьми (мальчик 11 лет и девочка 6 лет). Не знаю, на что он надеется, ведь фотографий за 15 лет очень много, где он с мамой и с их общими детьми», ― указала Людмила.

Яковлева уточняла «Газете.Ru», что начала жить с Новаком в 2007 году. На вопрос о том, были ли они женаты, Инна ответила, что «не знаю какой [у отношений] статус, больше отношений по крайней мере как у супругов у нас не будет точно». Она также говорила, что не ожидала такой агрессии от Новака, «он превзошел самого себя».