Что такое эмоциональные качели? Чем они страшны и как им противостоять Эмоциональные качели в отношениях: что это и как от них избавиться

Эмоциональные качели в отношениях — совсем не веселый аттракцион. На таких американских горках вас то осыпают знаками внимания, то игнорируют и критикуют без причины. Резкое чередование положительных и негативных эмоций у партнера или другого близкого человека может происходить бесконтрольно, от этого часто страдает и он сам. А иногда такое поведение — осознанная манипуляция, которую нужно пресекать. Как бороться с эмоциональными качелями, выясняла «Газета.Ru».

Что такое эмоциональные качели и почему они возникают

Эмоциональные качели в психологии — это определение, которое описывает быстрые и часто непредсказуемые изменения настроения человека. Это может проявляться в виде резкой смены чувств: от сильной радости до глубокой печали без видимых на то причин. Их еще принято называть американскими горками, поскольку ощущения, которые захлестывают человека в моменте, похожи на то, что происходит на этом аттракционе.

«Эмоциональные качели» — ненаучный термин, его начали использовать в обиходе для описания быстрых и интенсивных изменений эмоционального состояния. Он прижился в речи, но его происхождение точно не установлено.

Изначально в научной литературе и психологической практике схожие явления обсуждали в контексте эмоциональной лабильности или нестабильности, которая может быть связана с различными психическими расстройствами или стрессом. Понимание этого состояния углублялось благодаря работам многих психиатров и психологов, включая Эмиля Крепелина и Зигмунда Фрейда.

Во время таких американских горок человек может чувствовать себя счастливым и полным энергии, а через короткий промежуток времени впадать в глубокую тоску или раздражительность. Эмоции могут быть не просто изменчивыми, но и чрезвычайно интенсивными. Резкие колебания настроения влияют и на манеру поведения: человек начинает избегать социальных связей, совершает импульсивные действия или чувствует напряжение при выполнении повседневных задач.

Причины возникновения эмоциональных качелей могут быть разнообразными, рассказала «Газете.Ru» психолог, регрессолог (специалист, работающий с воспоминаниями) и эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева.

Биологические факторы. Настроение может варьироваться из-за физиологических изменений в теле: например, гормональные колебания во время беременности или менопаузы, проблемы со здоровьем или нарушения в работе нейромедиаторов.

Психологические факторы. Стресс, тревога, депрессия или посттравматическое стрессовое расстройство могут вызывать эмоциональные качели. Нерешенные конфликты или подавленные чувства тоже могут приводить к эмоциональной нестабильности.

Внешние обстоятельства. Жизненные события — потрясения в личной жизни, профессиональные изменения или финансовые проблемы — нередко выбивают из колеи и провоцируют эмоциональные качели.

Чем опасны эмоциональные качели

Если эмоциональные качели становятся частыми и продолжаются долго, это может привести к ряду негативных последствий, предупредила Валуева. Например, к хроническому стрессу, который может вызывать повышение уровня кортизола, что, в свою очередь, может обернуться повышенным артериальным давлением, нарушением сна, ослаблением иммунной системы, проблемами с сердцем и сбоем работы щитовидной железы. Кроме того, могут начаться проблемы с пищеварительной системой.

close 100% Shutterstock

Эмоциональные качели могут привести к расстройствам, при которых психологические проблемы проявляются в виде физических симптомов. Например, головных болей, болей в спине и проблем с дыханием. У некоторых людей регулярные эмоциональные качели могут стать причиной развития серьезных психологических расстройств.

Нельзя не отметить социальное и профессиональное функционирование. Человек, который регулярно испытывает эмоциональную нестабильность, может столкнуться с трудностями в личных и рабочих отношениях. Часто изменения настроения вызывают конфликты, недопонимания и разочарование у окружающих.

Физиология эмоциональных качелей Эмоциональные качели чаще всего отождествляются с действием «гормона счастья» дофамина, который играет ключевую роль в системе вознаграждения мозга. Когда он высвобождается в больших количествах, человек чувствует радость или удовлетворение. Однако эти пики непостоянны и быстро оборачиваются падениями, что приводит к эмоциональной нестабильности.



Гормоны — такие как кортизол (гормон стресса) и половые гормоны (эстроген и тестостерон) — могут влиять на настроение и эмоциональную устойчивость. Изменения в уровнях этих биологически активных веществ вызывают эмоциональные качели. Это видно, например, у подростков во время полового созревания: сегодня дружба, завтра — вражда.



