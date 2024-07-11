Три года за российский флаг. Как латвийская активистка оказалась за решеткой? В Латвии активистку осудили на три года за флаг с надписью «Путин мой друг»

В Латвии пророссийская активистка Елена Крейле оказалась в центре внимания после того, как суд приговорил ее к трем годам тюрьмы за демонстрацию российской символики. В рамках своего протеста она разместила на окнах дома различные предметы в поддержку России. Среди них в том числе были ленточки в цвета российского триколора и флаги с надписями, включая один со словами «Путин мой друг».

Суд в Латвии приговорил активистку Елену Крейле к трем годам лишения свободы за демонстрацию российской символики, сообщает агентство Jauns.

Согласно обвинительному заключению, с 7 марта по 15 июня 2023 года Крейле публично выражала свою поддержку России, разместив на окнах своего дома самодельные флаги России, включая один с надписью »Путин мой друг». Прокуратура Латвии требовала для активистки 3,5 года тюрьмы.

Женщина также разместила на своих окнах ленточки в цветах российского триколора, вывесила плакат красного цвета с изображением российского герба и надписью «МВД России», а также фотографию четырех женщин. На фотографии одна из них в красном платье и с символикой СССР — серпом и молотом, а на заднем плане виден российский флаг. Крейле не признает свою вину и обжаловала решение суда. Следующее слушание назначено на 11 сентября.

Крейле судили и ранее

Впервые о задержании Крейле стало известно в марте. Местные СМИ писали, что силовики задержали женщину за появление в общественном месте в одежде с советской символикой. Речь шла о кожаном плаще, портупее и красном цветке на берете.

В беседе с «Газетой.Ru» Елена рассказала, что ей выписали штраф за то, что она появилась в центре Риги в образе комиссара советских времен. Полиция изъяла у нее кожаный плащ, синий берет с красным цветком и офицерскую сумку, называя их «орудием административного нарушения».

Крейле задержали 16 марта во время шествия латышских националистов. Полиция завела дело из-за ее образа, посчитав его прославлением «террористической России, поддерживающей агрессию и оккупацию». Елена написала объяснительную записку на русском языке, но в ответ ей выдали протокол об изъятии ее одежды с формулировкой «орудие административного нарушения». Латвийские силовики пообещали уничтожить ее вещи.

В июне на активистку завели еще одно уголовное дело. На этот раз из-за кирпичей с изображением российского триколора и цветов флага Латвии, которые она выставила у себя на окне. Ее муж Андрей Красноперов в разговоре с RT рассказывал, что дело состоит из трех томов, включая скриншоты статей СМИ о деятельности активистки.

Елена Крейле сталкивалась с проблемами в Латвии из-за своих политических убеждений и ранее. В ноябре 2023 года суд в Риге вынес ей приговор в виде лишения свободы условно по статье об оправдании военных преступлений. Тогда активистку задержали после обращения журналистов, которые увидели в окнах квартиры женщины российский и латвийский флаги. На стеклах также были надписи «Путин мой друг» и «Боже, защити Латвию».