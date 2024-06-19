Пять стадий принятия горя: какими они бывают и как помочь человеку пережить утрату Как справиться с горем и принять потерю: советы психолога

Переживание горя и утраты — естественная часть жизни, от которой невозможно спрятаться. Столкнувшийся с этим человек часто ощущает себя потерянным и непонятым, кто-то начинает злиться, а кто-то перестает что-либо чувствовать вообще. В современной психологии выделяют пять этапов (или стадий) принятия горя. Что происходит с человеком на каждом из них и как поддержать самого себя или близкого в трудный период — в материале «Газеты.Ru».

Что такое горе

Горе в психологии — это глубокое чувство потери или страдания, возникающее в результате утраты кого-то или чего-то важного в жизни человека, рассказала «Газете.Ru» психолог Ольга Романив. Это может быть смерть близкого, окончание важных отношений, увольнение с работы или даже пропажа предмета, имеющего особое значение.

С точки зрения психологии это сложный и многоуровневый процесс, который может существенно влиять на психологическое состояние человека. Важно понимать, что горе — это естественная реакция на утрату, и каждый человек переживает его по-своему. Ольга Романив Психолог

Процесс переживания горя включает в себя несколько этапов, изначально описанных американским психологом Элизабет Кюблер-Росс в ее модели «пять стадий горя»: отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие . Эти стадии не всегда следуют в строгой последовательности и могут пересекаться или повторяться.

Горе сопровождается различными эмоциональными, физическими и психологическими реакциями. Человек может испытывать грусть, злость, вину, страх и одиночество. Физические симптомы могут проявляться в изменениях в аппетите, проблемах со сном и утомляемостью. Горе часто вызывает затруднения в концентрации внимания, социальном взаимодействии и выполнении повседневных задач.

Важно, чтобы горевание сопровождалось поддержкой — со стороны как близких, так и профессионалов, которые в случае необходимости смогут оказать психологическую помощь. Это позволяет человеку адаптироваться к потере и постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Стадия «Отрицание»

Стадия отрицания в процессе горевания — это начальный этап реакции на потерю, который характеризуется неспособностью принять факт того, что произошло. Этот период служит своеобразной защитной реакцией, которая помогает справиться с первоначальными шоком и болью.

Для этой стадии характерны:

Шок и неверие. Человек может чувствовать онемение или психическую заморозку, когда впервые узнает о потере. Это временное чувство помогает уберечься от эмоциональной перегрузки и взрыва.

Отказ принять реальность. В этот момент человек говорит: «Этого не может быть» или «Это должно быть ошибкой». Благодаря отрицанию люди немного отодвигают от себя чувство боли.

Живое воспоминание. Люди часто вспоминают моменты, связанные с утраченным, как будто пытаясь убедить себя, что потери не произошло.

Избегание эмоциональных реакций. Человек может избегать разговоров о потере или мест и ситуаций, которые напоминают о ней, чтобы не сталкиваться с реальностью и связанными с ней эмоциями.

Отрицание помогает смягчить первый удар от потери, давая время постепенно осознать происходящее и начать адаптироваться к изменениям в жизни. Так человек постепенно готовится к следующим этапам принятия горя.

Важно помнить, что длительность и интенсивность стадии отрицания может значительно варьироваться у разных людей. Как правило, она занимает от нескольких часов до нескольких дней. Но на практике известны случаи, когда люди оставались в этом состоянии неделями: например, женщины продолжали готовить умершим мужьям обеды на работу. В последнем случае можно говорить о патологии, которая требует вмешательства специалиста.

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Стадия «Гнев»

На стадии гнева человек начинает осознавать реальность потери, что часто вызывает ярость, возмущение и желание бороться со всем миром из-за несправедливости. Это чувство может быть направлено на различные объекты и субъекты: можно проследить, как горюющий кричит на других людей, винит во всем себя или высшие силы.

Для этой стадии характерны:

Направленность гнева. Гнев может быть размытым и направленным на кого-то или что-то внешнее — например, врачей, которые не смогли спасти близкого, или даже на умершего за то, что он «оставил». В некоторых случаях это разъедающее чувство уходит вовнутрь, превращаясь в самообвинения и самокритику — аутоагрессию.

Иррациональность. На этом этапе человек может становиться иррациональным и начинать искать виновных, даже если логически понимает, что в произошедшем некого напрямую винить.

Эмоциональная интенсивность. Гнев может сопровождаться повышенной раздражительностью, вспышками злости, агрессивным поведением и чувством несправедливости. Это чувство может быть очень интенсивным и порой кажется неконтролируемым.

Поиск смысла. Через гнев люди часто пытаются найти ответы на вопросы: «Почему это произошло?» или «За что?». На самом деле, это попытки найти смысл в потере, которая кажется бессмысленной.

Гнев служит важной эмоциональной разгрузкой, позволяющей человеку выразить скопившиеся внутри чувства. Он также способствует процессу постепенного принятия реальности, что критически важно для дальнейшего эмоционального восстановления.

