Дагестанского чиновника, чьи дети устроили теракт, снова задержали. Его подозревают в отмывании денег Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Омарова повторно задержали в его доме

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали в теракте 23 июня, повторно задержали после того, как он вышел на свободу. По словам председателя ОНК республики Шамиля Хадулаева, Омарова уже доставили в Махачкалу. Источник РИА Новости сообщил, что бывшего главу района подозревают в отмывании денег. Ранее «Ъ» писал, что первое задержание Омарова по статье о мелком хулиганства было только предлогом, чтобы выиграть время и «без спешки заняться немелким делом» в отношении него.

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова повторно задержали. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Шамиль Хадулаев.

«Магомед Омаров был задержан ночью в своем доме в селе Сергокала и [его] сразу увезли в Махачкалу», — написал Хадулаев в своем Telegram-канале.

Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что Омарова задержали по подозрению в отмывании денег.

4 июля экс-глава Сергокалинского района Дагестана вышел на свободу после 10 суток ареста за мелкое хулиганство. Магомеда Омарова арестовали в день теракта в Дагестане, в котором участвовали его младшие сыновья Осман и Адиль Омаровы, а также племянник Абдусамад Амадзиев. «Коммерсантъ» писал, что статья, по которой арестовали экс-главу района, была только предлогом для следствия, чтобы выиграть время и «без спешки заняться немелким делом».

Источник ТАСС в оперативных службах при этом подчеркнул, что в ближайшее время Магомед Омаров «будет проходить по более тяжкой статье». Telegram-канал 112 предполагал, что это может быть «пособничество терроризму».

Теракт в Дагестане

23 июня в Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов.

Одновременно с этим боевики открыли стрельбу в Махачкале. В составе махачкалинской группировки и находились сыновья Магомеда Омарова. Они обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина и находящуюся неподалеку синагогу. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

По последним данным, которые привел глава республики Сергей Меликов, жертвами теракта стали 22 человека. Среди них — 17 полицейских и пять гражданских.

Меликов позже объяснил такое большое число погибших правоохранителей тем, что нападения были совершены «подло и скрытно» в мирный день (террористы устроили стрельбу в День Святой Троицы — один из наиболее почитаемых праздников христианского календаря).

«…это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожидаемым, потому что оно, по сути своей, варварское», — заявил глава региона.

Меликов также рассказал, что правоохранители «образно говоря, встали в ряд», чтобы не пропустить боевиков и не допустить большого количество жертв среди мирного населения. По его словам, большинство погибших полицейских были сотрудниками ДПС и ППС.

«Один наряд вообще был практически расстрелян в тот период, когда осуществлял досмотр транспорта. И своей грудью или спиной, неважно, этот сотрудник закрыл того, чью машину досматривал», — подчеркнул глава Дагестана.

Полицейским тем не менее удалось ликвидировать пятерых нападавших. Позже выяснилось, что среди них были младшие сыновья экс-главы Сергокалинского района Осман и Адиль Омаровы, а также его племянник Абдусамад Амадзиев. Шамиль Хадулаев после теракта заявил, что «еще до трагедии было понятно, что дети у него (Магомеда Омарова. — «Газета.Ru») подозрительные».

Глава республики Меликов отметил, что все нападавшие были обеспечены и имели «хорошие перспективы — в спорте, в бизнесе, на хороших должностях». Дагестанцы при этом рассказали, что местные жители недолюбливали Магомеда Омарова и его семью. Экс-глава района, по словам местного бизнесмена Абдуллы, «всю жизнь подлецом был».

Сам Омаров на допросе рассказал, что был в курсе того, что его сыновья и племянник — ваххабиты. При этом он утверждал, что ни он, ни другие родственники не поддерживали радикальные взгляды детей. Омаров также сообщил, что прекратил общение с сыновьями задолго до теракта.