К эмоциональным качелям также могут приводить изменения в работе областей мозга – лимбической системы, миндалевидного тела (амигдала, миндалина), гиппокампа, переднего поясного кортекса. Они особенно важны для обработки и регуляции эмоций. Например, миндалина участвует в регуляции страха и тревоги, а передний поясной кортекс — в контроле импульсов и решений.



Еще один важный фактор — нейропластичность, то есть способность мозга изменяться в ответ на опыт. Нарушения в этих механизмах — синаптическая обрезка (когда нейроны теряют связь друг с другом) или неправильное формирование новых связей — могут влиять на психологическую стабильность.

Также из последствий можно выделить саморазрушительное поведение, в частности — злоупотребление веществами. Чтобы справиться с эмоциональной болью и стрессом, человек может увлечься алкоголем или наркотиками или пойти на самоповреждающее поведение.

Стоит помнить и про нарушение памяти и концентрации, так как постоянный стресс и эмоциональная лабильность могут приводить к проблемам с когнитивными способностями. Человек может испытывать постоянное чувство усталости и истощения из-за интенсивных эмоциональных переживаний.

Что такое эмоциональные качели в отношениях

Далеко не каждый может похвастаться навыком эффективно справляться со своими чувствами и выражать их конструктивно, поэтому некоторые люди устраивают американские горки другим и себе, отметила психолог. Кто-то искренне верит, что такие всплески смогут подогреть чувства партнера, и ведет себя соответствующе, чтобы внести в отношения больше эмоций и динамики. Для других характерны нездоровое детское поведение или проекция с прошлых отношений, где эмоциональные качели были нормой. Третьи используют их сознательно как технику манипуляции (прибегать к ней могут и мужчины, и женщины).

Те, кто живет или близко общается с человеком, подверженным резким изменениям настроения, страдают от этого и часто не понимают причин происходящего.

Люди могут манипулировать другими для получения внимания и подтверждения своей значимости, что может создавать эмоциональные качели. А также [можно выделить в качестве причины] неуверенность и страх потери. Человек может сознательно или подсознательно создавать эмоциональные качели, чтобы проверить силу привязанности партнера или избежать одиночества. Анастасия Валуева психолог

Признаки использования эмоциональных качелей в отношениях

Непредсказуемость поведения. Партнер внезапно меняет свое отношение без видимой причины, переходя от теплоты к холодности. Вы можете чувствовать себя сбитыми с толку, не зная, чего ожидать дальше. Это вызывает чувство неуверенности и беспокойства.

Чрезмерное внимание, сменяющееся холодностью. В периоды чрезмерного внимания партнер осыпает вас комплиментами, подарками и заботой. Однако затем это внимание может внезапно исчезнуть, оставляя вас в состоянии неопределенности. Такое поведение создает зависимость от внимания партнера.

Создание чувства зависимости. Любимый человек делает так, чтобы вы чувствовали себя зависимыми от его одобрения и внимания. Вы можете начать верить, что ваше счастье и самоуважение зависят от его поведения. Это делает вас более податливыми к манипуляциям. Он сознательно обесценивает ваши чувства и подменяет реальность, используя технику газлайтинга, чтобы заставить вас мыслить так, как хочет он.

Манипуляции через чувство вины. Вторая половинка использует ваше чувство вины, чтобы контролировать ваши эмоции и поведение. Партнер может обвинять вас в своих проблемах или делать вас ответственным за свое плохое настроение. Это заставляет постоянно чувствовать, что с вами что-то не так и стремиться к его одобрению.

Провоцирование ревности. Человек ведет себя так, чтобы вы ревновали и чувствовали себя неуверенно в отношениях. Он может флиртовать с другими или рассказывать о своих бывших. Это создает у вас страх потери и желание угождать ему, чтобы удержать его внимание.

close 100% Shutterstock

Как избавиться от эмоциональных качелей в отношениях

Осознание манипуляций. Понимание того, что происходит, является первым шагом к сопротивлению. Признайте, что вас заставляют чувствовать то, что вам невыгодно, так вы сможете начать искать пути для защиты. Осознание ситуации уменьшает влияние манипуляций на ваше эмоциональное состояние.

Установление границ. Определите, что вы считаете приемлемым в отношениях, и не позволяйте другому человеку нарушать эти границы. Это может касаться вашего времени, личного пространства, эмоций и поведения партнера. Четкие условия и правила поведения с вами помогут сохранить достоинство и самоуважение.

Эмоциональная независимость. Работайте над своей самооценкой, расширяйте интересы, придумывайте хобби и укрепляйте связи вне отношений. Чем больше вы уверены в себе и независимы, тем труднее вами манипулировать. Никогда не отказывайтесь ради манипулятора от друзей и родственников, потому что так вы дадите ему больше контроля над вами.

