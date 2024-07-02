«Его смерть на совести Токаева»: казахстанский оппозиционер умер после покушения в Киеве Супруга сообщила о смерти активиста Айдоса Садыкова после покушения в Киеве

В Киеве умер казахстанский оппозиционер и журналист Айдос Садыков, на которого 18 июня напал киллер. По данным генпрокуратуры Украины, в убийстве подозревают двух граждан Казахстана: они больше двух недель следили за мужчиной, а после покушения скрылись. Супруга оппозиционера винит в произошедшем президента республики Касым-Жомарта Токаева. Власти Казахстана на фоне инцидента пообещали помощь в расследовании преступления, но предупредили, что своих граждан другим странам не выдают.

В Киеве после покушения умер казахстанский оппозиционер и журналист Айдос Садыков. Об этом его супруга Наталья сообщила на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена):

«Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. 13 дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось. Его смерть на совести [президента Казахстана Касым-Жомарта] Токаева».

Она добавила, что ее муж скончался в 3:00.

Кто такой Айдос Садыков Айдос Садыков — казахстанский журналист и оппозиционер. С 2014 года он постоянно проживает в Киеве, имеет на Украине статус беженца. Журналист — автор проекта «Басе», который включает в себя каналы на разных площадках, в том числе на YouTube и в Telegram.



В своих материалах Садыков часто критиковал действующую власть Казахстана, в частности президента страны Касым-Жомарта Токаева. Кроме того, журналист поддержал протесты в республике в 2022 году.



На родине в отношении журналиста возбудили уголовное дело по статье о разжигании социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни. В октябре 2023-го Садыкова объявили в розыск.



Покушение на глазах у жены

18 июня в Шевченковском районе Киева неизвестный несколько раз выстрелил в казахстанского оппозиционера, когда тот находился в автомобиле со своей женой. Она при этом не пострадала. «Страна.ua» со ссылкой на источники писала, что киллер стрелял оппозиционеру в голову, используя глушитель. После нападения оппозиционера в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Садыкова не стала раскрывать детали покушения, сославшись на тайну следствия. Однако она отметила, что преступник открыл огонь, когда они с мужем заезжали во двор. По данным Киевской городской прокуратуры, киллер выстрелил в журналиста недалеко от дома, где живут супруги.

Садыкова сразу связала покушение с деятельностью мужа и рассказала, что они часто получали угрозы.

«Только сегодня утром мы выпустили видео, что Токаев — марионетка Путина, и вот сегодня мы вернулись домой и на моих глазах это произошло. Поймите, это покушение на оппозиционного журналиста», — заявила женщина.

Кто совершил покушение

21 июня в офисе генерального прокурора Украины сообщили, что подозревают в покушении на журналиста двух граждан Казахстана — Алтая Жаканбаева и Мейрама Каратаева. По данным следствия, они приехали в Киев 2 июня из Польши и установили слежку за оппозиционером. Для этого подозреваемые сняли квартиру рядом с местом покушения, купили машину и пистолет с глушителем, а также начали собирать информацию о передвижениях Садыкова.

В день покушения мужчины караулили оппозиционера у его дома. Каратаев с пистолетом ждал оппозиционера у подъезда, а Жаканбаев следил за обстановкой.

После того как автомобиль оппозиционера подъехал к дому, первый подошел к окну со стороны водителя и выстрелил Садыкову в голову. В офисе украинского генпрокурора уточнили, что журналист получил проникающее ранение в мозг. Затем преступники скрылись, выбросив пистолет у забора киевского зоопарка.

Когда офис генпрокурора обнародовал информацию о подозреваемых в покушении на оппозиционера, Садыкова в соцсетях сообщила, что Каратаев работает в департаменте внутренних дел Костанайской области Казахстана. Однако в МВД республики это опровергли. В ведомстве сообщили, что Каратаев был уволен еще в январе 2019 года и сейчас в полиции он не работает.

22 июня стало известно о задержании Жаканбаева. Генпрокуратура Казахстана рассказала, что подозреваемый сам пришел в полицию, где его допросили.

«Для установления местонахождения Каратаева М. проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — добавили в ведомстве.

Однако результатов они пока не дали, второй подозреваемый до сих пор в розыске.

«Казахстан не выдает своих граждан»

19 июня покушение на Садыкова прокомментировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которого супруга оппозиционера обвинила в организации преступления. Политик заявил, что в республике взят курс на укрепление верховенства закона и все разногласия в обществе надо решать исключительно в правовом поле:

«Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать происшедшее вчера (18 июня. — «Газета.Ru») преступление в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова. Я поручил по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы по данному серьезному инциденту».

Токаев добавил, что при необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию. Пресс-секретарь главы республики Берик Уали отметил, что президент республики внимательно следит за расследованием нападения на Садыкова, а также поручил установить местонахождение подозреваемых и принять меры.

25 июня в офисе генпрокурора Украины сообщили, что готовят пакет документов для запроса на экстрадицию подозреваемых в покушении на оппозиционера .

27 июня спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что генпрокуратура республики подключилась к расследованию преступления. При этом он отметил, что страна не выдаст подозреваемых Украине :

«Наша республика обеспечивает приоритетно права наших граждан. Поэтому в таких ситуациях в соответствии с законами не выдает казахстанских граждан. Это в целом принцип: Казахстан не выдает своих граждан другим государствам».

Ашимбаев также назвал «провокацией и инсинуацией» любые заявления о том, что Казахстан был заинтересован в покушении на Садыкова.

«Какие-либо заявления, что Казахстан был заинтересован в устранении журналиста, полностью не соответствуют реальности и являются прямыми провокациями, чтобы вовлечь Казахстан в какие-то геополитические игры», — подчеркнул спикер сената.