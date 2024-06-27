«Отца, брата, дядю — любого убьем»: в Кремле оценили слова Кадырова о кровной мести для террористов Песков объяснил жесткостью борьбы с терроризмом слова Кадырова о кровной мести

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью родственникам тех, кто покушается на жизнь полицейских или подозревается в экстремизме. За это, по его словам, наказание будет ждать не только самого злоумышленника, но и всех мужчин его семьи. В Кремле согласились с этим мнением и заявили о необходимости «непримиримо жестокой борьбы» с терроризмом. Власти Чечни и ранее высказывались о допустимости кровной мести, но тогда в Кремле говорили, что это «не коррелируется с законодательством» России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с силовиками пригрозил кровной местью родственникам тех, кто покушается на жизнь полицейских. Кадыров выступал преимущественно на чеченском языке, его слова перевели журналисты.

«Если [подозреваемый] связан с шайтанами — надо наказать весь его род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полностью», — начал глава Чечни.

Он подчеркнул, что наказан будет не только сам злоумышленник, но и все мужчины его семьи: «Отца, брата, дядю – любого убьем».

Кроме того, Кадыров пригрозил возмездием и тем, кто только подозревается в экстремизме. «Если есть подозрения малейшие [на терроризм], надо наказать род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полную», — сказал глава Чечни.

По его словам, ответы «я не знал» — не принимаются.

«Вы все знаете симптомы ваххабизма, увидели — сразу сообщайте участковому. Лучше мы его вовремя остановим, чем потом убьем тебя, твоего сына и твоего брата», — сказал Кадыров и добавил, что семья не будет наказана, если сообщит о своих детях, которых подозревают в экстремизме.

«Если он этого не сказал, в таком случае он лишится головы», — отметил Кадыров, имея в виду главу семьи.

В Кремле положительно оценили слова главы Чечни о наказании «всего рода» для причастных к терроризму.

«Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой», — так прокомментировал выступление Кадырова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что «речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность».

«У нас с вами вражда, война, кровная месть»

Представители руководства Чечни и ранее угрожали кровной местью.

«Не зная покоя ни днем, ни ночью, наши тела, души, имущество, потомство — за вами. Отрывая вам головы, работая над вами, убивать вас. У нас с вами действительно вражда, кровная месть... У нас с вами вражда по всем направлениям. И у нашего потомства тоже», — с такими словами обращался депутат от Чечни Адам Делимханов к членам семьи бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева в начале 2022 года.

Кадыров утверждает, что Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, в семье же заявляют, что власти региона считают их причастными к оппозиционному Telegram-каналу 1ADAT (признан экстремистским и запрещен в РФ).

Угрозы кровной местью должна проверить Генпрокуратура, говорил «Интерфаксу» заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, коммунист Николай Арефьев.

С таким же предложением выступал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Проверить Делимханова Миронов просил и фракцию «Единая Россия», членом которой Делимханов является.

Дмитрий Песков отказался давать оценку словам Делимханова.

«Это не наша функция. Это функция Государственной Думы и комитета, который занимается этикой… Мы в этот процесс вмешиваться не хотели бы», — заявил Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, насколько президент РФ Владимир Путин «вопрос кровной мести» считает «традиционным и допустимым» для Чечни, Песков сказал следующее:

«Это вопрос традиционный для этого региона. Но эта традиция не коррелируется с законодательством Российской Федерации. В этом, наверное, специфика».

Отвечая на вопрос, как Кремль видит разрешение противоречия в вопросе кровной мести в Чечне, Песков сказал:

«Не могу вам сказать. Единственное, что могу вам сказать: верховенство закона является основным тезисом в данной ситуации».