Четкость в общении. Обсудите свои чувства и наблюдения с партнером. Честный разговор может помочь понять его намерения и выяснить, осознает ли он, что использует эмоциональные качели против вас. Если человек действительно заботится о вас, он постарается изменить свое поведение.

Обращение за поддержкой. Обратитесь за помощью к друзьям, семье или профессионалам. Обсуждение ситуации с посторонними поможет получить объективный взгляд и эмоциональную поддержку. Психолог также может предложить стратегии для управления вашими эмоциями и поведением.

Принятие непростых решений. Если человек продолжает устраивать вам американские горки и дальше, подумайте о возможности завершения отношений. Длительное пребывание в токсичной среде может сильно повредить вашему психологическому здоровью. Иногда лучший способ защитить себя — это уйти из этих отношений и сосредоточиться на собственном благополучии.

Что делать после токсичных отношений с эмоциональными качелями

Нередко люди, выходя из токсичных отношений, не могут обрести покой в новых, потому что привыкли к постоянным эмоциональным всплескам. Человек запоминает кураж, когда негативные сценарии сменяются позитивными, и начинает считать это абсолютной нормой. Если прошлые отношения закончились не полностью или были не прожиты эмоционально, это может мешать открытому восприятию новых чувств. После болезненного разрыва некоторые люди могут бояться снова полностью открываться. Они поступают так, чтобы избежать повторения боли.

close 100% Shutterstock

Психолог Валуева объяснила, что нужно делать, чтобы выстраивать новые отношения более ровными, без качелей, на основе поддержки и взаимопонимания:

Дайте себе время. Восстановление после длительных отношений требует времени. Нужно позволить себе побыть в одиночестве, чтобы переработать прошлый опыт, переживания и эмоции.

Работайте над собой. Занимайтесь саморазвитием, работайте над своими эмоциональными и психологическими проблемами. Сюда можно включить посещение психолога или психотерапевта, группы по интересам и мастер-классы.

Учитесь наслаждаться настоящим моментом. Вместо того, чтобы сравнивать нынешние отношения с прошлыми, сфокусируйтесь на том, что приносит радость и удовлетворение в текущем моменте.

Общайтесь открыто. В новых отношениях практикуйте открытое и честное общение: делитесь своими чувствами, слушайте партнера и выстраивайте здоровую эмоциональную связь.

Найдите новые интересы и хобби. Это поможет ощутить радость и полноту жизни. Общение с друзьями и с близкими, которые могут дать вам почувствовать себя понятными, также способствует эмоциональному восстановлению.

«Если чувствуете, что справиться самостоятельно сложно, не стесняйтесь обратиться к профессионалу. Психотерапевт может помочь вам разобраться с причинами ваших эмоциональных трудностей и предложит стратегии для их преодоления. Важно помнить, что каждый человек уникален, а путь к восстановлению эмоционального здоровья может отличаться. С терпением и заботой к себе вы сможете вновь почувствовать полноту и радость в новых отношениях», — заключила психолог.

Что делать, если у вас эмоциональные качели

Если вы сами подвержены эмоциональным качелям, то это, скорее всего, мешает вам выстраивать связи с людьми и портит отношения с близкими. Тут важно признать наличие проблемы и начать искать варианты решения.

Регулярное обращение к специалисту

Работа с психологом или психотерапевтом позволяет не только выявить корни проблемы, но и разработать индивидуальные стратегии управления эмоциями. Специалист может применять различные терапевтические подходы: например, когнитивно-поведенческую терапию, которая помогает изменить негативные мыслительные паттерны и поведенческие реакции. Также терапия предоставляет безопасное пространство для выражения чувств, что само по себе может быть приносить облегчение.

Дневник эмоций

Ведение дневника эмоционального состояния помогает не только выразить и систематизировать свои мысли и чувства, но и способствует саморефлексии и самопознанию. Если постоянно записывать свои ощущения, то можно облегчить идентификацию триггеров эмоциональных качелей и улучшить стратегии управления своим состоянием.

Режим сна

Качественный сон играет критическую роль в эмоциональном здоровье. Недостаток отдыха может усугублять эмоциональные качели, делая человека более восприимчивым к стрессу. Установление четкого распорядка дня, отказ от смартфона или телевизора перед сном и создание комфортной среды в спальне могут способствовать улучшению качества жизни и психологического здоровья.

