На женатого красноярского депутата завели дело за избиение сожительницы. Его не могут найти

На вице-спикера красноярского заксобрания Андрея Новака завели уголовное дело за то, что он избил бывшую жену и угрожал ее убить. Об этом сообщило краевое управление Следственного комитета.
«Подозреваемый.... в ходе конфликта с сожительницей нанес ей несколько ударов руками и ногами в область головы и тела. При этом мужчина высказал в адрес потерпевшей угрозу убийством, которую она в связи со сложившейся обстановкой восприняла реально», ― говорится в сообщении СК.
Инцидент произошел ночью 14 июня в Красноярске. От рук Новака пострадала 47-летняя Инна Яковлева ― бывшая глава краевой федерации шахмат. В тот же день она подала заявление в полицию. Кроме того, потерпевшая связалась со знакомым журналистом. Женщина прислала аудиозапись, на которой плачет и просит огласки:
«Пожалуйста, спаси меня. Привлеки максимум внимания. Отец моих детей сегодня хотел меня убить... Угрожал, что убьет меня, а детей сгноит в детском доме, если я подам на алименты. За то, что я разоблачила его в лживости и измене».
Яковлева отправила в СМИ фото со следами побоев на своем лице, а также снимок Новака в патрульной машине.
В полиции Яковлева рассказала, что депутат и раньше, в 2022 году, бил ее руками и ногами по голове и телу. За медицинской помощью она тогда не обратилась.
Дело возбуждено по статье истязание (ч. 1 ст. 1 ст. 117 УК) и угроза убийством (ч. 1 ст. 1 ст. 119 УК). Яковлева уточнила «Газете.Ru», что сегодня, 22 июня вместе с детьми давала показания в Следственном комитете. У нее взяли тест ДНК. Ранее вице-спикер отрицал и любую связь с Инной, и то, что двое ее младших детей ― от него.
«Я чувствую себя на самом деле скверно. Такое ощущение, как будто меня убили, а я умереть забыла. Вся эта история очень нехорошая, и мне реально тяжело. Психологически даже больше, наверное, чем физически», ― поделилась женщина.
Она добавила, что Новак пропал, не отвечает на телефон. «Его не могут найти... Его адвокат сказал, что он готов приехать в понедельник», ― уточнила Яковлева.
«Никаких бывших жен у него нет»
Сам 49-летний депутат после огласки в СМИ 14 июня заявил журналистам, что вообще не знает пострадавшую.
«У меня есть супруга. Ее зовут Юлия Георгиевна. Ту ситуацию, которая вышла в средствах массовой информации, я считаю провокацией», — сказал Новак.
Свое фото в патрульной машине вице-спикер назвал подделкой. Его жена встала на сторону мужчины и отметила, что не знакома с потерпевшей.
«Я думаю, что подвох стоит искать в другом месте, все-таки Андрей Петрович занимает высокий пост, и кому это интересно. Ну будем выяснять и разбираться в этой ситуации. Мы дома с супругом, у нас все в порядке», ― сообщила жена Юлия.
Региональное отделение партии Новака (КПРФ) также назвало историю «стопроцентной провокацией». В партии добавили, что у депутата «никаких бывших жен нет, всю жизнь была одна и та же». Пресс-служба фракции передала «Газете.Ru», что «темы для разговора пока нет».
Однако старшая дочь Инны Яковлевой Людмила подтвердила «Газете.Ru», что ее мать жила с Новаком. Она родила от него двух детей.
«Андрей Новак мой отчим. Лжет, я знаю Андрея более 15 лет. Более двух лет он проживает совместно с моей мамой и двумя их детьми (мальчик 11 лет и девочка 6 лет). Не знаю, на что он надеется, ведь фотографий за 15 лет очень много, где он с мамой и с их общими детьми», ― указала Людмила.
Яковлева уточняла «Газете.Ru», что начала жить с Новаком в 2007 году. На вопрос о том, были ли они женаты, Инна ответила, что «не знаю какой [у отношений] статус, больше отношений по крайней мере как у супругов у нас не будет точно». Она также говорила, что не ожидала такой агрессии от Новака, «он превзошел самого себя».