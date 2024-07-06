В Волгограде произошел взрыв на насосной станции. Под завалами могут оставаться люди После взрыва на насосной станции в Волгограде под завалами могут оставаться люди

В Волгограде произошел взрыв на насосной станции, в здании обрушились несущие конструкции и крыша, есть погибшие. Три человека могут оставаться под завалами. Очевидица рассказала «Газете.Ru», что взрыв был такой силы, что затряслись находящиеся рядом со станцией дома. Местные жители ранее жаловались на шум и сильный запах газа, которые «чувствуется до сих пор». Медиков не допускают на территорию станции из-за угрозы повторного взрыва.

Взрыв и обрушение кровли

В Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв на канализационно-насосной станции. Об этом сообщил источник Telegram-канала 112.

Местный портал V1.Ru со ссылкой на очевидцев уточнил, что взрыв произошел около 13:00 напротив дома № 12 по улице Изобильной рядом с музеем-заповедником «Старая Сарепта». На фотографии, которую опубликовали местные жители, видно, что у здания станции обрушилась часть стены.

В Telegram-канале ресурсоснабжающих компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» подтвердили, что в результате взрыва произошло обрушение несущих конструкций станции и повреждение оборудования. В момент происшествия там работали восемь сотрудников.

«Пострадали несколько человек. Предварительно, из них двое погибли. Их тела могут находиться под завалами», — отметил 112.

РИА Новости также сообщило, что под обрушившимися конструкциями могут оставаться трое человек. Mash написал, что существует угроза повторного взрыва. Из-за этого на территорию станции пока не пускают медиков.

Замглавы региона Олег Николаев, который прибыл на место ЧП, сообщил, что пострадавшие находятся в «нормальном состоянии», опасений развития ситуации на объекте в худшую сторону нет. При этом в 17:25 в МЧС заявили, что на месте взрыва на станции обрушилась кровля.

В администрации Волгоградской области сообщили, что губернатор региона Андрей Бочаров заслушал доклад главы Волгограда Владимира Марченко. Под его руководством в городе создан оперативный штаб.

«Вся 9-этажка зашаталась»

Местная жительница Марина в беседе «Газете.Ru» рассказала, что взрыв был такой силы, что затряслись находящиеся рядом дома:

«Взрыв произошел рядом с домом, где я живу, и был такой сильный, что я думала, в доме что-то рвануло. Дом сильно затрясло».

По словам девушки, медики и экстренные службы быстро оказались на месте происшествия: «Первая скорая приехала минуты через три. Видимо, в больницу возвращалась и сразу туда завернула. Потом приехали две пожарные машины, вскоре еще три скорые. Затем машина ДПС, а через какое-то время и машина ППС (патрульно-постовой службы)».

Марина добавила, что после взрыва видела, что мужчина долго лежал на земле у станции, потом его накрыли.

Другие очевидцы взрыва, с которыми пообщался портал V1.Ru, подтвердили ее слова. Местные жители говорят, что ударная волна была такой силы, «вся 9-тиэтажка зашаталась».

«Долбануло сильно, дым сначала черный, потом белый, и быстро, буквально за 3 минуты развеялся», — уточнил один из очевидцев.

Еще один местный житель рассказал, что в соседнем со станцией доме выбило окна.

Причина ЧП

Региональный Следственный комитет подтвердил данные о двух погибших при взрыве. Точное число пострадавших устанавливается. В ведомстве добавили, что возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. Прокуратура Волгоградской области также проводит проверку по факту ЧП.

Предварительная причины взрыва — нарушение при сварочных работах. Mash написал, что местные жители еще ночью с 5 на 6 июля жаловались на шум на подстанции и сильный запах газа. Очевидцы взрыва также рассказали V1.RU, что «запах какого-то газа чувствуется до сих пор».

«Двое сотрудников начали работу еще накануне, после жалоб граждан на регулярный запах газа. В результате утечки газа один из них, 70-летний мужчина, погиб. Сегодня на объект была направлена усиленная бригада, чтобы окончательно справиться с утечкой», — сообщил Shot.