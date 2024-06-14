В Литве разрешили переносить захоронения советских воинов. Если это «тоталитарные символы» Сейм Литвы разрешил перенос захоронений советских воинов на обычные кладбища

Сейм Литвы принял поправки, которые разрешают переносить захоронения советских воинов из общественных мест на обычные городские кладбища. Для этого захоронение должно быть признано «пропагандирующим тоталитарный режим и идеологию авторитаризма». Определять, является ли объект «тоталитарным символом», будет специальная комиссия.

Сейм (парламент) Литвы 13 июня утвердил изменения в законодательстве, которые разрешают перенос останков советских воинов из общественных мест в городах и поселках на обычные кладбища, сообщает Sputnik Литва.

Поправки поддержали 89 депутатов, пятеро воздержались, против не проголосовал никто.

Согласно новым нормам, места захоронений включены в список объектов общественного пользования, упомянутых в законе о запрете «пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологий». В закон также добавлено исключение из запрета на ликвидацию могил и кладбищ, включенных в Реестр культурных ценностей, если эти захоронения признаны «пропагандирующими».

Являются ли подобные объекты «тоталитарными символами», в каждом случае будет решать межведомственная комиссия при Центре исследования геноцида и сопротивления литовского населения.

Поправки были подготовлены в ответ на запросы от муниципалитетов, которые хотели убрать захоронения советских воинов из центров своих городов. Так, городское самоуправление города Шяуляя, основываясь на результатах опроса жителей, попросило депутатов сейма принять необходимые законодательные изменения для переноса останков воинов, погибших во время Второй мировой войны и похороненных рядом с Кафедральным собором в центре города.

Опрос жителей Шяуляя с населением более 100 тыс. человек проходил с 6 ноября 2023 года по 6 февраля 2024-го. В исследовании приняли участие более 1,5 тыс. жителей города, более 80% проголосовали за перенос захоронений в другое место, на настоящее кладбище .

В 2019 году в Шяуляе был демонтирован обелиск советским воинам-освободителям, находившийся в центральной части города, где было погребено более 50 солдат.

«Варварская кампания»

В феврале из-за сноса памятников советским воинам МВД России объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас, госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа, главу минкульта Литвы Симонаса Кайриса и нескольких членов сейма Латвии. Кремль пояснил, что причиной для уголовного дела стало «надругательство над исторической памятью», а также враждебность по отношению к России.

«Это люди, которые ответственны за решения, которые являются надругательством над исторической памятью. Это люди, которые предпринимают враждебные действия к исторической памяти и нашей стране», — сказал Дмитрий Песков.

Весной Россия включила в «стоп-лист» 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели и журналисты.

«Гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер в отношении лиц, причастных к этим злодеяниям», — заявили в МИД РФ.