«Это ужасно, но я радуюсь»: прокуратура проверит слова Татьяны Лазаревой* об атаках ВСУ Генпрокуратура проверит Лазареву из-за высказываний об ударах ВСУ по России

Генпрокуратура проверит интервью Татьяны Лазаревой, в котором она заявила, что «радуется» атакам беспилотников ВСУ на российские города. Видео с этим высказыванием распространилось в сети после того, как Лазарева объявила о намерении участвовать в выборах в Мосгордуму, хотя само интервью, по словам обратившейся в ГП депутата Елены Ямпольской, «полугодичной давности».

Генеральная прокуратура России проверит выысказывания российской актрисы и телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом) об ударах беспилотников Вооурженных сил Украины по территории России, сообщила глава комитета Государственно думы по культуре Елена Ямпольская.

«С целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору г. Москвы поручено организовать проверку», — говорится в опубликованном депутатом ответе ведомства.

Ямпольская направила обращение в Генпрокуратуру еще 3 апреля, она призвала проверить интервью Лазаревой, в котором та «цинично прокомментировала» атаки ВСУ на российские города. По заявлению Ямпольской, интервью «полугодичной давности», однако в сети оно распространилось в начале апреля.

На опубликованном в сети фрагменте Лазарева комментирует удары по России словами «это ужасно, но я радуюсь».

«Давайте-ка обратимся в Генпрокуратуру. Я обращусь. А то — иноагент да штрафы за отсутствие маркировки… Маловато будет. Попросим уважаемых коллег проверить, по каким статьям УК гражданка наработала на судебное преследование. Чтобы вот это к границам России больше никогда не приближалось. Чтобы даже в запойном бреду не пригрезилось вернуться», — прокомментировала Ямпольская, после чего опубликовала свой запрос в Генпрокуратуру.

Татьяна Лазарева получила известность в России благодаря юмористическому шоу «О.С.П.-студия» и комедийному сериалу «33 квадратных метра». В 2012 году она вступила в Координационный совет российской оппозиции, а через год практически перестала появляться на российском телевидении. В 2016 году она вместе с младшей дочерью переехала в Испанию. Сейчас у Лазаревой двойное гражданство: российское и испанское. В момент начала военной операции на Украине она находилась в Киеве, откуда вернулась в Европу и резко высказалась о происходящем, осудив спецоперацию. 22 июля 2022 года ее признали иноагентом.

Лазарева баллотируется в Мосгордуму

26 марта, за неделю до обращения Ямпольской в прокуратуру, Лазарева объявила о намерении баллотироваться в Московскую городскую в сентябре вместе с еще 44 кандидатами. В обращении, опубликованном в Telegram-канале, она заявила, что «хочет проверить», действительно ли статус иностранного агента «нисколько не дискриминирует людей».

После заявления Лазаревой министерство юстиции разъяснило РИА Новости, что иноагенты действительно могут быть кандидатами на выборах, но они обязаны соблюдать ограничения в соответствии с законодательством. В частности, они обязаны указывать свой статус в заявлении в Центральную избирательную комиссию и в агитационных материалах.

«Также сведения о статусе кандидата подлежат размещению на информационном стенде в помещении для голосования и в избирательном бюллетене», — подчеркнули в Минюсте.

В ведомстве также добавили, что пассивное избирательное право иностранных агентов не ограничено действующим законодательством.

Через несколько дней, 2 апреля, партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесла в Госдуму законопроект о запрете россиянам со статусом иноагента избираться в органы власти всех уровней. Авторами стали лидер партии Сергей Миронов и его первый заместитель Дмитрий Гусев.

«В соответствии с законопроектом физическое лицо, включенное в реестр иностранных агентов, не имеет права быть избранным в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, в органы местного самоуправления. Таким образом, лицо, включенное в реестр иностранных агентов, не сможет избираться президентом РФ, депутатом Государственной Думы, высшим должностным лицом субъекта РФ, депутатом законодательного собрания субъекта РФ, депутатом представительного органа местного самоуправления», — говорится в пояснительной записке к документу.

Миронов, комментируя инициативу, заявил, что многие иноагенты «проживают за рубежом, выступают с антироссийский позиций, поддерживают, в том числе и материально Вооруженные силы Украины».

«Чьи интересы они будут отставить в случае избрания депутатом или губернатором, думаю, объяснять не нужно. Такие вредители нам не нужны. Необходим заслон», – поддержал его позицию Гусев.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремля нет никакой позиции по этому законопроекту.