Физическая активность

Упражнения не только способствуют выработке эндорфинов, но и помогают снижать уровень стресса. Они также улучшают общее физическое здоровье и повышают самооценку. Регулярные занятия спортом могут стабилизировать настроение и уменьшить симптомы тревожности. Занятия в группах также могут улучшить социальные связи и обеспечить дополнительную поддержку.

Поддержка социальных связей

Общение с друзьями и семьей может значительно уменьшить чувство одиночества и изоляции, которые часто сопутствуют эмоциональным качелям. Если делиться своими переживаниями и проблемами с другими, то можно обрести новые решения и получить обратную связь, которая поможет в регулировании настроения.

Осознанность и медитация

Практика осознанности учит концентрироваться на текущем моменте и отпускать переживания о прошлом или будущем, которые могут вызывать стресс и эмоциональные качели. Медитация развивает умение спокойно относиться к собственным чувствам и мыслям, укрепляя тем самым эмоциональную стабильность и способность справляться с негативными эмоциями.

Отказ от стимуляторов

Поддержание сбалансированного рациона, богатого витаминами и минералами, а также исключение из него или уменьшение потребления стимуляторов (кофеина и алкоголя) может помочь предотвратить резкие колебания настроения.

Медикаментозное лечение

При наличии психиатрических расстройств лекарственная терапия, как правило, необходима. Стабилизаторы настроения или антидепрессанты помогают регулировать химический баланс в мозге и уменьшать частоту и интенсивность эмоциональных всплесков. Важно строго следовать рекомендациям врача и регулярно посещать его для мониторинга эффективности и побочных эффектов терапии.

close 100% Pexels

Связаны ли эмоциональные качели с психическими расстройствами

Природа эмоциональных качелей все еще не изучена до конца. Наука не дает однозначного ответа на вопрос, существует ли тут прямая связь с психическими заболеваниями, однако, есть ряд расстройств, для которых характерно состояние постоянных американских горок.

Биполярное расстройство

Биполярное расстройство характеризуется значительными колебаниями настроения, которые могут проявляться в виде маниакальных (экстремально энергичного и оптимистичного состояния) и депрессивных (глубоко печального или безнадежного состояния) эпизодов. Во время маниакальной фазы человек может чувствовать себя непобедимым или находиться в чрезмерно активном и возбужденном состоянии, которое внезапно оборачивается депрессией с апатией и утратой интереса ко всему. Диагностика и лечение таких случаев требуют вмешательства специалистов и часто включают медикаментозную терапию и психотерапию.

Пограничное расстройство личности (ПРЛ)

ПРЛ характеризуется интенсивными эмоциональными реакциями и нестабильными межличностными отношениями. Эмоциональная лабильность при таком диагнозе может проявляться в виде быстро меняющихся чувств, которые могут скакать от интенсивной любви до резкой ненависти буквально за пять минут. Эти изменения часто вызваны искаженным восприятием отношений и страхом перед мнимым отвержением со стороны другого. Терапия часто включает методы, направленные на улучшение эмоциональной регуляции и стабилизацию общения между людьми.

Депрессия

Хотя основным симптомом депрессии является постоянное чувство печали, у некоторых людей могут наблюдаться эмоциональные качели между депрессией и короткими периодами улучшения настроения. Эти колебания усложняют диагностику болезни, так как могут маскировать основное состояние. В лечение обычно входят комбинация антидепрессантов и когнитивно-поведенческая терапия (для управления мыслительными процессами и поведением).

Тревожные расстройства

Человек с тревожными расстройствами может устраивать эмоциональные качели в ответ на стресс или тревожные стимулы. Тревожность может резко возрасти и так же резко упасть — все это приводит к эмоциональной нестабильности. Направленная на управление тревогой психотерапия и медикаменты для снижения общего уровня напряжения и стабилизации настроения помогают таким пациентам жить комфортно и без эмоциональных всплесков.

Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ

Эмоциональные качели при употреблении или отказе от веществ могут быть особенно заметными. Запрещенные препараты и алкоголь могут временно поднимать настроение, но последующий спад часто бывает резким и глубоко болезненным. Абстиненция (добровольный отказ от чего-либо) часто сопровождается периодами сильной раздражительности и депрессии — это нормально, поскольку тело реагирует на высвобождение вредных веществ. Важной частью лечения является детоксикация, за которой следует долгосрочная реабилитация и поддержка для предотвращения рецидивов и стабилизации эмоционального состояния.

«Люди могут устраивать эмоциональные качели по разным причинам, и это поведение не всегда связано с расстройствами. Важно учитывать контекст и личностные особенности человека», — отметила Валуева.