На этом этапе особенно важна поддержка близких и, при необходимости, профессиональная психотерапевтическая или психологическая помощь, чтобы человек мог выразить свой гнев, не причиняя вреда себе или окружающим.

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Стадия «Торг»

На этом этапе человек начинает пытаться отсрочить или изменить реальность потери. Это происходит часто через ментальные «сделки» или переговоры, которые могут быть направлены к себе, к другим людям или к высшим силам.

Для этой стадии характерны:

Попытки переговоров. Человек может пытаться договориться с судьбой, богом или с собственной совестью, обещая изменить свои привычки или стиль жизни в обмен на возврат утраченного или облегчение боли. Например, кто-то может молиться с просьбой о чудесном исцелении близкого в обмен на благотворительность или более нравственное поведение.

Мысленные сценарии. Человек может многократно воспроизводить в своем воображении альтернативные сценарии, в которых потеря была бы предотвращена, — «если бы я поступил иначе, этого бы не случилось».

Чувство вины. В этот период часто усиливается чувство вины за то, что не было сделано или сказано до потери. Человек может винить себя за события, которые не мог контролировать.

Избегание реальности. Торг позволяет человеку временно отодвинуть полное принятие потери, обеспечивая психологическую защиту от эмоциональной боли.

Стадия торга помогает смягчить переход от полного отрицания к более деликатному принятию реальности. Благодаря этому человек постепенно приближаться к истине, уменьшая при этом непосредственное эмоциональное страдание. Как и другие стадии горя, эта не имеет строгих временных рамок и может проходить по-разному у разных людей.

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Стадия «Депрессия»

Депрессия — это один из наиболее тяжелых этапов, когда реальность потери полностью осознается, поэтому человек начинает всецело ощущать ту самую печаль и утрату, которую до этого игнорировал. Некоторые люди надолго задерживаются в этом состоянии. Более того, некоторые сводят счеты с жизнью — именно поэтому важно поддерживать близких.

Для этой стадии характерны:

Глубокая печаль. Человек ощущает грусть и чувство пустоты. Постоянное желание плакать, отсутствие стимулов взаимодействовать с окружающими и общая апатия чаще всего характерны именно для этой стадии.

Изоляция. Человек отстраняется от социальных контактов и активностей, которые раньше доставляли удовольствие. Ему может казаться, что его никто не понимает или что никто не может помочь.

Физические симптомы. Депрессия может сопровождаться физическими симптомами: изменением аппетита, нарушением сна, усталостью и общим ощущением физического недомогания.

Чувство вины и беспомощности. Часто на этом этапе человек испытывает усиленное чувство вины за то, что не смог предотвратить потерю или за свои чувства во время предыдущих стадий горя. Также может возникать ощущение беспомощности и безысходности.

Снижение самооценки. Самооценка может снизиться, так как человек может чувствовать себя менее ценным из-за невозможности контролировать ситуацию или изменить происходящее.

Депрессия — это время, когда человек действительно сталкивается с глубиной своей потери. Этот этап, хоть он и чрезвычайно болезненный, помогает поработать потерю и начать процесс восстановления. Это важный шаг на пути к выздоровлению.

Поддержка со стороны близких, а также профессиональная психологическая помощь могут играть решающую роль в прохождении через эту стадию. Терапия, группы поддержки и другие ресурсы позволят человеку научиться жить с потерей и постепенно вернуться к полноценной жизни.

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Стадия «Принятие»

Это время, когда человек начинает принимать реальность своей потери и учится жить с ней. Этот этап не означает полное избавление от боли или возвращение к прежней жизни, но предполагает психологическую адаптацию и восстановление.

Для этой стадии характерны:

Осознание новой реальности. На этом этапе человек начинает понимать, что потеря — это неотъемлемая часть его жизни, которую нельзя изменить. Это приводит к восстановлению внутреннего мира и примирению с фактом потери.

Уменьшение эмоциональной боли. Хотя грусть и скорбь могут время от времени накатывать, острые переживания утраты становятся реже и менее заметными. Эмоциональная стабильность восстанавливается, а человек может чувствовать большую способность к радости и удовлетворению.

Возобновление интереса к жизни. Интерес к повседневной деятельности и социальным взаимодействиям постепенно меняет курс. Человек может начать искать новые цели или вернуться к старым увлечениям и занятиям, которые приносили удовольствие до потери.

Реорганизация жизни. Принятие влечет за собой изменения в личных отношениях, жизненных приоритетах и даже самоидентификации. Человек адаптируется к изменениям, которые принесла потеря, и учится строить свою жизнь вокруг новой реальности.

Оптимизм и надежда. В конечном счете эта стадия ведет к возрождению надежды и более оптимистичному взгляду на будущее. Человек начинает чувствовать, что жизнь продолжается и что он может найти смысл и счастье, несмотря на пережитую потерю.

Принятие помогает человеку восстановить чувство контроля над собой и предоставляет психологическую готовность к продолжению жизни. Переход на этот этап не обязательно означает, что человек больше не будет чувствовать горя. Он говорит скорее об адаптации к присутствию чувства потери в измененной жизни.

