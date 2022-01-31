На жену и сына чеченского судьи завели дела. Что их ожидает

Зарему Мусаеву, жену экс-судьи ВС Чечни, обвинили в «насилии, опасном для жизни полицейского». Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Возбуждено дело и в отношении ее сына — правозащитника Ибрагима Янгулбаева. Тем временем «Новая газета» подала заявление о привлечении к уголовной ответственности главы Чечни Рамзана Кадырова.

На жену судьи Верховного суда Чечни Зарему Мусаеву возбудили уголовное дело по статье о «применении насилия в отношении представителя власти». В отношении ее сына, правозащитника Ибрагима Янгулбаева также завели дело — его обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает в понедельник, 31 января, Telegram-канал Baza.

Напомним, вечером 20 января сотрудники МВД из Чечни ворвались в квартиру бывшего судьи Зайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде. Под предлогом постановления следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос они увезли супругу судьи, не дав ей одеться и взять необходимые лекарства.

Мотивы силовиков Baza связывает с преследованием в Чечне блогеров, которые ведут Telegram-канал 1ADAT. Один из них — юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев, сын судьи ВС Чечни и Мусаевой.

В чем обвиняют мать

Как утверждают в полиции, когда Мусаеву доставили в отделение, она якобы «кричала и оскорбляла» сотрудников, которые там находились. Участковый по Ахматовскому району Грозного стал составлять на нее протокол, и в этот момент, по его словам, Мусаева «правой рукой схватила его за левую щеку и при попытке оттащить расцарапала лицо».

Сообщается, что на Мусаеву возбудили дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ, ее действия расценили как «насилие, опасное для жизни или здоровья полицейского». Максимальное наказание по этой части статьи — 10 лет лишения свободы. В понедельник вечером суд должен избрать меру пресечения.

В чем обвиняют сына

Ибрагима Янгулбаева обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности.

«Дело против Янгулбаева возбудили из-за старых постов в Telegram-канале 1ADAT — по мнению экспертизы, в текстах имеются признаки оправдания деятельности Умарова, Басаева, Масхадова и других террористов.

По версии СК, канал 1ADAT администрирует в том числе и Янгулбаев (сам Ибрагим эту информацию опровергал, хотя и говорил, что сотрудничал с каналом). Сейчас Янгулбаев находится не в России», — пишет Baza.

Что говорят эксперты

В свою очередь, юрист «Комитета против пыток» (в 2015 году Минюст внес организацию в реестр «иноагентов», сейчас она работает без юрлица) Сергей Бабинец рассказал «Газете.Ru», что никаких уведомлений ни родственникам, ни представителям Заремы Мусаевой пока не поступало. «Мы будем пытаться получить информацию. Но судя по тому, как нам очень активно не хотят выдавать, например, материалы, связанные с заключением ее под стражу с осуждением по административному правонарушению, как не хотят пускать к ней адвокатов, точно так же нам придется с боем выцарапывать материалы по этому уголовному делу.

Я на самом деле не особо удивлен, поскольку Рамзан Кадыров в первый же день после доставления Заремы Мусаевой в Чечню заявил о том, что она напала на полицейского. Я даже предполагаю, что это уголовное дело может быть даже было возбуждено в тот самый день, просто узнали мы об этом только сейчас.

Мусаева может быть помещена даже в следственный изолятор. Скорее всего, схема будет такой: она отбудет до конца административный арест, 7-го числа она условно будет освобождена и тут же ее увезут в суд и изберут меру пресечения в виде заключения под стражу. Мне кажется, что будет такая схема использована, поскольку отпускать ее никто естественно не хочет. Очень бы хотелось в этом деле разобраться, мы постараемся оказать Зареме юридическую помощь», — добавил Бабинец.

Новость об уголовном преследовании Мусаевой стала ожидаемой, констатировал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Каляпин.

«Было совершенно очевидно, что ее везут в Чечню не в качестве свидетеля, а фактически в качестве заложника для того, чтобы там удерживать и оказывать таким образом давление, в том числе наказывать одного из ее сыновей, который давным-давно проживает за границей и который для кадыровцев недоступен. С этой целью они собирались умыкнуть уже достаточно пожилых родителей. Понятно было, что вся эта сказочка про то, что это принудительный привод в качестве свидетеля — прикрытие, это просто такой повод. Понятно было, что задержание на 15 суток за то, что она кого-то там в глаз укусила — это полный бред. Очевидно было, что через 15 суток ее тоже не освободят. Для этого ее с таким скандалом забирали из Нижнего Новгорода. То, что вы сейчас сообщаете, ожидаемо. У нас были споры только по поводу того, какую статью применят — 318-ю или 319-ю. И вот 318-я.

У нее целых четыре адвоката с ордерами, но ни один из них не смог добиться встречи с Мусаевой. Их не пускают на следственное действие, ради которого ее якобы привезли в Чечню и которое так и не было проведено, то есть допрос в качестве свидетеля. Их не пускают в спецприемник, где она якобы содержится. Насколько я понимаю, до участия в уголовном деле их тоже не допустят, от нее получат заявление о том, что она в адвокатах не нуждается, или ей своего чеченского адвоката дадут. Все как обычно.

Как только человек оказывается на территории этой республики — то все. Там если и ссылаются на какие-то кодексы Российской Федерации, то исключительно формально», — заключил Каляпин.

28 января сообщалось, что Мусаева написала заявление об отказе от адвоката.

В чем обвиняют Кадырова

В свою очередь, «Новая газета» подала в Следственный комитет заявление на главу Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего Каляпина и журналистку издания Елену Милашину «пособниками террористов».

Редакция требует завести на него дело о возбуждении ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Максимально возможное наказание по этой статье Уголовного кодекса — шесть лет лишения свободы. Она также предусматривает запрет занимать определенные должности на срок до трех лет.

«Кадыров заявляет о своих методах борьбы с террористами и своих дальнейших планах, а именно: «Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились», — отмечается в заявлении издания на имя председателя СК Александра Бастрыкина.