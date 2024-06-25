«Не смог воспитать детей, а руководил районом»: в Дагестане арестовали отца двух террористов Глава Дагестана поручил проверить все руководство республики из-за теракта

В Дагестане отца террористов и бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова отправили за решетку на десять дней. Пока его признали виновным в мелком хулиганстве, но это может быть только началом проблем для чиновника. В правоохранительных органах обещают, что вскоре его привлекут за более тяжелую статью — пособничество террористам. Тем временем местные говорят, дети в семье Омарова всегда были «подозрительными».

Районный суд в Махачкале арестовал на десять суток бывшего главу Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали в последнем теракте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

Суд пока назначил Омарову арест за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП), по обвинению в котором его ранее задержали. Источник «Коммерсанта» объяснил, что эта статья — только предлог для следствия, чтобы выиграть время и «без спешки заняться немелким делом». В будущем Омарова планируют привлечь за пособничество террористам.

«В ближайшее время будет проходить по более тяжкой статье», — пообещал собеседник ТАСС в оперативных службах.

Омарова задержали 23 июня, в тот же день, когда произошел теракт. Он собирался добровольно подать в отставку, но не успел, отмечал Telegram-канал 112. На следующий день, 24 июня, мужчину уволили с поста главы района (занимал это место с 2010 года), «Единая Россия» также исключила его из своих рядов за дискредитирующие партию действия.

В теракте участвовали двое сыновей Омарова – 31-летний Осман и 37-летний Адиль, оба убиты. Они были частью группы, действовавшей в Махачкале (вторая часть боевиков атаковала в Дербенте). Террористы напали в один из самых значимых христианских праздников — Троицу. В обоих городах они поджигали синагоги и христианские храмы, убили охранника церкви в Махачкале и священника из дербентского храма. По первой информации ему перерезали горло, но позже власти уточнили, что пожилого мужчину застрелили.

«Подожгли практически каждое помещение собора и оставили открытым газ с расчетом, что произойдет взрыв. Благо священнослужители своевременно обнаружили утечку», — описывал происходивщее в Свято-Успенском соборе архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

Кроме того, боевики атаковали полицейских. Всего погиб 21 человек, включая 16 жертв из числа сотрудников полиции. Ликвидировать удалось пять террористов.

Глава Дагестана Сергей Меликов на фоне трагедии объявил в республиканском парламенте о начале «ревизии личных дел» всего руководства региона, включая депутатов. Отдельно он прокомментировал связь Омарова с терактом.

«Оказывается, что он в лучшем случае не смог правильно воспитать своих детей. Как он тогда руководил районом? Нет ли у нас таких же глав, которые уснули и превратили свой муниципалитет в спящую ячейку, но не террористическую, а в ячейку, которой не добудишься, чтобы она работала во благо людей?» — поинтересовался Меликов.

Он также отметил «разрыв» в Дагестане между правоохранительными органами и властью. Меликов подчеркнул, что не может проверить силовиков, поэтому «будет спрашивать» с власти. В то же время он намекнул на возможный недосмотр правоохранителей в районе Омарова.

«Наряду с Омаровым в Сергокалинском районе, наверное, присутствовали и руководители органов безопасности, органов внутренних дел, которые могли вести оперативно-розыскную работу», — указал глава Дагестана.

«Было понятно, что дети у него подозрительные»

В теракте, а именно в части нападения в Махачкале участвовали двое сыновей Омарова — 31-летний Осман и 37-летний Адиль, оба убиты. По разной информации, всего у Омарова восемь или девять детей. Осман был самым младшим и, по словам отца, самым радикальным. Считался мажором, жил в Махачкале, но несколько лет назад ударился в религию. Отпустил бороду, женился, не ходил в местную мечеть, его жена носила закрытую одежду.

По словам председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева, жители Сергокалинского района «не очень хорошо относились» к Омарову и его сыновьям.

«Еще до трагедии было понятно, что дети у него подозрительные», — сообщил общественник.

Кроме сыновей в теракте были замешаны 32-летний племянник жены Омарова Али Закаригаев и сын ее двоюродной сестры, уточнил Хадулаев. Закаригаев руководил отделением «Справедливой России» в районе Омарова, но еще до теракта ушел с должности. При задержании его ликвидировали. После случившегося посмертно исключен из партии.

Сам Омаров на допросе рассказал, что знал о том, что его сыновья и племянник — ваххабиты (так в российской практике называют радикальных мусульман). Однако другие родственники их не поддерживали, как и он сам, утверждает чиновник. Омаров добавлял, что последние годы, якобы, не общался с сыновьями.

Глава Дагестана, выступая в парламенте, отметил успешное положение участников теракта.

«Все обеспеченные, все имеющие хорошие перспективы — в спорте, в бизнесе, на хороших должностях», — описал Меликов.

В связи с этим он предупредил, что Дагестан столкнулся с новым, спящим видом террористических ячеек. Терроризм, по его словам, изменился, а власти за этим не поспевают.

«Сегодня нет баз подготовки, нет находящихся в лесу схронов, скоординированных вооруженных подразделений. Сегодня есть то, чего мы не видим. Сегодня терроризм латентный, [такой], что мы не знаем, как он может себя проявить».

«От яблони яблоки далеко не падают»

Дагестанцы подтверждают слова о том, что Омарова недолюбливали жители. Местный бизнесмен Абдулла рассказал, что семья Омарова неоднократно избивала его, сожгла его кафе и хотела убить. По словам бизнесмена, с указания Омарова-старшего у Абдуллы с женой начались проблемы с работой. Бизнесмен писал множество заявлений на происходящее, но правоохранители его игнорировали.

«Отец всю жизнь подлецом был… А от отца какие дети. От яблони яблоки далеко же не падают», —резюмировал Абдулла.

Глава Дагестана в своем выступлении признал (https://rtvi.com/news/chinovnikov-i-deputatov-dagestana-proveryat-na-klanovost-i-opasnye-svyazi/), что республику долгие годы критикуют за клановость. Он призвал в ходе проверки руководства найти чиновников и депутатов, которые «не отличают семейные традиции от клановости» и «искусственно создают эту клановую систему».