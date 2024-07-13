В России хотят ввести пожизненное наказание за мятеж. Его можно будет избежать при содействии властям Кабмин внес в Госдуму проект о дифференциации наказания за вооруженный мятеж

Российский кабмин внес в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного лишения свободы. Инициатива также предполагает освобождение от наказания, но только в том случае, если участник мятежа помог предотвратить дальнейший ущерб интересам России. Правительственная комиссия одобрила законопроект еще в июне. По данным «Ведомостей», поправки были подготовлены после мятежа ЧВК «Вагнер» в 2023 году.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного лишения свободы. При этом инициатива также предусматривает освобождение от уголовной ответственности за мятеж в ряде случаев. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает разделить уголовную ответственность в зависимости от степени вовлеченности в преступление и тяжести последствий мятежа:

— за организацию мятежа или руководство им для «свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ» или нарушение территориальной целостности РФ предлагается установить срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет;

— за участие в мятеже в этих же целях — срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет;

— если мятеж повлек за собой смерть человека или иные тяжкие последствия — срок от 15 до 20 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн руб. или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от 2 до 5 лет либо пожизненное лишение свободы .

Инициатива также предполагает освобождение от уголовной ответственности за участие в мятеже, но только в том случае, если участник добровольно и своевременно связался с органами власти или помог предотвратить дальнейший ущерб интересам России.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «такое решение позволит мотивировать участников вооруженного мятежа отказываться от продолжения противоправных действий».

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщало, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект еще в июне.

Что предусматривает действующий закон?

Согласно действующему законодательству, уголовное наказание за вооруженный мятеж не дифференцировано и предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

В этой статье уголовного кодекса также не прописана возможность освобождения от ответственности. Она содержится только в статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ) и, согласно примечаниям к ней, распространяется также на статьи о шпионаже (ст. 276 УК РФ) и насильственном захвате или удержании власти (ст. 278 УК РФ).

Внесенная в Госдуму инициатива предлагает распространить освобождение от уголовной ответственности при содействии властям и на статью о вооруженном мятеже (стр. 279 УК РФ).

В пояснительной записке к законопроекту также говорится, что «вооруженный мятеж обладает сходной с террористической и диверсионной деятельностью степенью общественной опасности», однако в отличие от наказаний за эти преступления ст. 279 УК РФ не предполагает дифференциации ответственности. В связи с этим статью о вооруженном мятеже и было предложено изложить в новой редакции.

Почему закон решили изменить?

Как писали «Ведомости», правительство подготовило соответствующие поправки в уголовный кодекс после вооруженного мятежа, который организовал основатель и владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он продлился чуть больше суток — с вечера 23 июня по вечер 24 июня 2023 года.

Вечером 23 июня пресс-служба Пригожина опубликовала сообщение, в котором основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны в ударе по тыловым лагерям «вагнеровцев». К ночи колонна подошла к Ростову-на-Дону, а утром 24 июня Евгений Пригожин записал обращение из штаба Южного военного округа.

Президент России Владимир Путин назвал действия бойцов ЧВК и Пригожина «удар в спину нашей стране и нашему народу».

Часть «вагнеровцев» оставалась в городе, пока другая двинулась в Москву. Около 16:30 24 июня они достигли Липецкой области. В Московской области ввели режим контртеррористической операции. Вечером стало известно, что Евгений Пригожин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он договорился о том, что «вагнеровцы» остановят движение. К полуночи 24 июня наемники во главе с Пригожиным покинули Ростов-на-Дону и направились в свои лагеря.

Против основателя ЧВК возбудили дело о вооруженном мятеже, однако уже 27 июня оно было прекращено.