Пожар на территории НИИ «Платан» во Фрязино, 24 июня 2024 года

«Долго держались»: при пожаре во Фрязино люди погибли, не дождавшись помощи спасателей Экстренные службы сообщили о восьми жертвах пожара в подмосковном Фрязино

В страшном пожаре в подмосковном Фрязино выгорела примерно половина здания бывшего научно-исследовательского института. Внутри были люди. Они несколько часов ждали помощи пожарных. Однако спасателям удалось вывести только одного человека. Некоторые находившиеся внутри здания сгорели заживо, а другие разбились, выпрыгнув из окна. Что стало причиной возгорания и почему с огнем так долго не получалось справиться — в нашем материале.

Число погибших при пожаре в здании бывшего НИИ (научно-исследовательского института) подмосковного Фрязино выросло до восьми, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативные службы. Telegram-канал Mash написал о девяти жертвах.

Глава региона Андрей Воробьев официально подтвердил гибель двух человек:

«К этой минуте точно известно, что при попытке спасись из окна выпрыгнули двое мужчин — к сожалению, они погибли. Судьба двух женщин, которые были на 8-м этаже, уточняется».

Происходившее там засняли очевидцы. На видео у разбитого окна теснятся три человека, за их спиной бушует пламя, на людей сыплются обломки. Потом полуголый мужчина забирается на подоконник и прыгает вниз. Еще один человек исчезает в охваченном огнем помещении, а третий до последнего остается в проеме окна.

Заблокированные в здании люди стали бить окна и звать на помощь с 15:30, сообщил Mash. Два человека выпали из окон около 17:00. Еще семеро, по данным канала, отравились угарным газом или сгорели.

Очевидцы видели, как одного человека пожарным удалось спасти:

«Мы соседи через забор... Один [человек] был отдельно, у него задымление было сильнее, чем у остальных. Видели что-то красное в окне, что-то вроде баллона. После человек ушел. Предположительно, его забрали».

close 100% Пожар на территории НИИ «Платан» во Фрязино, 24 июня 2024 года РИА Новости

МЧС докладывало, что на 15:44 в здании, предположительно, оставались девять человек. Одного действительно удалось спасти, его «вывели по лестничным маршам». Это 34-летний мужчина, он в тяжелом состоянии из-за отравления угарным газом. Лежит в реанимации местной больницы, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Их уже осмотрели — от госпитализации они отказались, угрозы для их жизни нет», — уточнял губернатор.

На место происшествия приехали 16 бригад скорой помощи, а также сам глава региона.

Пожароопасная «книжка»

Пожарные приняли вызов о пожаре в 14:30. Огонь охватил здание бывшего НИИ «Платан», которое в городе называют книжкой. Сам институт переехал в другое место, а помещения арендовали разные производства. По словам Воробьева, здание находилось «в статусе банкротства».

Как сообщили работавшие там люди, помещения были непригодны для использования — в них не было света, туалетов, отопления.

«Каждый день по два часа сидели в закрытых лифтах. Коротнуть могло даже в лифте», — поделилась одна из сотрудниц.

Кроме того, не было датчиков возгорания, пожарных рукавов, планов спасения, системы противодымной вентиляции, пути эвакуации были завалены, стены отделывали пожароопасными материалами. МЧС за последние десять лет нашло в здании 29 нарушений. Последний раз пожарную безопасность в бывшем НИИ проверяли в 2017 году.

В разговоре с «Газетой.Ru» бывший собственник здания также предположил, что, скорее всего, были нарушена техника безопасности:

«Там очень много производств, которые задействованы в производстве мебели. Соответственно, бездарное обращение с недвижимостью и злоупотребление техникой безопасности дало свои последствия».

Изначально возгорание началось на шестом этаже в офисе «Экспрестехсервис». Очаг мог быть в помещении, где рабочие собирали налобные фонари. Возможно, они ушли, не выключив оборудование.

Сначала очевидцам казалось, что пожар не такой большой, но пламя быстро охватило другие этажи, заблокировав находившихся внутри людей.

«Казалось еще, что не так страшно, можно потушить.... [Но] огонь очень быстро стал распространяться влево-вправо, затем наверх», — вспоминает владелец помещения в НИИ.

Почему пожар долго тушили

Со слов Воробьева, первые пожарные прибыли на место спустя 20 минут после вызова. К 15:44 они смогли вывести одного человека. К 16:00 огонь охватил с пятого по восьмой этажи, пожару присвоили повышенный третий ранг сложности. Далее пламя распространялось сильнее, достигнув пика примерно к 19:00, когда огнем были охвачены 5 тыс. кв. м.

К тому моменту на месте работали более 130 специалистов и 50 единиц техники МЧС. Против огня использовали в том числе два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

«Работы осложняет высокая температура и плотное задымление», — сообщало МЧС.

Вдобавок в местной системе пожарного водопровода не оказалось нормального напора воды. В итоге пришлось прокладывать дополнительные магистральные линии. Также к зданию не было свободного подъезда.

Ситуацию ухудшило и хранение внутри здания баллонов (по разным версиям, с кислородом или газом). Во время пожара несколько из них взорвались, перекрытия этажей начали рушиться, возникла угроза обрушения крыши. В центре здания находилась лифтовая шахта, из-за расположения воздуховодов огонь распространялся быстрее.

«Люди два часа были в окне, когда произошел второй взрыв, одного из них скинуло и весь этаж сгорел. Ребята долго держались, все два часа. Думаю, если бы взрыва не было, они бы еще продержались. Непонятно было, отчего он спрыгнул: от взрыва или сам. Но как грохнуло, так он и полетел вниз. Приличный [взрыв]. Земля дрожала, полыхать начало, и все в стороны полетело, стекла разлетелись. Все выгорело моментально после него», — поделилась с «Газетой.Ru» очевидица Алина.

Только к 19:47 пожар удалось локализовать. К этому времени примерно половина здания выгорела.

«Есть понимание, что тушение этого здания, которое до сих пор еще имеет открытые очаги возгорания, будет продолжительное время. Соответственно, только с утра пожарные будут заходить вместе с инспекторами», — заявил Воробьев.

Следствие завело по факту пожара уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). Свою проверку начала прокуратура.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы передало, что причиной возгорания стал авариный режим работы электросети.