Стадия принятия требует времени и может идти волнами: человек может чувствовать себя лучше в течение длительного времени, но иногда возвращаться к предыдущим стадиям переживания горя.

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Как поддержать человека, переживающего горе

Будьте рядом. Сам факт вашего присутствия может иметь огромное значение и приносить облегчение. Не нужно всегда что-то говорить или предпринимать активные действия. Иногда важнее всего просто быть рядом и показать, что вы готовы поддержать.

Слушайте без оценок. Дайте человеку возможность выразить свои чувства и мысли так, чтобы он не боялся быть осужденным. Горе может вызывать разнообразные эмоции, включая гнев, вину и отчаяние. Важно позволить пережившему потерю выразить все, что он чувствует, не боясь критики.

Признавайте боль. Иногда люди стараются утешить, говоря, что «все будет хорошо» или «время лечит». Но для тех, кто переживает тяжелые душевные страдания, важнее, чтобы признали значимость их боли. Говорите что-то вроде: «Это должно быть очень тяжело для тебя» или «Твоя боль важна, расскажи мне об этом».

Предлагайте конкретную помощь. Вместо общих фраз вроде «дай знать, если что-то нужно», лучше предложите конкретные способы помощи. Например, приготовьте еду, помогите с домашними делами или предложите подвезти.

Наберитесь терпения. Процесс горевания нелинеен и может длиться долго. Сохраняйте терпение и поддерживайте горюющего даже тогда, когда кажется, что прогресса нет, и человек отказывается от руки помощи. Будьте для него близким человеком.

Уважайте личное пространство. Отнеситесь с пониманием, что иногда человеку может понадобиться время наедине с собой. Уважайте его нужду в уединении, но при этом постарайтесь не оставлять его совсем одного на длительное время.

Обеспечьте поддержку на долгий срок. После первых нескольких недель или месяцев, когда большинство знакомых вернутся к обычной жизни, горюющему человеку все еще может быть трудно. Продолжайте поддерживать его и дальше, напоминая о своем присутствии и готовности помочь.

Рекомендуйте профессиональную помощь. Если вы заметите, что горе оказывает серьезное влияние на жизнь человека, возможно, будет полезно предложить обратиться за профессиональной психологической помощью. Делайте это деликатно и с посылом заботы.

«Горе — это естественная и неизбежная часть жизни, которая может быть чрезвычайно болезненной и трудной. Понимание стадий горя и знание способов поддержки и восстановления могут помочь справиться с этим процессом. Важно помнить, что каждый человек переживает горе по-своему, и нет «правильного» или «неправильного» способа горевать. Главное — быть внимательным к своим чувствам, искать поддержку и заботиться о себе. Со временем боль утихнет, и жизнь снова обретет свои краски», — отметила психолог.

Что делать, если на вас навалилось горе

Погрузитесь в рутину. Постарайтесь продолжать выполнять привычные рутинные вещи, даже если это кажется трудным. Предсказуемость повседневных задач помогает восстановить чувство контроля и нормальности. На этом этапе нужно вернуть: регулярные приемы пищи, умеренные физические упражнения и сон по расписанию.

Самосохранение. Забота о своем физическом и эмоциональном здоровье очень важна. Ешьте хорошую и здоровую пищу, обязательно находитесь на свежем воздухе и старайтесь достаточно отдыхать. Это поможет вам справиться с эмоциональной нагрузкой.

Найдите поддержку. Обращение за поддержкой — это не признак слабости. Говорите о своих чувствах с людьми, которым доверяете, присоединяйтесь к группам поддержки или рассмотрите возможность работы с психотерапевтом.

Позвольте себе грустить. Как бы банально это ни звучало, но не ставьте временные рамки своему горю. Каждый человек горюет по-своему, и вы имеете право проявлять себя по-разному. Признайте, что грусть и горе — это нормальная часть процесса исцеления. Вы нормальный человек с чувствами, а не робот.

Ищите способы выразить свои чувства. Некоторым помогает творческое самовыражение через искусство, музыку или письмо. Вы можете написать письма ушедшему человеку, начать рисовать или заниматься другими видами искусства, чтобы помочь справиться с чувствами.

Записывайте свои мысли и чувства в дневник. Это может помочь организовать эмоции и понять, что происходит внутри. Это также способ выразить то, что трудно сказать вслух. Практики медитации и релаксации тоже могут помочь снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние. Ольга Романив Психолог

Избегайте серьезных решений. Старайтесь избегать важных или необратимых решений в состоянии горя: не меняйте работу, не переезжайте из города или страны и не совершайте крупные покупки. Эмоции могут помешать вашей способности мыслить ясно. Лучше дайте себе время на размышления, взвесив все «за» и «против».

Разрешите себе чувствовать радость. Помните, что чувствовать радость или смеяться не означает, что вы забыли о своей потере. Радость и горе могут сосуществовать. Позвольте себе положительные эмоции, они — важная часть исцеления.