Военные базы США в Европе снова усилили меры безопасности. Вашингтон опасается диверсий России CNN: безопасность на базах США в Европе усилили из-за угрозы подготовки саботажа

США привели военные базы в Европе в состояние повышенной готовности на фоне данных о возможных диверсионных атаках. Источники CNN сообщают, что Вашингтон опасается действий со стороны «поддерживаемых Россией субъектов», однако европейское командование США заявляет, что речь идет не о конкретной угрозе, а о «совокупности факторов».

На прошлой неделе американские военные базы в Европе повысили уровень готовности в ответ на данные о возможных диверсионных атаках против военного контингента США, которые могут быть организованы «поддерживаемыми Россией субъектами». Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Представитель европейского командования США (USEUCOM) Дэн Дэй сообщил телеканалу, что повышение бдительности связано не с одной конкретной угрозой, а с совокупностью факторов, которые могут оказать влияние на безопасность Вооруженных сил США в Европе.

При этом, по словам одного из источников CNN, разведка США считает, что Россия «рассматривала американские базы и военный персонал в качестве вариантов для атаки через доверенных лиц».

Угрозы теракта

В последнее время в Европе начали повышать уровень готовности силовых структур из-за угрозы террористических актов. CNN еще 30 июня сообщал, что военные базы США в Европе усилили свою боевую готовность в ответ на угрозу террористических действий.

В частности, на американской военной базе в немецком Штутгарте уровень боевой готовности был повышен до «Чарли». Этот уровень применяется при наличии разведданных о возможной угрозе атаки или террористического акта. База в Штутгарте является штаб-квартирой европейского командования Вооруженных сил США. Телеканал подчеркивал, что американские военные в Европе не сталкивались с таким уровнем угроз как минимум последние 10 лет.

Представитель европейского командования США Дэн Дэй отмечал, что власти постоянно анализируют множество факторов, которые могут повлиять на безопасность американских военных за границей, и часто принимают дополнительные меры в ответ на потенциальные угрозы.

Маскировка под гражданских

30 июня официальная газета Пентагона Stars and Stripes сообщила, что руководство авиабазы Военно-воздушных сил США в Германии приказало пилотам являться на службу в гражданской одежде и носить военную форму только на территории базы, объясняя это мерами безопасности.

По данным CNN, в апреле в Германии задержали двух человек по подозрению в подготовке диверсий. Они вели наблюдение за различными объектами, включая военные полигоны США в Баварии.

Высокопоставленный чиновник НАТО сообщил телеканалу, что на фоне возросшей угрозы альянс значительно усилил обмен разведданными по поводу «российской кампании скрытой диверсионной деятельности» в Европе.

В мае газета Financial Times со ссылкой на источники в европейской разведке сообщала о подготовке Россией возможных актов саботажа в Европе, включая взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре, как напрямую, так и через посредников. Глава внутренней разведки Германии Томас Халденванг в апреле оценил подобный риск как «значительно возросший».

Комментируя публикацию FT, в Кремле назвали ее «несерьезной». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что подобные обвинения в адрес России стали звучать чаще по поводу и без повода.