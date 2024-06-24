«Короче, автоматы начали стрелять». Что известно об убийстве на границе Абхазии и России МВД Абхазии установило личности участников перестрелки на границе с Россией

На границе Абхазии и РФ накануне днем неизвестные открыли огонь из автоматического оружия. Одного человека убили на месте, еще трое были ранены. Предположительно, злоумышленники охотились за конкретным человеком, а другие люди пострадали случайно. Всем нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Часть из них позднее задержали, причем одного — в России.

Что произошло на границе

Инцидент произошел в воскресенье, 23 июня, на территории КПП «Псоу» недалеко от абхазского таможенного поста. СМИ узнали о нем в районе 19 мск, местная полиция получила сообщение о стрельбе в 16:55 (15:55 мск). Перестрелка частично попала на видео.

На записи с камеры видеонаблюдения КПП мужчина идет по автомобильной дороге. Он оборачивается, чтобы посмотреть на кого-то позади себя, а потом как подкошенный падает на землю. На видео мелькает и нападавший — человек в белой футболке, который, вероятно, направляет на пострадавшего пистолет. После выстрела из находящихся поблизости машин выскакивают двое и убегают от места происшествия, перелезая через дорожное ограждение.

Абхазское МВД уточнило, что стреляли из автоматического оружия. Очевидцы слышали на границе автоматные очереди.

«Перестрелка на границе, представляете. Стоял, короче, автоматы начали стрелять. Одному в ногу попали», — рассказал неизвестный оператор, снимая окружающую обстановку уже после стрельбы.

На его видео на земле лежит человек — кажется, что без сознания. Он одет в светлые штаны и черную футболку, как и пострадавший на первой записи. Футболка разорвана на груди, видна кровь, двое человек в военной форме пытаются перевязать рану.

МВД Абхазии сообщило, что погиб мужчина 1985 года рождения. Кроме него пострадали двое молодых мужчин и одна несовершеннолетняя 2007 года рождения. Девушка получила сквозное ранение в руку, один из мужчин — ранение в ногу, а второй — в живот. У всех пострадавших гражданство Абхазии, мужчин госпитализировали. Жизни девушки и мужчины с травмированной ногой ничего не угрожает. Третьего пострадавшего прооперировали в Гагрской районной больнице, пациент в стабильно тяжелом состоянии.

На видео с места событий также видно, что в какой-то момент под пули попала машина. Это был пустой белый автомобиль около разделительного ограждения с разбитым лобовым стеклом. Обе передних дверцы были открыты. Похоже выглядел автомобиль, из которого во время стрельбы на видеозаписи с КПП убегают двое человек.

Причина конфликта

Изначально некоторые СМИ связывали перестрелку с громкой атакой боевиков в Дагестане, поскольку события случились в один день и примерно в одно и то же время. Однако впоследствии выяснилось, что у инцидента на границе Абхазии и РФ нет террористической подоплеки. Причина — давний спор из-за участка земли.

«Произошедшее событие, конечно же, всех возмущает. Конфликт на бытовой почве привел к такому печальному последствию», — рассказал секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба.

Целью нападавших был Даур Камлия (раненный в живот и находящийся в тяжелом состоянии), написало издание mk.ru. Остальные, по версии газеты, пострадали случайно. В то же время министр внутренних дел республики Роберт Киут отметил, что злоумышленники также покушались на жизнь «братьев Камлия».

Единственного погибшего звали Аслан Акаба. Он работал таксистом. Как он связан с Камлией, неизвестно.

Розыск нападавших

24 июня были задержаны четверо нападавших из семи. Об этом доложил Киут.

«Он уточнил, что один был задержан на территории России, трое — в Абхазии», — написало Sputnik Абхазия.

При этом РИА Новости передало со ссылкой на того же Киута, что задержаны трое злоумышленников из шести. Так или иначе, все остальные остаются в розыске. Задержанного в России передадут абхазским властям.

Все подозреваемые имеют гражданство республики. Полиция установила их личности. В Абхазии возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное хранение и перевозка оружия» и «Убийство».

КПП «Псоу» после инцидента работает в штатном режиме. Все посты ГАИ Абхазии на 24 июня были усилены.

Перестрелка не повлияла на уровень туристического спроса в республике, заявила пресс-служба Минтуризма страны. Это подтвердила российская Ассоциация Туроператоров (АТОР). Всего в Абхазии отдыхают 100-120 тыс. российских туристов.

«Запросов, касающихся аннуляций или переносов сроков туров, нет. Мы связались со своими туристами — у них все в порядке», — сообщил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.